Великопостный цикл о. Фабио Розини: «Потерпеть крушение или достичь берега?» Беседа четвёртая: «Твёрдая опора»

Четвёртая беседа цикла «Потерпеть крушение или достичь берега?», подготовленного отцом Фабио Розини для Великого поста, посвящена второму искушению Христа в пустыне, описанному в Евангелии.

Следующий эпизод повествования обращает нас ко второму искушению — к той стороне жизни, где человек ищет контроль и решения любой ценой.

В евангельском рассказе искуситель обращается к Христу с неожиданным предложением: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз» (Мф 4,6). Такое предложение строится на определённой логике: если Бог действительно хранит, значит, можно сделать рискованный шаг и увидеть, как Он вмешается. Нередко и мы оказываемся в подобной ситуации: замысел становится настолько убедительным, что ради него осмеливаются на поступки против принципов и границ, которые нельзя переступать.

Ответ Христа очень краток: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф 4,7). Розини призывает к внимательному размышлению над этими словами. Что значит «искушать» Бога? Это значит не просто сомневаться, но активно проверять, испытывать, пробовать на прочность. Словно человек ставит Бога в положение, где Он должен доказать Свою верность, подтвердить Своё обещание; как будто Бог должен подстроиться под человеческий сценарий жизни.

Суть искушения в том, что под сомнение ставится не человек, а Бог; именно Бог должен доказать Свою надёжность.

Похожим образом ведёт себя ребёнок, который начинает капризничать перед родителями, пытаясь их проверить: уступят ли они, выдержат ли, можно ли на них опереться. Когда родители сохраняют твёрдость, ребёнок чувствует опору. Когда же родители уступают капризам, у ребёнка появляется смятение и неуверенность.

«Не искушай Господа Бога твоего» — это не просто запрет и не упрёк человеку. Эти слова не о том, что Бог может пострадать от человеческого недоверия. Проблема возникает у самого человека. Когда он начинает проверять Бога, он незаметно ставит себя в центр реальности, словно именно его планы должны определять ход жизни. А значит, именно он должен объяснить, удержать и решить всё происходящее, словно сам бросает себя с высоты, доверяя больше своим расчётам, чем Богу.

Когда человек начинает сомневаться в том, что Бог действительно направляет его путь, он теряет основание, на котором может строить свою жизнь. Наша открытость к Богу и внимательное восприятие того, что происходит в нашей жизни, формирует ту стабильность, в которой мы порой так нуждаемся. Именно здесь раскрывается то, что даёт название нашей сегодняшней беседе, — «Твёрдая опора»: путь от тревог, сомнений и хитроумных решений к доверию Божьей мудрости и к прочной опоре на Его промысел.

«Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек» (Пс 124,1), — говорится в Псалме.

В первых беседах мы говорили о значении поста: воздержание помогает человеку выстроить здоровое отношение к своим желаниям: научиться управлять ими, а не позволять им управлять нами. Но духовная жизнь не ограничивается этим. Она открывает перед человеком ещё один драгоценный дар — молитву, возможность остановиться и обратиться к Богу Отцу. Из этого опыта рождается и то, что в христианской традиции называют послушанием: не внешнее подчинение и не слепое исполнение непостижимых требований, а сыновнее доверие Богу, готовность принимать Его замысел. Тогда и сама молитва перестаёт быть лишь религиозной обязанностью или повторением привычных слов. Она становится встречей, открытием сердца Богу и живым диалогом с Ним. И тогда перед лицом жизненных трудностей человек постепенно открывает главное: путь состоит не в том, чтобы всё понять или предусмотреть, а в том, чтобы научиться доверять Богу.

Оставаться в одиночестве перед жизненными испытаниями — значит неизбежно ощутить тяжесть собственной ограниченности. Но в свете Божьего отцовства открывается иная истина: человеческая слабость сама по себе не является трагедией. Трагедия начинается тогда, когда человек остаётся в этой слабости наедине с собой и не взывает о помощи. В молитве «Отче наш», которую Христос оставил Своим ученикам, в её последних словах мы просим: «Не введи нас во искушение». Речь идёт не о том, чтобы жизнь была лишена трудностей. Испытания неизбежны и нередко становятся моментом, когда открывается возможность верности и духовного роста. Но в этих словах заключена более глубокая просьба: чтобы в час испытания человек не оказался один на один со своей слабостью и не был оставлен без помощи Бога.

В этом контексте становятся понятны слова Христа: «Не искушай Господа Бога твоего». Человек легко привыкает считать собственные действия главным двигателем происходящего: часто кажется, что всё зависит от того, что мы сделаем, какие решения примем, какие усилия приложим. Но истинный источник движения жизни скрыт за пределами наших планов и схем — он заключается в Промысле Божием; и человек призван распознавать в событиях инициативу Бога, открывать ценность происходящего и отвечать верностью.

Время Великого поста открывает возможность ещё одного шага в осмыслении собственной истории. Как и в предыдущих беседах, отец Розини предлагает очередное внутреннее упражнение: попробовать вспомнить события, которые когда-то казались ошибкой судьбы, поражением или несправедливостью. Не обнаруживается ли со временем, что многие из них стали началом чего-то нового — перемены, внутреннего роста, неожиданного дара? Сколько раз то, что вызывало ропот и недовольство, оказывалось частью более мудрого замысла, который становился понятным лишь позже? Такой взгляд на собственную историю помогает распознать, как часто Бог действует тихо и неожиданно, ведя человека дальше, чем он сам мог бы предположить.



Источник: русская служба Vatican News

