Великопостный цикл о. Фабио Розини: «Потерпеть крушение или достичь берега?» Беседа пятая: «Похищение сердца»

Пятая беседа цикла «Потерпеть крушение или достичь берега?», подготовленного отцом Фабио Розини для Великого поста. Продолжая размышление о тайне искушений Христа в пустыне, мы видим, как эти страницы Евангелия открывают перед нами борьбу Иисуса с дьяволом и глубинную драму человеческого сердца.

После искушения хлебом, а затем чудом Евангелие приводит нас к третьему испытанию Христа в пустыне. Это искушение затрагивает одну из самых древних и самых тонких человеческих страстей: стремление обладать миром, желание иметь власть и влияние в своих руках.

Евангелист Лука передаёт это в своём рассказе так: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени» (Лк 4,5). Высота здесь даёт иллюзию господства: с неё кажется, что мир лежит у твоих ног. Высота всегда связана с властью: тот, кто стоит выше других, видит дальше и легко начинает чувствовать себя хозяином всего, что открывается его взгляду.

Евангелие добавляет одну деталь: всё это было показано в одно мгновение времени. В этом выражении скрыта глубокая правда. Власть мира всегда мимолётна. Империи поднимаются и рушатся, правители внушают страх целым народам, но проходит время, и всё это оказывается лишь мгновением в истории. Слава мира всегда оказывается лишь коротким сиянием, которое быстро проходит.

Искуситель не лжёт; он показывает реальность, но скрывает её продолжение. Обман состоит не в том, что мы видим, а в том, чего мы не видим: человек видит величие, но не видит, чем всё это заканчивается. Мгновение — это всё, что видит искушение. Вечность — это то, что видит сердце, открытое Богу. Лишь Бог позволяет увидеть, что настоящая ценность не уходит вместе с мгновением.

Священное Писание давно сказало об этой истине: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует — всё суета» (Еккл 1,2). Всё, что мы считаем своим, однажды уже было чужим и снова станет чужим; всё проходит, рассеивается и исчезает, как дым и ветер.

Сатана говорит Христу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её» (Лк 4,6). Пассивная форма «предана» — это важно: она подчёркивает факт существования этой власти, факт действия: власть мира оказывается в руках дьявола не как результат произвольного выбора Бога или Сатаны, а как данность мира. Это не акт воли Бога, это данность того, как устроен мир и как действует искушение: власть и слава уже существуют, и искуситель умеет ими манипулировать. Он говорит: «Кому хочу, даю её»; он использует это; он не изобретает силу или славу, а предлагает то, что уже есть.

Евангелист Лука через слова дьявола передаёт нам стратегию искушения. Он обещает обладание, которое привлекательно, потому что кажется необходимым. В семейной жизни кажется, что необходимо обладать положением, «правом» решать, чтобы сохранить порядок и гармонию. Но если нет взаимной любви, это превращается в иллюзию власти и бесплодное усилие

В церковном служении кажется, что нужны средства, связи, авторитет, чтобы миссия была успешной. Но если сердце не открыто Богу, даже самые крупные достижения превращаются в ловушку, которая увлекает душу в иллюзию значимости.

В этом проявляется тонкость искушения: в человеке рождается поиск силы, некоего рычага, который позволит ему удержать жизнь, направить её, решить её противоречия. Речь идёт не о поиске зла, а о поиске опоры — уверенности, возможности действовать. Но именно в этом поиске происходит подмена. Человеку внушается, будто он может утвердить себя, обрести своё «я» через обладание, а его сила и значимость зависят от того, что он имеет.

Это и есть скрытая кража: человек уже не живёт из глубины своего сердца, а становится зависимым от того, что держит в руках. Его свобода сужается, его истина размывается, его сердце постепенно оказывается захваченным.

Искушение действует не хаотично, а с выстроенной логикой: сначала открывается перспектива, затем возникает притяжение силы, и, наконец, предлагается условие. Обладание обещано как решение, но за этим стоит требование: «Если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё» (Лк 4,7).

Искушение работает через манипуляцию правдой: оно не лжёт, а скрывает цену. Человек думает, что приобретает, но на самом деле отдаёт себя.

Именно здесь вера говорит своё решительное «нет»: нельзя строить истину на компромиссе, следуя ложной логике ради кажущейся пользы. Нельзя достигать добра, искажая путь к нему, подчиняясь иллюзии мгновенного результата.

Становится ясно: вопрос не в том, что человек получит. Вопрос в том, кому он отдаст себя. Там, где человек не осознаёт, на что на самом деле он соглашается, происходит нечто решающее и глубинное: похищение сердца.

Такая зависимость — не просто обладание вещами, а формирование внутреннего подчинения, когда предметы и ресурсы начинают управлять мыслями, решениями, эмоциями. Как идол требует поклонения, так и желание обладать мирскими вещами втягивает в невидимую форму служения: всё больше внимания, всё больше усилий, всё больше внутренней занятости ими. Такую потребительскую зависимость останавливает заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения. <…> Не поклоняйся им и не служи им» (Исх 20 4,5).

В профессиональной жизни, в стремлении к карьерному росту это проявляется особенно остро: погоня за признанием, стремление к продвижению заставляет соглашаться на компромиссы, говорить то, что не соответствует внутренней правде, подчинять свои решения чужим ожиданиям. Под видом успеха происходит то же самое — подчинение сердца иллюзиям.

Розини отмечает: искушения узнаются не в теории, а на личном опыте, а потому он приглашает каждого к простому, но серьёзному упражнению — ежедневно возвращаться к прожитому дню и при испытании совести ставить перед собой вопросы: где появилось беспокойство, за которым скрывается привязанность? Где привязанность к вещам или статусу заслонила отношение к людям или Богу? И где, напротив, способность отдавать превзошла потребность владеть или защищать что-то? Где любовь оказалась важнее власти, успеха или материальной выгоды?

Такое ежедневное испытание совести позволяет увидеть, кому мы действительно отдаём свою внутреннюю свободу, и напоминают, что истинное обладание — это отдавать, а не владеть.



Источник: русская служба Vatican News

ВЕСЬ ЦИКЛ:

Беседа первая — «Аппетиты»

Беседа вторая — «Истинное насыщение»

Беседа третья — «Самонадеянная дерзость»

Беседа четвёртая — «Твёрдая опора»

