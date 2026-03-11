Великопостный цикл о. Фабио Розини: «Потерпеть крушение или достичь берега?» Беседа третья: «Самонадеянная дерзость»

В великопостных беседах отец Розини — итальянский священник, наставник в вере и автор катехизических наставлений — продолжает размышлять о трёх искушениях Христа в пустыне. Евангельское повествование об этом открывает глубокий взгляд на человеческую природу; здесь раскрывается сама библейская антропология: становится заметна и глубина человеческой природы, и её уязвимость.

В центре внимания этой беседы — второе искушение Христа в пустыне. Евангелист Матфей повествует, как Диавол, приведя Иисуса в святой город, обращается к Нему со словами: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею”» (Мф 4,6).

Не сразу становится ясно, почему эти слова могут быть искушением. Чтобы понять это, важно обратить внимание на место действия: Диавол приводит Иисуса в город, который Евангелие не называет по имени, а говорит именно «святой город». Сатана нередко действует там, где человек соприкасается со святыней, умело подталкивая к искажённому восприятию даже священных вещей.

Это искушение связано с высотой, с положением человека. Оно особенно понятно тем, кто имеет власть или несёт ответственность, в том числе в Церкви и в священническом служении. Но в действительности в той или иной мере оно касается всякого человеческого сердца.

Диавол приводит Иисуса на вершину храма с определённой целью. Он предлагает Ему совершить поступок, который должен вызвать ответ Бога. Если Иисус бросится вниз, Бог, по словам Писания, «будет обязан» вмешаться и проявить Свою силу. Речь идёт о своеобразной попытке вызвать явное действие Бога.

Но это проявление должно быть как бы вызвано, спровоцировано: человеческий поступок должен вынудить Бога проявить Себя. Перед нами стратегия, ведущая к самому впечатляющему результату — к чуду, к событию, которое произведёт сильное впечатление и заставит всех увидеть, что Бог действует зримым образом. Такое, своего рода, особенно изощрённое искушение. Оно как будто предлагает послужить доброй цели: сделать так, чтобы сила Божия стала очевидной для всех.

Подобный соблазн нередко возникает и в человеческом сердце. Когда рядом есть люди, которые не видят дара Божией жизни, появляется желание помочь им открыть глаза; сделать что-то такое, что позволило бы человеку наконец увидеть и поверить. Как будто можно создать обстоятельство, которое поставит его перед очевидным деянием Бога. И в этой мысли звучит та же логика: всё ради благой цели, ради спасения, ради веры — и всё же через скрытое принуждение.

Не случайно сегодняшняя беседа носит название «Самонадеянная дерзость». Искушение предполагает поступок, на который нужно решиться: смелый, рискованный шаг. Со стороны он может показаться даже проявлением веры: как будто человек берёт на себя смелость сделать шаг, после которого Бог уже не сможет не ответить.

В предыдущих беседах мы размышляли о первом искушении, связанном с телесными желаниями. В сегодняшней беседе мы обращаем внимание на другую сторону нашей жизни — на разум, на способность понимать, размышлять, искать смысл происходящего и находить решения.

Именно через мысли и внутренние переживания человек может соприкоснуться с Богом и распознать Его любовь. Но разум имеет и свою слабость: он легко придаёт своим мыслям абсолютное значение, принимает собственные выводы за последнюю истину и забывает о своих ограничениях, тогда как Божий замысел всегда больше нашего понимания.

Человек создаёт в своём уме представления о том, каким он должен быть, какими обязаны быть другие люди и как должны складываться события. Но жизнь почти никогда не совпадает с этими ожиданиями. И тогда источник страдания оказывается не столько в самой реальности, сколько в том, что она не соответствует нашим представлениям. Схемы и представления помогают человеку ориентироваться в жизни, но когда они становятся важнее самой реальности, тогда возникают заблуждения и страдания.

Мы ожидаем, что жизнь будет идти по нашим планам — пятилетним, десятилетним, политическим, церковным. Но как можно строить такие планы, если нам неизвестно даже то, что случится завтра?

Разум — это прекрасный дар, но он не абсолютен: его настоящая сила в верности истине и способности принимать реальность такой, какая она есть.

Именно здесь мы и видим ту самонадеянную дерзость, на которую указывает отец Розини. Человек пытается взять инициативу в свои руки и ожидает, что Бог будет действовать по его замыслу. Как будто в мире есть два творца: Бог, создающий реальность, и человек, создающий в своей голове собственную версию происходящего. Но нередко именно наши решения и приводят нас к новым трудностям, как человек, который, оказавшись в долгах, пытается выбраться из них, придумывая всё новые и новые «решения». Мы склонны ненавидеть проблемы и доверять своим решениям. Тогда как подлинная мудрость начинается с обратного: принять реальность и относиться к своим решениям с осторожностью.

Великий пост — это не только время внешних усилий и воздержаний, но и возможность увидеть, как мы стремимся диктовать жизни свои условия и задавать ей свой ритм вместо того, чтобы принять реальность.

Как и в прошлых беседах, отец Розини приглашает к небольшому внутреннему упражнению — честному самоанализу. Стоит вспомнить моменты и ситуации, когда мы были уверены в правильности своих решений, а они оказались ошибочными. Такой обзор собственной жизни требует внутренней честности: память о собственных ошибках, о заблуждениях, о разочарованиях, часто порожденных нашими иллюзиями. При этом важно не просто вспомнить эти ситуации, а попытаться увидеть, что в них повторяется. Попробовать заметить, где наш разум слишком быстро объявляет свои выводы окончательными.

Период Святой Четыредесятницы предлагает остановится и осознанно увидеть пределы наших замыслов и проектов, чтобы однажды суметь открыть своё сердце замыслу Божьему.



Источник: русская служба Vatican News

