Великопостный цикл бесед о. Фабио Розини: «Потерпеть крушение или достичь берега? Аппетиты»

Что определяет направление человеческой жизни? Почему одни решения становятся началом исцеления, а другие — внутреннего крушения? Великопостный цикл бесед о. Фабио Розини — священника Римской епархии, библеиста, известного слушателям итальянской редакции Ватиканского радио — посвящён библейскому пониманию человека.

Первую беседу этого цикла отец Розини посвящает теме наших влечений и внутренних стремлений — той силе желаний и аппетитов, которая живёт в человеке и способна определять направление его пути.

Церковная традиция говорит о трёх измерениях человека: телесном, разумном и духовном. Тело — это мир чувств и реакций; разум — пространство мысли, выбора, ответственности; дух — глубинный центр человека, то сокровенное измерение, которое Писание называет сердцем; пространство, где человек предстоит перед Богом и перед самим собой. Эти измерения не существуют раздельно: всякое воздействие на одно из них отзывается во всём человеке. И всё же именно духовное измерение чаще всего оказывается забытым.

Сегодня человек легко соглашается считать себя лишь совокупностью физиологии и психики. Но если из опыта исчезает духовное измерение, жизнь начинает подчиняться только механике импульсов и расчёта. И тогда человек становится меньше самого себя, более хрупким, более зависимым. Разве не свидетельствует это о том, что в нас есть призвание к чему-то большему?

Если это так, то перед нами стоит задача: внимательно вглядеться в глубинный центр своей жизни, научиться бережно относиться к собственной внутренней реальности.

В каждом из трёх измерений нашего существа возможны оба исхода: мы можем прийти к полноте своего предназначения через искупление во Христе или запутаться в собственной логике, замкнуться в себе. В глубине себя человек блуждает, как в лабиринте, а потому нужна рука, ведущая его к свету.

Церковь в дни Великого поста предлагает нам древний ориентир — евангельский рассказ о трёх искушениях Христа, перекликающийся с призывом к молитве, посту и милостыне. В этих трёх искушениях заключена огромная сила нашего бытия; и именно здесь человек либо исцеляется, либо терпит крушение.

В первом евангельском искушении Христа дьявол предлагает превратить камни в хлеб: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф 4,3). Именно здесь проявляется первая человеческая слабость: искушение, связанное с едой, отражающее грех Адама и Евы.

Тело действительно нуждается в пище: без неё человек не может жить. Поэтому зависимость от того, что приходит извне, — не иллюзия, а часть нашей природы как творений Божиих. Однако история рая показывает: сама эта зависимость требует меры и границ; не всё дано для того, чтобы быть обращённым в средство нашего насыщения. Здесь раскрывается более глубокий смысл искушения. Наш «аппетит» не ограничивается хлебом: глаза, уши, мысли, чувства — всё ищет насыщения, тепла и внимания. «Никогда не насыщается глаз, никогда ухо не сыто слышания», — говорится в Книге Екклесиаста (Екк 1,8). Тело и разум заняты постоянным поиском удовлетворения, а внутренний мир пустеет, и человек теряет способность видеть более глубокую реальность.

Стремление сделать «камни» хлебом — это желание заставить непригодное быть полезным, обратить пустоту в насыщение, превратить бесплодное в надуманное иллюзорное утоление. Это желание, чтобы всё подчинялось нашим потребностям, чтобы каждая часть жизни была апогеем удовлетворения. Так мы теряем меру и реальность, становимся пленниками собственных желаний, и жизнь постепенно превращается в пиршество, где каждая потребность, каждая эмоция и каждое ощущение стремятся стать центром нашего мира.

Всё воспринимается через призму этого желания: мир подчинён жажде человека немедленного удовлетворения, и если он не получает того, что хочет, ему кажется, что реальность враждебна и несправедлива. Этот порочный круг может проявляться по-разному: иногда едва заметно, иногда он захлёстывает, становится навязчивым. Многие люди путают свои желания с реальностью, даже в духовной жизни; они хотят, чтобы она приносила то же мгновенное удовлетворение, что и еда, удовольствие или комфорт — ощутимое чувство радости, внутреннего света и полноты. Апостол Павел напоминает о судьбе тех, кто подчиняется только своим желаниям: «Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» (Флп 3,19).

Когда «чрево» становится богом, а аппетит — мерилом действий, желания начинают управлять не только чувствами, но и решениями, отношениями, всей жизненной ориентацией. Именно это состояние оказывается выгодным для современной культуры. Нас постепенно приучают жить как вечные подростки: без пределов, без отказа, без внутренней дисциплины. Потребительская логика нашего времени нуждается в человеке, который никогда не насыщается. В таком мире неудовлетворённость объявляется врагом, а любое желание — абсолютным правом.

Великий пост — это не только время слов и размышлений, но и время упражнений. В этом контексте о. Розини предлагает конкретное упражнение: честно назвать свои «аппетиты» — те желания, которые диктуют наше настроение, решения, реакции. Что именно в нас требует немедленного насыщения? Что вызывает тревогу, если остаётся неудовлетворённым? Когда мы это осознаём, желание уже не управляет нами тайком. Эта внутренняя работа может быть непростой, но она открывает путь к исцелению.



Источник: русская служба Vatican News