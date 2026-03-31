Церемония схождения благодатного огня пройдет в ограниченном формате

Церемония схождения благодатного огня в Великую субботу, 11 апреля, пройдет в ограниченном формате, святые места в Старом городе Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов. Об этом сообщила полиция Израиля по итогам встречи с Латинским Патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, которого 29 марта не пропустили в храм Гроба Господня, передает ТАСС.

«30 марта утром состоялась встреча с Пьербаттистой Пиццабаллой, на которой было решено, что, учитывая, что текущая ситуация не позволяет проводить массовые церемонии, пасхальные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате. В связи с особой ситуацией и указаниями командования тыла святые места в Старом городе останутся закрытыми для широкого доступа молящихся, исходя из законной и моральной обязанности полиции по защите и сохранению человеческой жизни», – говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что «в свете предстоящих пасхальных мероприятий, включая Великую субботу, и с намерением найти формат, позволяющий обеспечить свободу вероисповедания во время праздника, начальника отдела полиции Старого города Двир Тамима ведет постоянный диалог со всеми христианскими общинами». На встрече с Пиццабаллой было отмечено, что «за последние недели произошло несколько падений <…> обломков перехвата ракет вблизи святых мест», а потому «опасность реальна, и высшая цель всех участников [встречи] – сохранение жизней».

29 марта источник в Иерусалимском Патриархате заявил ТАСС, что лидеры христианских конфессий Иерусалима обратились к властям Израиля с просьбой разрешить проведение без ограничений церемонии схождения благодатного огня и пасхального богослужения в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Вместе с тем, 22 марта источник в Иерусалимском Патриархате сообщил ТАСС, что Патриарх Иерусалимский Феофил III в ходе встречи с духовенством заявил, что планирует провести церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля, даже при продлении ограничений в иерусалимском Старом городе, но в этом случае – без присутствия паломников.

Утром в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился обеспечить незамедлительный доступ для Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня после того, как он не смог туда попасть в воскресенье. Ранее в канцелярии главы израильского кабмина заявили, что 29 марта израильская полиция не допустила патриарха в храм Гроба Господня для проведения мессы в Вербное (Пальмовое) воскресенье «из особой заботы о его безопасности». В новом заявлении Нетаньяху указал, что осколки ракет падали в непосредственной близости от храма, в связи с чем власти Израиля стремятся обеспечить безопасность духовенства.

Кроме того, 29 марта в канцелярии премьера указали, что Израиль разрабатывает план, который призван позволить христианским конфессиям проводить пасхальные богослужения в храмах Старого города Иерусалима в ближайшие недели.



