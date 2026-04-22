Израиль объявил о наказании военного, разбившего статую Христа в Ливане, и передал общине новый крест

Израиль установил новый крест в христианской деревне Дебель после осквернения статуи Христа военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Tribune Chrétienne.

21 апреля Израиль передал христианской общине на юге Ливана новый крест взамен разрушенного после инцидента с израильским военным, который ударами молотка разбил лик Спасителя на распятии.

Военнослужащий был заснят на видео во время осквернения христианского креста. Запись широко распространилась в соцсетях и вызвала общественный резонанс. На кадрах видно, как фигуру Спасителя снимают с креста и переворачивают вниз головой, после чего по голове статуи наносятся удары тяжелым предметом. Инцидент вызвал резкую реакцию среди местных жителей и христианских общин региона.

Армия обороны Израиля 21 апреля объявила о наказании военнослужащего, который разбил статую Христа в христианской деревне Дебель. Солдата приговорили к 30 суткам гауптвахты и отстранили от боевых действий; аналогичное наказание получил второй военный, снимавший происходящее.

Местные власти резко отреагировали на инцидент. Замглавы муниципалитета Дебель Марун Нассиф назвал произошедшее атакой на религиозные ценности и осудил осквернение.

Одновременно израильская сторона предприняла символический шаг: христианской общине передали новый крест взамен разрушенного, а также выразили готовность помочь в восстановлении поврежденной святыни.



(На фото — новый крест, переданный христианской общине в Ливане Армией обороны Израиля)