В Преображенской епархии торжественно завершили Юбилейный год надежды (+ ФОТО)

Ещё в своей булле «Spes non confundit» от 9 мая 2024 года Папа Франциск установил, что нынешний Юбилейный год завершится в отдельных Церквах в воскресенье 28 декабря, в праздник Святого Семейства Иисуса, Марии и Иосифа.

Именно поэтому сегодня в Кафедральном соборе Преображения Господня, как матери всех церквей Преображенской епархии, во время главной воскресной Мессы под предстоятельством Ординария — Преосвященного Иосифа Верта — состоялось официальное закрытие Юбилейного года надежды на всей территории нашего диоцезного округа:

— Бог надежды, Который наполняет нас всякой радостью и миром в вере силой Святого Духа, да будет со всеми вами! Дорогие братья и сёстры! Мы вместе прожили Юбилейный 2025 год, кульминацией которого стало епархиальное паломничество в Рим. Как единый народ мы вознесли Богу хвалу благодарения и прошения, в единстве с теми, кто зачастую лишён голоса перед людьми, но кого слышит Отец Небесный и кого признаёт Своими возлюбленными детьми: больными, пожилыми, заключёнными, бедными. Посредством юбилейной индульгенции Господь излил реку благодати и благословения. Всем Он даровал надежду и мир, укрепил опустившиеся руки и ослабевшие колени, сказал каждому из нас: «Мужайся, не бойся!». Вдохновленные этим опытом милосердия и обновленные встречей с Ним, сегодня, как епархиальная община, пастырь и народ, празднуя святость Семейства из Назарета, мы желаем воздать благодарение в Евхаристии, в Святой Мессе, и вновь просим прощения, признавая себя грешниками.

Торжественная Евхаристия проходила под сенью светлого времени Рождества Христова. А звучащие в течение всей Литургии тексты напоминали верным о темах этого Юбилейного года и призывали на людей силу Божественной помощи, чтобы по окончании особого опыта Юбилея община, пережившая прощение, могла вернуться к повседневному ритму жизни, освеженная благодатью особого времени молитвы и близости к Господу.

Со словом проповеди после чтения отрывка из Евангелия ко всем присутствующим обратился настоятель приходской общины о. Кшиштоф Корольчук SJ. Говоря о сегодняшнем литургическом торжестве в честь Семейства Иисуса, Марии и Иосифа, священник размышлял о Тайне любви, где Любовь Бога переплетается с любовью человека:

А после причастия Владыка Иосиф ещё раз призвал верующих благословить Господа за благодать прошедшего Юбилейного года и дарованную индульгенцию:

— Братья и сестры, в завершение Юбилейного года присоединим наши голоса к гимну всей Церкви, которая сегодня возносит благодарение Богу за дар индульгенции. Через таинства, паломничество, молитву и благотворительность мы пережили глубокий опыт божественного милосердия: Господь омыл наши грехи и наполнил нас Своей благодатью. В течение этого года в вере, надежде и любви мы приобщались ко всей тайне Христа, освещаемой в круге литургического времени. Теперь же, укрепленные этим опытом обращения, мы возвращаемся к повседневному ритму жизни. Подобно ученикам, узревшим лик Воскресшего Господа, будем беречь радость встречи с Ним и хранить без колебаний исповедание нашей надежды, ибо верен Тот, Кто дал обетование.

Кроме того, в честь праздника Святого Семейства, входящего в круг рождественского времени, Правящий Епископ и настоятель собора возложили руки и благословили все присутствующие семейные группы верных: будь то просто супруги – муж и жена, или родители вместе со своими детьми, бабушки или дедушки со своими внуками, братья или сёстры.

Евхаристическое празднование торжественно завершилось молитвой Архипастыря над вверенным ему народом Божьим и благодарственным пением старинного христианского гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»).



(Фото — с. Татьяна Авдокушина, MSC)