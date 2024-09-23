Spes non confundit. Булла об объявлении Очередного Юбилейного 2025 года

ФРАНЦИСК

ЕПИСКОП РИМСКИЙ

СЛУГА СЛУГ БОЖЬИХ

ВСЕМ, КТО ЧИТАЕТ ЭТО ПОСЛАНИЕ:

ПУСТЬ НАДЕЖДА НАПОЛНИТ ВАШИ СЕРДЦА

1. «Spes non confundit», «надежда не постыжает» (Рим 5:5). В духе надежды апостол Павел обращается со словами ободрения к христианской общине Рима. Надежда также стала главным посланием предстоящего Юбилейного года, который, согласно древней традиции, Папа объявляет каждые двадцать пять лет. Мои мысли обращены ко всем паломникам надежды, которые отправятся в Рим, чтобы встретить Святой год, и ко всем тем, кто, не имея возможности посетить город апостолов Петра и Павла, будет праздновать его в поместных Церквах. Пусть этот год станет для всех моментом подлинной, личной встречи с Господом Иисусом, «дверью» спасения (ср. Ин 10:7, 9); встречи с Тем, Кого Церковь на пути миссии призвана провозглашать всегда, везде и всем как «надежду нашу» (1Тим 1:1).

Каждый надеется. В сердце каждого человека заключена надежда как желание и ожидание добра, хотя мы не знаем, что принесет завтрашний день. Однако непредсказуемость будущего порой порождает противоречивые чувства: от уверенности до страха, от безмятежности до уныния, от убежденности до сомнения. Мы часто встречаем разочарованных людей, которые смотрят в будущее со скептицизмом и пессимизмом, как будто ничто не может дать им счастья. Пусть Юбилейный год станет для всех поводом возродить надежду. Слово Божье помогает нам найти для этого причины. Давайте руководствоваться тем, что написал апостол Павел христианам Рима.

Слово надежды

2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. […] А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5:1-2.5). В этом отрывке святой Павел предлагает нам много тем для размышления. Мы знаем, что Послание к Римлянам стало переломным моментом в его труде евангелизации. До этого момента он вел свою деятельность в восточной части империи, а теперь обращается к Риму со всем тем, что этот город значит в глазах всего мира. Перед ним лежит великий вызов, который он принимает ради провозглашения Евангелия, не знающего преград и границ. Римская Церковь была основана не Павлом, но он испытывает горячее желание поспешить туда, чтобы донести до всех Евангелие Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых, весть надежды, которая исполняет обетования, ведет к славе и, основанная на любви, не разочаровывает.

3. Надежда рождается из любви и основывается на любви, исходящей из пронзенного на кресте сердца Иисуса: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим 5:10). Эта жизнь проявляется в нашей собственной жизни веры, которая начинается с Крещения, развивается в открытости Божьей благодати и оживляется надеждой, постоянно обновляемой и питаемой действием Святого Духа.

Своим постоянным присутствием в странствии Церкви Святой Дух озаряет всех верующих светом надежды. Он поддерживает этот свет, как вечно горящий светильник, чтобы подкреплять и оживлять нашу жизнь. Христианская надежда не обманывает и не разочаровывает, потому что она основана на уверенности в том, что ничто и никто не сможет отлучить нас от Божьей любви: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? […] Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 8:35, 37–39). Вот почему перед лицом трудностей подобная надежда не ослабевает: основанная на вере и вскормленная любовью, она помогает нам двигаться вперед по жизни. Как отмечает святой Августин: «В каком бы состоянии человек ни находился, он не может жить без этих трех склонностей души, а именно веры, надежды и любви».

4. Святой Павел реалистичен. Он знает, что жизнь состоит из радостей и горестей, что любовь подвергается испытаниям, и что надежда может угаснуть перед лицом страданий. И все же он пишет: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим 5:3-4). По мнению апостола, испытания и скорби — это часть жизни тех, кто проповедует Евангелие среди непонимания и гонений (ср. 2 Кор 6:3-10). Однако именно в этих условиях за тьмой мы видим свет: мы осознаем, что евангелизация поддерживается силой, исходящей из креста и воскресения Христа, и мы учимся практиковать добродетель, тесно связанную с надеждой, — терпение. В нашем быстро меняющемся мире мы привыкли хотеть все и сразу. У нас больше нет времени на то, чтобы просто побыть с другими людьми; даже семьям трудно собраться и насладиться обществом друг друга. Терпение ушло в небытие из-за бешеной спешки, и это пагубно, поскольку приводит к нетерпению, беспокойству и даже беспричинному насилию, а значит к еще большему несчастью и эгоцентризму.

Более того, в эпоху Интернета, когда пространство и время уступают «здесь и сейчас», терпению не остается места. Если бы мы все еще были способны созерцать творение с чувством благоговения, мы смогли бы лучше понять ценность терпения. Ждать смены времен года и их плодов, наблюдать за жизнью животных и циклами их развития, иметь простой взгляд святого Франциска, который в своей «Песне хвалы творению», написанной ровно 800 лет назад, воспринимал творение как одну большую семью и называл солнце «братом», а луну — «сестрой». Вновь осознать ценность терпения может оказаться полезным как для нас самих, так и для других. Святой Павел часто говорит о терпении, чтобы подчеркнуть важность неутомимости и уверенности в Божьих обетованиях, но прежде всего он свидетельствует о терпении самого Бога, как «Бога же терпения и утешения» (Рим 15:5). Терпение, один из плодов Святого Духа, поддерживает надежду и укрепляет ее как добродетель и образ жизни. Поэтому давайте учиться часто просить о благодати терпения, которое является дочерью надежды и в то же время ее основанием.

Путь надежды

5. Эта взаимосвязь надежды и терпения позволяет ясно увидеть, что христианская жизнь — это странствие, требующее содержательных моментов для питания и укрепления надежды как постоянного спутника, который направляет наши шаги к цели — встрече с Господом Иисусом. Мне нравится думать, что под вдохновением благодати народное благочестие способствовало объявлению первого Юбилейного года в 1300 году. Не стоит забывать о различных способах, которыми благодать прощения обильно изливалась на святой и верный народ Божий. Например, вспомним о великом «помиловании», которое святой Целестин V даровал тем, кто посетил базилику Санта-Мария-ди-Коллемаджо в Л’Акуиле 28 и 29 августа 1294 года, за шесть лет до того, как Папа Бонифаций VIII учредил Святой год. Церковь уже переживала благодать Юбилея как излияние милосердия. Еще раньше, в 1216 году, папа Гонорий III удовлетворил просьбу святого Франциска об индульгенции для всех, кто посещает Порциункулу в первые два дня августа. То же самое можно сказать и о паломничестве в Сантьяго-де-Компостела: в 1122 году папа Каликст II разрешил праздновать там Юбилей всякий раз, когда праздник апостола Иакова выпадает на воскресенье. Хорошо, что такие «рассеянные» празднования Юбилея продолжаются, чтобы сила Божьего прощения поддерживала и сопровождала общины и отдельных людей на их паломническом пути.

Не случайно паломничество является основополагающим элементом каждого Юбилея. Отправление в путешествие традиционно ассоциируется с поиском смысла жизни. Пешее паломничество способствует тому, чтобы заново открыть для себя ценность тишины, труда и простоту жизни. И в наступающем году паломники надежды несомненно пройдут по древним и современным маршрутам, чтобы в полной мере пережить опыт Юбилея. В самом Риме, наряду с традиционным посещением катакомб и Семи церквей, будут предложены и другие маршруты веры. Путешествуя из одной страны в другую, как будто границы больше не имеют значения, переходя из одного города в другой, созерцая красоту творения и шедевры искусства, мы учимся ценить богатство различных опытов и культур, чтобы возносить эту красоту в молитве к Богу в благодарность за чудеса творения. Юбилейные церкви, расположенные вдоль паломнических маршрутов в самом Риме, станут оазисами духовности и местами отдыха в паломничестве веры, где мы можем испить из источников надежды, прежде всего, приобщившись к таинству Примирения, незаменимой отправной точке любого истинного пути обращения. В поместных Церквах следует уделить особое внимание подготовке священников и верующих к Исповеди и сделать это таинство доступным в индивидуальной форме.

Я хотел бы особым образом пригласить верующих Восточных Церквей, особенно тех, кто уже находится в полном общении с Преемником Петра, принять участие в этом паломничестве. Они, так много страдавшие за свою верность Христу и Церкви, часто вплоть до смерти, должны чувствовать себя особенно желанными в Риме, который также Матерь и для них и хранит так много воспоминаний об их присутствии. Обогащенная их древней литургией, богословием и духовностью их отцов, монахов и богословов, Католическая Церковь хочет символически выразить свое гостеприимство им и их православным братьям и сестрам в эпоху, когда они проходят свой Крестный путь и часто вынуждены покидать свою родину, свои святые земли, откуда насилие и нестабильность гонят их в более безопасные страны. Для них надежда, рожденная осознанием того, что они любимы Церковью, которая их не оставляет, но следует за ними, куда бы они ни пошли, делает символичность Юбилея еще более значимым.

6. Святой 2025 год находится в преемственности с предыдущими благодатными событиями. Во время прошлого очередного Юбилейного года мы перешагнули рубеж двух тысяч лет со дня рождения Иисуса Христа. Затем, 13 марта 2015 года, я объявил чрезвычайный Юбилейный год, чтобы дать людям возможность узнать Божий «Лик милосердия», основную весть Евангелия для каждого мужчины и женщины во все времена. Теперь настало время нового Юбилейного года, когда вновь распахнутся Святые двери, чтобы пригласить всех к переживанию Божьей любви, пробуждающей в сердцах надежду на спасение во Христе. Святой год также направит наш путь к еще одному ключевому юбилею для всех христиан: в 2033 году исполнится две тысячи лет со дня искупления, совершенного через страсти, смерть и воскресение Господа Иисуса. Нам предстоит совершить путь, отмеченный великими событиями, на котором Божья благодать предшествует и сопровождает народ, твердо идущий в вере, усердный в любви и непоколебимый в надежде (ср. 1Фес 1:3).

Поддерживая давнюю традицию и будучи уверенным, что Юбилейный год станет для всей Церкви плодотворным опытом благодати и надежды, я постановляю открыть Святые двери Базилики Святого Петра в Ватикане 24 декабря нынешнего 2024 года, начав тем самым очередной Юбилейный год. В следующее после этого воскресенье, 29 декабря 2024 года, я открою Святые двери Папской Латеранской архибазилики, которая 9 ноября этого года отметит 1700-летие со дня своего освящения. Затем, 1 января 2025 года, в Торжество Пресвятой Богородицы, будут открыты Святые двери папской базилики Санта-Мария-Маджоре. Наконец, в воскресенье 5 января будет открыта Святая дверь папской базилики Святого Павла за городскими стенами. Последние три Святые двери будут закрыты в воскресенье 28 декабря того же года.

Я также постановляю, что в воскресенье 29 декабря 2024 года во всех кафедральных и прокафедральных соборах епархиальные епископы должны отслужить Святую Мессу торжественного открытия Юбилейного года в соответствии с подготовленной для этого случая церемонией. При праздновании в прокафедральном храме епископа может заменить один из специально назначенных делегатов. Паломничество из выбранной для collectio (для сбора — прим. Пер.) церкви в кафедральный собор может символизировать путь надежды, который, будучи освещенным Словом Божьим, объединяет всех верующих. Во время этого паломничества могут быть прочитаны отрывки из настоящего Документа, а также объявлено о Юбилейной индульгенции, которую можно получить в соответствии с предписаниями, содержащимися в упомянутых указаниях. В течение Святого года, который в поместных Церквах завершится в воскресенье 28 декабря 2025 года, следует позаботиться о том, чтобы народ Божий мог в полной мере участвовать в провозглашении надежды на Божью милость и в знаках, свидетельствующих о ее действенности.

Очередной Юбилейный год завершится закрытием Святых дверей в папской базилике Святого Петра в Ватикане 6 января 2026 года, в торжество Богоявления Господня. Пусть свет христианской надежды озарит каждого человека как послание Божьей любви, обращенное ко всем! И пусть Церковь будет верным свидетелем этой вести во всех уголках мира!

Знаки надежды

7. Помимо того, что мы черпаем надежду в Божьей благодати, мы также призваны вновь открывать ее в знамениях времен, которые дает нам Господь. Как отмечает Второй Ватиканский собор, «Церкви надлежит во всякое время различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия, чтобы она могла дать каждому поколению подобающий ответ на вечные вопросы людей о смысле нынешней и будущей жизни и об их взаимосвязи». Поэтому необходимо обращать внимание на то доброе, что есть в мире, чтобы не впасть в искушение считать себя побежденными злом и насилием. Знамения времен, включающие тоску человеческого сердца, нуждающегося в спасительном присутствии Бога, должны превратиться в знаки надежды.

8. Первый знак надежды — мир во всем мире, который вновь погружен в трагедию войны. Забыв об ужасах прошлого, человечество подвергается новому тяжелому испытанию, а многие народы угнетены жестоким насилием. Чего только не выстрадали эти люди? Как может быть, что их отчаянная мольба о помощи не побуждает лидеров государств положить конец столь многим региональным конфликтам с учетом их возможных последствий на глобальном уровне? Разве не слишком многие мечтают о том, чтобы оружие замолкло и перестало приносить разрушение и смерть? Юбилейный год напоминает нам, что ставшие миротворцами «будут наречены сынами Божиими» (Мф 5:9). Потребность в мире бросает вызов всем нам и требует принятия конкретных мер. Пусть дипломаты неустанно ищут, смело и творчески, любую возможность для проведения переговоров, направленных на достижение прочного мира.

9. Взгляд в будущее с надеждой подразумевает также жизненный энтузиазм и готовность делиться им с другими. К сожалению, мы с грустью признаем, что во многих ситуациях этого не хватает. Первым следствием является потеря желания передавать жизнь. В ряде стран мы наблюдаем тревожное снижение рождаемости в результате бешеного темпа жизни, страха перед будущим, отсутствия гарантий занятости и адекватной социальной политики, а также вследствие социальных моделей, в которых на первый план выходит стремление к прибыли, а не забота об отношениях. В некоторых случаях обвинение «демографического роста, а не селективного и доведенного до крайности консюмеризма некоторых» становится оправданием, чтобы не решать проблему.

Открытость к жизни и ответственное родительство — это замысел, который Творец заложил в сердца и тела мужчин и женщин, миссия, которую Господь возложил на супругов и их любовь. Необходимо, чтобы законодательные усилия государств сопровождались твердой поддержкой общин верующих и всего гражданского общества и всех его групп, поскольку желание молодых людей рождать сыновей и дочерей в знак плодотворности их любви обеспечивает будущее каждому обществу и является предметом надежды. Оно зависит от надежды и порождает ее.

Следовательно, христианское сообщество должно быть в авангарде, указывая на необходимость общественного союза ради надежды, который был бы всеобъемлющим, а не идеологическим, и строил будущее, расцвеченное смехом детей, которые заполнят множество пустых колыбелей по всему миру. Всем нам необходимо вернуть радость жизни, потому что человек, созданный по образу и подобию Божьему (см. Быт 1:26), не может довольствоваться выживанием или прозябанием, приспосабливаться к настоящему, позволяя себе наслаждаться только материальным миром. Это приводит человека к индивидуализму и разрушает надежду, порождая печаль, которая поселяется в сердце и делает его недовольным и нетерпимым.

10. Во время Юбилейного года мы призваны быть ощутимыми знаками надежды для тех братьев и сестер, которые испытывают трудности любого рода. Я думаю о заключенных, которые, лишившись свободы, ежедневно испытывают, помимо тягот заключения, душевную пустоту, внешние ограничения и во многих случаях отсутствие уважения к их личности. Я предлагаю, чтобы в этот Юбилейный год правительства выступили с инициативами, направленными на возрождение надежды; предложениями амнистии или помилования, призванными помочь людям вновь обрести веру в себя и в общество; с программами реинтеграции, включающими конкретные обязательства по соблюдению законов.

Это древний призыв, взятый из Слова Божьего, мудрость которого актуальна всегда. Он призывает к милосердию и освобождению, которые дают возможность начать все сначала: «Освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее» (Лев 25:10). Установленное законом Моисея нашло отражение у пророка Исайи: «Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное» (Ис 61:1-2). Именно эти слова Иисус произнес в начале Своего служения, представляя Себя как исполнение «возвещать год Господней милости» (ср. Лк 4:18-19, современный перевод РБО – прим. пер.). Пусть во всех уголках мира верующие, и особенно пастыри, проявят единство и смело потребуют достойных условий содержания заключенных, уважения прав человека и, прежде всего, отмены смертной казни — меры, противоречащей христианской вере и исключающей всякую надежду на прощение и реабилитацию. Чтобы выразить заключенным конкретный жест близости, я сам хочу открыть Святую дверь в одной из тюрем как знак, приглашающий смотреть в будущее с надеждой и обновленным стремлением к жизни.

11. Знаки надежды следует проявлять и к больным, находящимся дома или в больницах. Пусть их страдания найдут облегчение в близости и заботе тех, кто их навещает. Дела милосердия — это также дела надежды, которые пробуждают в сердцах чувство благодарности. Благодарность следует выразить и всем медицинским работникам, которые, нередко в опасных условиях, выполняют свою миссию, заботясь о больных и наиболее уязвимых.

Обратим внимание также и на тех, кто находится в особо трудных ситуациях и переживает собственную слабость, особенно на тех, кто страдает от патологий или инвалидности, серьезно ограничивающих личную независимость и свободу. Забота о них — это гимн человеческому достоинству, песня надежды, требующая участия всего общества.

12. Знаки надежды нужны и тем, кто сам воплощает ее, а именно молодым людям. К сожалению, они часто видят, как рушатся их мечты. Мы не можем подвести их, ведь будущее зависит от их энтузиазма. Отрадно видеть энергию, которую они демонстрируют, например, засучив рукава, добровольно помогая, когда случаются стихийные бедствия и социальные трудности. И в то же время печально видеть молодых людей, лишенных надежды; сталкивающихся с неопределенным и бесперспективным будущим, не имеющих ни работы, ни гарантии занятости, ни реальных перспектив после окончания учебы. Без надежды на то, что их мечты могут осуществиться, они неизбежно впадают в уныние и тоску. Увлечение наркотиками, риск и погоня за сиюминутными удовольствиями наносят им еще больший вред, поскольку скрывают красоту и смысл жизни, приводят к депрессии и даже саморазрушительным действиям. По этой причине пусть Юбилейный год вдохновит Церковь на более активные усилия по работе с ними. Давайте с новой страстью позаботимся о подростках, студентах и молодых парах, подрастающем поколении! Давайте приблизимся к молодым, ведь они радость и надежда Церкви и всего мира!

13. Знаки надежды необходимы и для мигрантов, покидающих свои родные места в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Их ожидания не должны разрушаться из-за предрассудков и неприятия. Пусть гостеприимство, широко раскрывающее объятия каждому в соответствии с его достоинством, сопровождается ответственностью, чтобы никому не было отказано в праве строить лучшее будущее. Многочисленным изгнанникам, беженцам и перемещенным лицам, которых противоречивые международные события вынуждают эмигрировать, чтобы избежать войн, насилия и дискриминации, должны быть гарантированы безопасность и доступ к занятости и образованию — обязательным инструментам, чтобы найти свое место в новом социальном контексте.

Пусть христианское сообщество всегда будет готово защищать права самых уязвимых. Широко и щедро открывайте двери для их приема, чтобы никто не был лишен надежды на лучшее будущее. Пусть слова Господа в известной притче о Страшном суде всегда находят отклик в наших сердцах: «Я был странником, и вы приняли Меня», потому что «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25:35.40).

14. Знаков надежды заслуживают и пожилые люди, которые часто чувствуют себя одинокими и покинутыми. Ценить сокровище их жизненного опыта, накопленной мудрости и вклада, который они еще могут внести, — это обязательство христианской общины и гражданского общества, призванных сотрудничать ради укрепления союза между поколениями.

Я обращаюсь особым образом к дедушкам и бабушкам, которые передают веру и мудрость молодому поколению. Пусть они обнаруживают поддержку в благодарности своих детей и любви внуков, которые находят в них свои корни, источник понимания и поддержки.

15. Я искренне прошу дать надежду миллиардам бедных, которым часто не хватает самого необходимого для жизни. Столкнувшись с новыми формами обнищания, мы легко можем стать невосприимчивыми и смириться. Однако мы не должны закрывать глаза на драматические ситуации, которые происходят сегодня повсеместно, а не только в некоторых частях мира. Мы каждый день встречаем людей, которые живут в бедности или нищете, это могут быть даже наши соседи. Часто они бездомные или им не хватает еды на день. Они страдают от отчуждения и безразличия многих людей. Постыдно, что в мире, обладающем огромными ресурсами, предназначенными в основном для производства оружия, бедные продолжают составлять «большую часть населения планеты, миллиарды людей. Сегодня их упоминают в международных политических и экономических дебатах, но, похоже, чаще всего их трудности воспринимаются как дополнение, как проблема, озвучиваемая вынужденно, занимающая второстепенное место, если их вообще не считают всего лишь каким-то побочным осложнением. Действительно, при принятии конкретных решений бедные зачастую остаются на последнем месте». Давайте не будем забывать, что бедные почти всегда являются жертвами, а не виновниками.

Призывы к надежде

16. Повторяя древние слова пророков, Юбилейный год напоминает нам, что блага земли предназначены не для малого числа привилегированных, но для всех. Богатым необходимо быть щедрыми, не отворачиваясь от нужды своих братьев и сестер. Я особенным образом думаю о тех, кому не хватает воды и пищи: голод — это вопиющая язва на теле человечества, которая взывает к угрызениям совести каждого. Я вновь обращаюсь с призывом: «Из денег, затрачиваемых на оружие и другие военные расходы, давайте составим всемирный фонд, чтобы наконец покончить с голодом и способствовать развитию самых бедных стран, чтобы их граждане не прибегали к насилию или обману для решения своих проблем и не были вынуждены покидать свои страны в поисках более достойной жизни».

В преддверии Юбилейного года я хочу обратиться еще с одним искренним призывом, адресованным самым богатым странам. Я прошу их осознать серьезность своих прошлых решений и простить долги странам, которые никогда не смогут их вернуть. Это не просто вопрос великодушия, это вопрос справедливости. Сегодня он становится еще более серьезным из-за новой формы неравенства, о которой мы все чаще говорим: «Конечно, существует самый настоящий “экологический долг”, особенно между Севером и Югом, связанный с коммерческим дисбалансом, имеющим последствия в экологической сфере, и с чрезмерным потреблением природных ресурсов некоторыми странами, что сложилось исторически». Как учит Священное Писание, земля принадлежит Богу, и все мы живем на ней как «пришельцы и поселенцы» (Лев 25:23). Если мы действительно хотим подготовить путь к миру во всем мире, давайте возьмем на себя обязательство устранить отдаленные причины несправедливости, погасить несправедливые и непосильные долги, а также накормить голодных.

17. Наступающий Юбилейный год также совпадает со знаменательной для всех христиан датой — 1700-летием празднования первого великого Вселенского собора в Никее. Стоит вспомнить, что с апостольских времен епископы неоднократно собирались на ассамблеи для решения вероучительных и дисциплинарных вопросов. В первые века христианства синоды часто проводились как на Востоке, так и на Западе, демонстрируя, насколько важно сохранять единство народа Божьего и верно провозглашать Евангелие. Юбилейный год может послужить важным поводом для конкретного выражения синодальности, которую христианское сообщество сегодня считает все более необходимой для ответа на насущную потребность в евангелизации. Все крещеные, с соответствующими харизмами и служениями, несут совместную ответственность за то, чтобы многочисленные знаки надежды свидетельствовали о присутствии Бога в мире.

Никейский собор стремился сохранить единство, которому серьезно угрожало отрицание божественной природы Иисуса Христа и Его единосущности Отцу. На нем присутствовало около трехсот епископов, которые, будучи созванными императором Константином 20 мая 325 года, собрались в императорском дворце. После различных дебатов все они под действием благодати Святого Духа утвердили Символ веры, который мы до сих пор исповедуем каждое воскресенье во время празднования Евхаристии. Отцы Собора пожелали начать его, впервые употребив выражение «[мы] Веруем», в знак того, что все Церкви находятся в общении и все христиане исповедуют одну и ту же веру.

Никейский собор — важная веха в истории Церкви. Годовщина его проведения призывает христиан объединиться в провозглашении хвалы и благодарения Святой Троице и, в частности, Иисусу Христу, Сыну Божию, «единосущному Отцу», открывшему нам эту тайну любви. В то же время Никея представляет собой призыв ко всем Церквам и церковным общинам идти по пути к видимому единству, не уставая искать подходящие возможности, чтобы полностью соответствовать молитве Иисуса: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21).

Никейский собор также обсуждал вопрос о датировке Пасхи. И по сей день существуют разные подходы, которые препятствуют празднованию основополагающего события веры в один день. В 2025 году по счастливому стечению обстоятельств пройдет общее празднование. Пусть это послужит призывом ко всем христианам Востока и Запада сделать решительный шаг к единству в общей дате празднования Пасхи. Следует помнить, что многие люди, не зная о прошлых противоречиях, не понимают, как в этом вопросе могут сохраняться разногласия.

Укрепленные надеждой

18. Надежда, наряду с верой и любовью, образует триптих «богословских добродетелей», выражающих суть христианской жизни (ср. 1 Кор 13:13; 1Фес 1:3). В их неразрывной взаимосвязи надежда является той добродетелью, которая указывает направление, задает ориентир и цель существования верующего. Вот почему апостол Павел призывает нас: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим 12:12). Да, мы должны «преизобиловать надеждой» (ср. Рим 15:13), чтобы убедительно и привлекательно свидетельствовать о вере и любви, которые мы носим в наших сердцах; чтобы вера была радостной, а любовь — полной воодушевления; чтобы каждый мог подарить улыбку, жест дружбы, братский взгляд, искреннее внимание, безвозмездную помощь, зная, что в Духе Иисуса это может стать плодотворным семенем надежды для тех, кто его примет. Но на что опирается наша надежда? Чтобы понять это, полезно обратиться к основам нашей надежды (см. 1Пет 3:15).

19. «Верую в жизнь вечную»: произносим мы в исповедании веры, и христианская надежда находит в этих словах фундаментальную опору. Ведь надежда по своей природе именно та «богословская добродетель, посредством которой мы желаем как нашего счастья […] вечной жизни». Второй Ватиканский Вселенский собор утверждает: «При отсутствии Божественной основы и надежды на жизнь вечную достоинство человека терпит тягчайший урон, как мы зачастую видим это ныне, а загадка жизни и смерти, вины и страдания остается неразрешенной, и люди нередко впадают в отчаяние». Но мы, в силу надежды, в которой мы спасены, глядя на течение времени, храним уверенность в том, что история человечества и каждого из нас не идут в тупик или в темную пучину, а устремлены ко встрече с Господом славы. Поэтому мы проживаем свою жизнь в ожидании Его возвращения и в надежде жить в Нем вечно. В этом духе мы объединяем наши молитвы с искренним призывом первых христиан, которым заканчивается Священное Писание: «Гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22:20).

20. Иисус умерший и воскресший — в сердце нашей веры. Святой Павел лаконично передает это, используя четыре глагола, которые отражают «ядро» нашей надежды: «Вам… что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати» (1 Кор 15:3-5). Христос умер, был погребен, воскрес, явился. Ради нас Он прошел через драму смерти. Любовь Отца воскресила Его силой Духа, и таким образом Его человечность через спасение положила для нас начало вечности. Христианская надежда заключается именно в этом: перед лицом смерти, где, казалось бы, все должно закончиться, мы получаем уверенность в том, что благодаря Христу, Его благодати, сообщенной нам в Крещении, навсегда «жизнь преображается, но не отнимается». В Крещении, фактически погребенные вместе со Христом, мы получаем в Нем воскресшем дар новой жизни, который разрушает стену смерти, делая ее переходом в вечность.

И если перед лицом смерти — болезненной разлуки, вынуждающей нас проститься с самыми близкими, — не остается места для рассуждений, то Юбилей предоставляет нам возможность с огромной благодарностью вновь открыть для себя дар новой жизни, полученной в Крещении, способной преобразить эту драму. В контексте Юбилея важно вспомнить, как эта тайна понималась с первых веков веры. Например, долгое время христиане строили купель для крещения в форме восьмиугольника, и даже сегодня мы можем любоваться многими древними баптистериями, сохранившими эту форму, как, например, в Латеранской базилике в Риме. Это указывает на то, что купель крещения раскрывает восьмой день, то есть день воскресения, который выходит за рамки обычного времени, обозначенного чредой недель, и делает его открытым для вечности и к жизни вечной. Это цель, к которой мы стремимся в нашем земном паломничестве (ср. Рим 6:22).

Самым убедительным свидетельством этой надежды являются мученики, которые, будучи тверды в своей вере в воскресшего Христа, смогли отказаться от земной жизни здесь ради того, чтобы не предать своего Господа. Мученики как исповедники жизни, которая не знает конца, существовали во все времена. Возможно, они еще более многочисленны в наше время. Мы должны дорожить их свидетельством, чтобы укрепить нашу надежду и позволить ей принести добрые плоды.

Мученики, принадлежащие к разным христианским традициям, как зерна единства, поскольку являют экуменизм крови. Поэтому я очень надеюсь, что во время Юбилея экуменическое празднование подчеркнет богатство свидетельства этих мучеников.

21. Что будет с нами после смерти? Вместе с Иисусом за этим порогом мы обретем вечную жизнь, которая заключается в полном общении с Богом, в созерцании и участии в Его бесконечной любви. Все, что мы сейчас переживаем в надежде, мы увидим в реальности. Святой Августин писал: «Когда я прильну к Тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и печаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная Тобой». Как же описать эту полноту общения? Мы будем счастливы. Счастье — это наше человеческое призвание, цель для всех.

Но какое это счастье? Что представляет собой счастье, которого мы ждем и желаем? Не мимолетное удовольствие, не сиюминутное удовлетворение, испытав однажды которое мы продолжаем в отчаянном поиске стремиться к чему-то большему, что оставляет наши сердца неудовлетворенными и все более пустыми. Мы стремимся к счастью, которое, безусловно, можно найти в единственной вещи, способной принести нам удовлетворение, то есть в любви. Таким образом, уже сейчас мы можем сказать: «Я любим, следовательно, я существую; и я буду существовать всегда в Любви, которая не постыжает и от которой ничто и никто никогда не сможет меня отделить». Вспомним еще раз слова апостола: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 8:38-39).

22. С вечной жизнью связан суд Божий, как по завершении индивидуальной жизни, так и в конце времен. Искусство часто пыталось изобразить его — вспомним шедевр Микеланджело в Сикстинской капелле, — в соответствии с теологическим видением своего времени, вызывая у зрителя чувство благоговения. Чтобы сознательно и трезво подготовиться к моменту, подводящему итог нашей жизни, мы непременно должны делать это в перспективе надежды, богословской добродетели, которая поддерживает жизнь и не позволяет нам впасть в страх. Суд Бога, который есть любовь (ср. 1Ин 4:8, 16), несомненно, основан на любви, и в частности на том, насколько мы проявили или не проявили ее по отношению к нуждающимся, в которых присутствует Христос, Сам Судья (ср. Мф 25:31-46). Потому этот суд отличается от земного суда людей. Его следует понимать как отношения истины с Богом, который есть любовь, и с самим собой в рамках непостижимой тайны Божественного милосердия. Священное Писание говорит: «Ты поучал народ Твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушал сынам Твоим благую надежду, что Ты даешь время покаянию во грехах […] и, когда бываем судимы, ожидали помилования» (Прем 12:19, 22). Как писал Бенедикт XVI, «в момент Страшного суда мы ощущаем и принимаем это преобладание Его любви над всем злом в мире и в нас. Боль любви становится нашим спасением и нашей радостью».

Суд, таким образом, касается спасения, на которое мы надеемся и которое Иисус через смерть и воскресение сделал для нас доступным. Он призван привести нас к окончательной встрече с Господом. И поскольку в этой перспективе зло, совершенное нами, не может остаться скрытым, оно должно быть очищено, чтобы позволить нам войти в отношения Божьей любви. В этом смысле мы понимаем необходимость молиться за тех, кто завершил свой земной путь, проявлять солидарность в молитвенном заступничестве. Оно действенно в общении святых через узы, соединяющие нас во Христе, первенце творения. Юбилейная индульгенция благодаря силе молитвы особым образом предназначена для тех, кто прошел этот путь до нас, чтобы они обрели полную милость.

23. Действительно, индульгенция — способ познать безграничную природу Божьего милосердия. Неслучайно в древние времена термины «милосердие» и «индульгенция» были взаимозаменяемы, выражая полноту Божьего прощения, которое не знает границ.

Таинство покаяния заверяет нас в том, что Бог стирает наши грехи. Слова псалма возвращают нам утешение: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. […] Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. […] Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс 102(103):3-4.8.10-12). Таинство Примирения — это не только прекрасный духовный дар, но и решающий, необходимый и обязательный шаг на пути веры каждого человека. В нем мы позволяем Господу смыть наши грехи, исцелить наши сердца, поднять и обнять нас, явить нам Свое нежное и сострадательное лицо. Нет лучшего способа познать Бога, чем позволить Ему примирить нас с Собой (ср. 2Кор 5:20) и вкусить Его прощение. Давайте не пренебрегать Исповедью, чтобы вновь открыть для себя красоту этого таинства исцеления и радости, красоту прощения грехов!

Однако, как мы знаем из личного опыта, каждый грех «оставляет след». Он влечет за собой последствия не только внешние, в виде совершенного зла, но и внутренние, так как «любой грех, даже малый, ведет к неупорядоченной привязанности к творениям, и от этой привязанности необходимо очиститься либо на земле, либо после смерти, в состоянии, называемом Чистилищем». Так в нашем человечестве, слабом и тяготеющем ко злу, остаются «следы греха». Они устраняются индульгенцией, всегда по благодати Христа, Который, как писал св. Павел VI, Сам «наша «индульгенция»». Апостольская Пенитенциария издаст специальный декрет, чтобы получить и плодотворно применить Юбилейную индульгенцию.

Подобный опыт полного прощения не может не открыть наше сердце и разум для прощения других. Прощение не меняет прошлого, оно не может повлиять на то, что уже произошло; но оно позволяет изменить будущее и жить другой жизнью, свободной от гнева, обиды и мести. Прощение делает возможным светлое будущее, которое позволяет взглянуть на прошлое другими глазами, более ясными, хотя по-прежнему полными слез.

Во время прошлого чрезвычайного Юбилейного года я учредил служение Миссионеров милосердия, которые продолжают выполнять важную миссию. Пусть и в предстоящий Юбилей они исполняют свое служение, возвращая надежду и прощая всякий раз, когда грешник обращается к ним с открытым сердцем и покаянным духом. Пусть они остаются источником примирения и помогают смотреть в будущее с надеждой в сердце, вдохновленной милосердием Отца. Я надеюсь, что епископы смогут воспользоваться их ценным служением, особенно направляя их в места, где надежда подвергается серьезным испытаниям: тюрьмы, больницы и туда, где попирается достоинство человека, где царит нищета и социальный упадок, — чтобы никто не был лишен возможности получить Божье прощение и утешение.

24. Наивысшее свидетельство надежды мы находим у Богоматери. В ней мы видим, что надежда не иллюзорный оптимизм, а дар благодати в реальной жизни. Как всякая мать, глядя на своего Сына, она думала о Его будущем. Несомненно, в ее сердце остались запечатленными слова, с которыми Симеон обратился к ней в храме: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк 2:34-35). У подножия креста она видела, как страдает и умирает невинный Иисус. Даже испытывая мучительную боль, она повторила свое «да», не теряя надежды и доверия Богу. Так ради нас она участвовала в исполнении слов, которые произнес ее Сын, что Ему «много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мк. 8:31). В муках этой боли, перенесенной из любви, она стала нашей Матерью, Матерью надежды. Не случайно в народном благочестии Пресвятую Деву продолжают называть Stella maris, что означает надежду на то, что в бурных превратностях жизни Божья Матерь придет к нам на помощь, поддержит и ободрит нас в надежде и уповании.

В этой связи я хотел бы напомнить, что храм Божией Матери Гваделупской в Мехико готовится отметить в 2031 году 500-летие первого явления Девы Марии. Через молодого Хуана Диего Богоматерь передала революционное послание надежды, которое и сегодня обращено ко всем паломникам и верующим: «Не Я ли здесь, твоя Мать?!» Это послание продолжает трогать сердца в многочисленных марианских святилищах по всему миру, куда стекаются бесчисленные паломники, вверяющие Богородице свои заботы, печали и надежды. В Юбилейный год пусть святилища будут святыми местами приветствия и особым пространством для возрождения надежды. Я приглашаю всех паломников, приезжающих в Рим, провести время в молитве в Марианских святилищах города, чтобы поклониться Деве Марии и попросить ее защиты. Я уверен, что все, особенно страждущие и наиболее нуждающиеся, познают близость самой ласковой из матерей, которая никогда не оставляет своих детей, и которая для святого народа Божьего является «знамением твердой надежды и утешения».

25. На пути к Юбилею давайте вернемся к Священному Писанию и услышим обращенные к нам слова: «Дабы… твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус» (Евр. 6:18-20). Эти слова — мощный призыв никогда не терять надежду, которая нам дана, и держаться за нее, находя прибежище в Боге.

Образ якоря помогает нам осознать стабильность и безопасность, которые мы обретаем в неспокойных водах этой жизни, если вверяем себя Господу Иисусу. Бури никогда не смогут одолеть нас, потому что мы прочно укоренены в надежде, рожденной благодатью, которая позволяет нам жить во Христе, побеждая грех, страх и смерть. Эта надежда, превосходящая мимолетные удовольствия и достижение земных благ, заставляет нас подняться над испытаниями и побуждает идти, не теряя из виду величия цели, к которой мы были призваны, — Царства Небесного.

Поэтому предстоящий Юбилей станет Святым годом, отмеченным надеждой, которая не угасает, — надеждой на Бога. Пусть он поможет нам вновь обрести необходимое доверие, как в Церкви, так и в обществе, в межличностных отношениях, в международных связях, в задаче утверждения достоинства всех людей и в уважении к творению. Пусть наше свидетельство веры станет для мира закваской подлинной надежды, предвестником нового неба и новой земли (ср. 2Петра 3:13), где народы смогут жить в справедливости и согласии, в ожидании исполнения обетования Божьего.

Пусть с этого момента надежда влечет нас. Пусть через наше свидетельство надежда распространится среди всех тех, кто с трепетом ищет ее. Пусть наша жизнь говорит им: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа» (Пс 26(27):14). Пусть сила надежды наполнит наши дни, когда мы с уверенностью ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа, Которому хвала и слава ныне и присно и во веки веков.



Дано в Риме, в Латеранской базилике, 9 мая 2024 г. в Торжество Вознесения Господа нашего Иисуса Христа в двенадцатый год моего Понтификата.

ФРАНЦИСК

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото: Daniel Ibanez/CNA