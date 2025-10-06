В Баку прошел семинар по лингвистике для богословских редакторов

С 24 по 30 сентября 2025 года в Баку состоялся семинар по лингвистике для богословских редакторов из 25 проектов — как устных, так и письменных. Преподавателями выступили опытные лингвисты из партнерских организаций SIL и PBT, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Института перевода Библии (ИПБ).

Программа включала разбор ключевых компонентов смысла, изучение принципов выбора синонимов и антонимов с учетом необходимых ограничений. Особый интерес вызвала дискуссия о применении идиом. Благодаря присутствию представителей разных культур, обсуждение «аутентичных устойчивых выражений» получилось особенно живым и запоминающимся, отметили организаторы.

Особое внимание было уделено сложным лингвистическим концепциям, таким как «падежные рамки» и «межклаузальные отношения». Несмотря на первоначальные трудности в разграничении грамматики и семантики, под руководством наставников участникам удалось успешно разобраться в этих вопросах.

Значительная часть семинара была посвящена теории релевантности. Один из преподавателей, Роман Ким, сам являющийся богословским редактором в цахурском переводческом проекте, доступно разъяснил ее основы.

В перерывах между занятиями участники познакомились с достопримечательностями Баку, посетили знаменитый Старый город (Ичери-шехер).

Семинар в Баку укрепил профессиональные связи между представителями разных переводческих проектов, что будет способствовать повышению качества их дальнейшей работы, отметили в ИПБ.