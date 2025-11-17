Священнику Александру Деппершмидту — 50 лет!

17 ноября 2025 года о. Александр Деппершмидт отмечает юбилейный, 50-й день рождения.

Свой полувековой жизненный рубеж отец Александр встречает на посту эконома, а также канцлера Преображенской епархии.

Священник хорошо известен многим католикам в нашей стране по своей активной работе в Епархиальной комиссии по делам молодежи (которую долгое время возглавлял), а также в Комиссии по делам молодежи и Литургической комиссии при Конференции Католических Епископов России.

При этом он исправно несёт служение в общине Сестёр-Елизаветок (которые сегодня также празднуют день памяти своей небесной покровительницы святой Елизаветы Венгерской), в женской обители Воскресения Христова Ордена Босоногих Кармилиток, в приходе Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске.

Не забывает отец Александр и наше издание, регулярно делясь с благодарными читателями СКГ своими эксклюзивными репортажами и путевыми дневниками паломника.

Кроме того, нынешней весной о. Александр также отметил 15-ю годовщину священства.

Пастырь добрый и отзывчивый, ныне он получает поздравления как от бывших и нынешних прихожан, так и от собратьев-священников и многих верных из других приходов.



Редакция «Сибирской католической газеты» также сердечно присоединяется ко всем поздравлениям с юбилеем отца Александра и желает ему благословения Божия на все его многообразные труды во благо Святой Церкви! Пусть Святой Дух Утешитель укрепляет его Своею благодатью! Душевных сил, здоровья, радости, милости Божией и всего самого доброго на многая и благая лета!