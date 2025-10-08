Рассказ о втором дне Общеепархиальной конференции под Томском (+ ФОТО)

Согласившийся быть корреспондентом СКГ на проходящем сейчас Епархиальном форуме под Томском отец Александр Деппершмидт продолжает в редкие минуты свободного времени делиться с нашими читателями конспективным обзором основных событий.

2-й день Пастырской конференции Преображенской епархии был посвящён сложной и непростой теме: «Защита несовершеннолетних и уязвимых людей».

В начале сегодняшней программы прихожанка из Кемерова Елена Едуш (ещё она — психотерапевт и член комиссии при ККЕР по защите несовершеннолетних и уязвимых людей) представила в презентации основные факторы человеческой сексуальности и телесности.

Сексуальность не ограничивается лишь телесностью, но имеет также культурный, социальный и эмоциональный уровень. Поэтому и в целибатной жизни сексуальность проявляется на всех её уровнях. Вследствие этого духовные лица должны находить пути, как жить аутентично своей сексуальностью. Но, как среди мирян, так и среди духовенства, может возникать девиация, которая наносит особенное глубокие раны, если присутствует в церковнослужителях.

В продолжение, когда после прозвучавшего доклада мы разошлись по группам для обсуждения, участники делились личным опытом своей жизни в условиях целибата.

Также нами разбирались моменты и особенности работы с детьми.

Стоит отметить, что в этот раз рабочие группы были разпределены ещё и по половому признаку — это чтобы меньше было стеснения и больше откровенности при обсуждении насущных проблем.

После обеда епископ Штефан Липке рассказал о «писанных и неписанных» правилах Церкви (Вселенской и Российской) в работе с несовершеннолетними и уязвимыми людьми.

Затем в группах священники и сёстры обменивались личным опытом и делились соображениями о том, какие правила облегчают работу, а какие, наоборот, осложняют.

Как и вчера, некоторые моменты сегодняшнего дня запечатлел объектив смартфона ещё одного нашего внештатного корреспондента — сестры Анастасии Сальниковой SJE (автор последней групповой фотографии — о. Янез Север SJ):