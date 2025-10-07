«Паломники надежды – совместно в пути»: с 6 по 10 октября близ Томска проходит Пастырская конференция Преображенской епархии (+ ФОТО)

Как уже сообщалось, священники и монашествующие Преображенской епархии, а также некоторые представители активных прихожан-мирян собрались в начале второй октябрьской недели на ежегодную Пастырскую конференцию, которая в этом году проходит на территории туристического центра «Солнечный» в селе Калтай, недалеко от Томска.

Фактически заезд участников форума начался с вечера понедельника, 6 октября. Однако официальное открытие конференции состоялось за утренним богослужением во вторник, 7 октября, когда на нём уже смогли присутствовать все ранее заявленные 70 человек.

Во встрече принимают участие оба наши Архипастыря: Ординарий Епархии – Преосвященный Владыка Иосиф Верт, а также его помощник – Преосвященный Владыка Штефан Липке.

Нынешняя Общеепархиальная конференция посвящена вопросам молодежи и проходит под девизом, который связан с текущим Святым Юбилеем: «Паломники надежды – совместно в пути».

О начале полноформатной работы конференции с нами кратко поделился один из её организаторов и участников – эконом Преображенской епархии священник Александр Деппершмидт:

— Первый день пастырской конференции обозначен как день молитвенного сосредоточения. Модератор встречи и наш гость из воронежского прихода отец Андрей Кветинский OFMcap (сам он родом из Белоруссии) предложил каждому из нас взглянуть на своё призвание, вернуться к его истоку глазами пророка Илии. Библейский отрывок (3 Царств, гл. 17) показывает нам, как после самоуверенного противостояния царю Ахаву Господь Бог смиряет пророка, посылая его в ущелье потока Хорафа, куда стекаются грязные потоки воды (которые вскоре совсем исчезли), и где пророка кормят птицы-падальщики. Затем Илия доверяется слабой вдове, чтобы увидеть, как в её доме происходят вначале малые чудеса, а затем и большее чудо исцеление сына. Призванные к духовному служению могут страдать от «синдрома самозванца», когда меньше доверяют Божьим словам и обещаниям, но больше – своим словам, талантам и знаниям…

Разделившись по группам, участники делились своими личными историями призвания, в особенности – моментами кризиса во время них.

После обеда отец Андрей продолжил историю с пророком Илией. В 18-й главе Третьей Книги Царств Илия встречается с Авдием, начальником царского дворца, который в тайне прячет пророков Божьих от царя. В личности такого Авдия мы можем признать весь труд верующих XX века, которые живя в богоборческом государстве тайно сохраняли и поддерживали живую Церковь. Мы, поэтому, не первооткрыватели в постсоветском пространстве, но «стоим на плечах невидимого великана».

Последующее состязание с 850 пророками Ваала открывает нам в нашем служении необходимость иногда бросать вызов мнимому спокойствию жизни и бороться с пропагандой агностицизма и релятивизма.

В завершении своего доклада отец Андрей пожелал всем участникам просыпаясь – видеть перед собою Евхаристию, как центр каждого дня и самое великое знамение спасения: точно также, как пророк Илия, проснувшись, видел перед собою лепёшку хлеба (3 Цар, 19).

А во время своей проповеди на вечерней Мессе о. Андрей указал на Пресвятую Богородицу – как Путеводительницу духовных призваний. Подобно тому, как апостолы собрались вокруг Девы Марии после Вознесения, так и сегодня Она собирает служителей Своего Сына, чтобы укреплять и поддерживать их призвание.

Завершился первый день поклонением Святым Дарам. Хочется особо отметить, что благодаря усердию сестёр-евхаристок большой зал нашего собрания превратился в красивую часовню!



