Под Томском начала свою работу Пастырская конференция Преображенской епархии (+ ФОТО)

Вечером 6 октября на турбазе в Калтае (под Томском) открылась ежегодная Пастырская конференция Преображенской епархии с участием священников, монашествующих и мирян.

Общеепархиальная встреча под названием «Паломники надежды – совместно в пути» продлится до пятницы 10 октября. Все участники в ходе конференции будут располагать достаточным количеством времени для совместной молитвы, для размышлений и обсуждений, для общения друг с другом, и, конечно же, для бесед со своими архипастырями – Правящим Епископом Иосифом Вертом и Вспомогательным Епископом Штефаном Липке.

Чуть позже мы ждем более подробных репортажей о проходящем форуме от наших внештатных корреспондентов-волонтёров, находящихся в качестве непосредственных участников на месте события, а пока – самыми первыми фото с нами поделились отец Александр Деппершмидт и сестра Анастасия Сальникова SJE: