Паломничество священника в Рим (заметки из путевого дневника о. Александра Деппершмидта)

Каждый год миллионы паломников – среди них не только католики – приезжают в вечный город Рим, в центр Католической Церкви. Этой традиции почти столько же лет, сколько и самой Церкви. Уже в ранних веках христиане прибывали в Апостольскую столицу, чтобы помолиться у гроба св. Апостола Петра; спуститься в катакомбы, где жила первая Римская Церковь; посетить первые христианские храмы. В прошедшем XX веке благодаря развитию транспортных возможностей масштаб этого паломничества многократно увеличился. По разным национальным нарядам паломников, по языковому многообразию звучащей речи хорошо видно и слышно, что в Рим приезжают представители абсолютно всех концов земли.

Паломники приезжают группами, что часто видно по униформе их одежды; но многие планируют свою поездку и индивидуально – с виртуальными всезнающими проводниками в виде личного смартфона. Во многих епархиях мира паломничество в Рим является регулярным ежегодным событием. Немало и российских католиков уже побывали «в гостях у Папы Римского» — как в группах, так и индивидуально. Поэтому у большинства наших паломников, наверное, уже сложилось общее представление, что именно можно делать в рамках своего паломничества в Рим. Но как всё выглядит, когда в эту святыню прибывает священник? Чем его программа отличается от мирян? Хочу поделиться своими наблюдениями, исходя из личного опыта.

В Вечном городе я побывал трижды: в 2006 году с группой собратьев-семинаристов, в 2018 году два дня как паломник-турист во время своего отпуска, и в январе наступившего 2024 года сопровождая своего епископа в командировке. Скажу сразу, что возможности у священника более разнообразные по сравнению с мирянином. Хотя в Риме священников (как местных, так и приезжих) больше чем в любой точке нашей планеты, для рукоположенных служителей Церкви существуют безусловно некие привилегии.

Начнём с того, что священнику не обязательно бронировать номер в гостинице (как я это делал в 2018 году). Даже епархиальному священнику из далёкой Сибири не очень сложно найти контакт с какой-то монашеской конгрегацией или другой церковной общиной или структурой, которая любезно готова предоставить ему приют на несколько ночей. За такой вариант проживания нужно либо платить по уже определённой цене (это будет конечно дешевле номера в гостинице), либо тебя примут даже бесплатно. Однако в последнем случае порядочный человек всё равно оставит пожертвование за проживание.

В этот раз я вместе с нашим епископом жил в генеральной курии Общества Иисуса, в тридцати метрах от Площади Св. Петра. Лучшего места, кроме самих папских покоев, уж не придумаешь.



Несмотря на большое количество падре в городе, прохожие часто приветствовали меня – причем не только когда просили о милостыни. На территории Ватикана швейцарские гвардейцы отдают честь не только епископам, но и каждому проходящему священнику.

Как мирян, так и священников в Риме тянет в многочисленные магазины церковной утвари, которые как грибы после дождя расплодились вокруг Площади Св. Петра. Помимо многих разных икон, распятий и т.п. здесь можно найти необходимые предметы для приходской литургической жизни или купить клерикальную одежду и литургические облачения. Цены на эти предметы самые разные, как и качество изделий.

Наряду с тысячами других паломников и туристов я опять посетил Ватиканский Музей. Тут можно проверить свои знания латинского языка, читая надписи на экспонатах. Обязательно надо пройти в Сикстинскую капеллу, где всегда много людей, которые любуются трудом Микеланджело на потолке.

Сикстинская капелла — это бывшая домовая церковь в Ватикане, которая была построена в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу Папы Римского Сикста IV,

откуда и произошло её название.

Отец епископ рассказал, что однажды, более двадцати лет назад, он купил билет в Ватиканский музей, но, когда сотрудники увидели его епископский перстень, то провели к кассе, чтобы вернуть ему стоимость билета и впустить уже бесплатно. В этот раз владыка Иосиф не попытался использовать эту привилегию, купил билет и прошёл как все остальные посетители.

Но главная цель паломничества священника в столице нашей Церкви – это конечно же Евхаристия! Желательно в Соборе Святого Петра. А чтобы было ещё «запоминательнее» – в сослужении с Папой Римским! И то, и другое мне посчастливилось в этот раз совершить – впервые в моей жизни. До пандемии каждый священник мог просто прийти, чтобы самостоятельно служить Мессу в крипте Собора св. Петра. Сейчас этой возможности, по моим сведениям, нет. Вместо этого можно сослужить на Литургии с Папой по воскресеньям или другим торжественным дням, либо принять участие в другой Мессе в соборе, но для этого священнику, как и мирянам, теперь нужно приобрести билет на определённую службу (епископам билеты не нужны). Сам билет ничего не стоит, но при регистрации на сайте необходимо будет доказать, что ты священник – для этого требуется закачать скан своего целибрета (удостоверения священника). Однако и здесь есть особенность – общее количество билетов для священников на одну конкретную службу ограничено. Поэтому мне, например, уже не досталось билета на Мессу Воскресенья Слова Божьего с Папой Франциском. Но в Церкви милосердие выше порядка, поэтому я всё равно попал на эту Мессу.

Сам Иисус провёл меня в Собор св. Петра!

Помимо милости Господа нашего мне помог отец-иезуит с именем Иисус (исп. Хесус – он мексиканского происхождения). Как регулярный исповедник в соборе с постоянным пропуском, он провёл меня и епископа окольными служебными путями сквозь контроли и проверки. Внутри собора наши пути разделились: отец Хесус пошёл в исповедальню, владыка – в часовню св. Себастьяна, где епископы переодевались; а я нашёл большой коридор, где за 45 минут до начала нужно было собраться священникам. С собой нужно было принести альбу и столу зелёного цвета. Около двухсот риз такого же цвета ждали нас на вешалках. Нас, пресвитеров, было около ста тридцати. И я был даже рад, что никого из них не знал. Так можно было молитвенно подготовиться к службе, вспомнить всех, кто просил меня о молитве. Пара церемониариев коротко объяснили нам (на итальянском и английском языках) главные моменты службы. Затем, пропустив вперёд отряд Швейцарской Гвардии с их грозными алебардами, мы по двое зашли через центральный вход в храм. Я заметил при входе, что у меня развязался шнурок на ботинке – наверное, это было намёк от Господа. Но я не стал снимать мою обувь на этом святом месте.

Для каждого священника на стуле лежала книжечка со всеми песнопениями и молитвами этой Мессы, включая и Евхаристическую молитву. Кроме того, каждый участник литургии (включая мирян) получил в этот день Евангелие от Марка на итальянском языке. В алтарной части за порядком следили семинаристы, стойкие швейцарские гвардейцы с алебардами, почётные мужчины во фраках и охранники в светских костюмах. На коляске ввезли Папу Франциска, который на глазах у всех облачился в литургические одежды. Затем под начальное песнопение через центральный вход вошли около 30 епископов – среди них, в далеко не первый раз, и наш епископ Иосиф Верт. Папа Франциск сидел рядом со священниками, в 20-30 метрах от меня.

Мне было прекрасно видно, что и как он делает. А вот епископам не повезло – ступеньки и колонны алтаря закрывали им вид на Папу.

Предстоятелем Евхаристии был сама Папа Франциск, но во время Евхаристической молитвы один из кардиналов замещал его у алтаря. Половина служивших священников участвовала в причащении всех верных – в том числе и оставшихся на своих местах епископов и священников. В отличии от мирян, священники причастились не только Тела, но и Крови Христовой, как это требует литургия. Мне бы, конечно, хотелось подняться ко главному алтарю Собора – но если уж сам Папа остался на своём месте, то и мне стоять. В конце Мессы, после того как Папа Франциск выехал на коляске через центральный проход, некоторые священники нарушили протокол и стали фотографироваться. Я же свой телефон нарочно оставил в гостевой комнате. Но фотографии и даже видеозапись на память всё равно остались. Мои родственники в Германии смотрели прямую трансляцию этой Мессы, и неоднократно видели меня.

Так что память о моей первой Мессе в Соборе Святого Петра с Папой Римским останется не только у меня в душе, но и на обширных просторах интернета.



Священник Александр Деппершмидт

Фото из личного архива отца Александра (первые два снимка сделаны в 2018 году, остальные — в январе 2024 года):