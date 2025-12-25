Рождество-2025 в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

Святая Месса Рождества Христова утром 25 декабря – кульминационный пункт всего торжества в целом. По сложившейся традиции эту Божественную Литургию Преосвященный Иосиф Верт всегда служит в левобережном приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами. Напомним, что вводящую в праздник Святую Мессу на Рождественский Сочельник Ординарий Преображенской епархии служил, как обычно, накануне вечером в Кафедральном соборе Новосибирска.

Как всегда, Рождественская Месса у францисканцев соединяет в себе уютную, по-семейному тёплую атмосферу с нарядной торжественностью и необыкновенной праздничностью.

А ещё был прекрасный повод новосибирской общине Ордена Братьев Меньших и всему приходу в личном присутствии Правящего Епископа ещё раз поздравить отца Коррадо Трабукки OFM с 30-летним юбилеем его служения в России, который он отмечает в нынешнем году.

Христос рождается! Славьте Его!





Замечательные фото праздника – из ТГ-паблика Сестёр св. Елизаветы: