Св. Месса Навечерия Рождества Христова в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Вечером 24 декабря главный храм Преображенской епархии был переполнен молящимися – на службу Рождественского Сочельника собралось едва ли не рекордное за все последние годы число молящихся.

Согласно древней, восходящей к временам св. Франциска Ассизского традиции, этому богослужению предшествует театрализованное представление, обычно подготавливаемое силами приходской молодёжи под руководством сестер-евхаристок и «режиссеров» из собственной среды.

На этот раз молодые артисты не только напомнили всем присутствующим Вечную Историю о рождении в Вифлеемской пещере Божественного Младенца, но и поведали о том, что чудо может происходить в самый обыденный день. Иногда Бог оказывается там, где ты и не думал Его искать. И если вдруг тебе покажется, что всё вокруг — просто недоразумение, посмотри внимательнее. Возможно, это и есть самое настоящее чудо, и Бог приходит в твою жизнь, как пришёл когда-то в Вифлееме.

Главную Мессу праздника традиционно возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт в сослужении настоятеля прихода Кафедрального собора свящ. Кшиштофа Корольчука SJ и духовника местной общины Неокатехуменального пути свящ. Драгана Пушича.

Также, кроме многочисленных верных и гостей, в богослужении приняли участие воспитанники Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге из Преображенской епархии – Кирилл Зимин и Максим Григорьев.

В начале Литургии Правящий Архиерей совершил обязательный обряд освящения Яслей и вместе с одной совсем юной прихожанкой поместил в них фигурку Младенца Иисуса. Затем семинарист Кирилл Зимин пропел «Провозглашение Рождества» — этот ритуал построен по аналогии с пасхальным ‘Exultet’.

После чтения Евангелия отец Кшиштоф поделился своим духовным размышлением, раскрывающим уникальную значимость события Боговоплощения. Эта искренняя проповедь отца-настоятеля не оставила равнодушным никого из участников торжества.

Богослужение также щедро украшала духовная музыка, исполняемая приходским хором в сопровождении органа и струнных инструментов (органист и регент хора — Валерия Беляевскова).

А в конце Святой Мессы Владыка Иосиф поздравил свою паству с Рождеством на различных языках, на которых говорят верные и духовенство Преображенской епархии, и преподал присутствующим торжественное архипастырское благословение. Всем же маленьким и юным участникам праздника Отец Епископ ещё вручил подарки от имени своего знаменитого собрата — Святого Николая.

По завершении Рождественской службы прихожане и гости, живущие в разных концах большого мегаполиса, отправились в свои дома, дабы уже в семейной обстановке за накрытым праздничным столом продолжить радостную встречу приходящего в наш мир Христа-Младенца.



