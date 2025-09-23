Направления деятельности на этапе реализации решений Синода

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ СИНОДА

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ СИНОДА

2025 – 2028

«Мы призваны вместе стремиться быть Церковью миссионерской, Церковью, созидающей мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принимать, как эта площадь, с открытыми объятьями всех, всех, кто нуждается в нашем милосердии, в нашем присутствии, в диалоге и любви» (Лев XIV).

Мы живем в период значительного духовного напряжения. Смерть Папы Франциска глубоко тронула всех нас, и мы по-прежнему молим Господа принять его в Свой мир и даровать ему награду за его служение Церкви. В то же время мы благодарим Бога за избрание Святейшего Отца Льва XIV, который с самого начала своего понтификата поддержал нас в стремлении продолжать синодальный путь, напомнив, что мы «призваны вместе стремиться быть Церковью миссионерской, Церковью, созидающей мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принимать, как эта площадь, с открытыми объятьями всех, всех, кто нуждается в нашем милосердии, в нашем присутствии, в диалоге и любви»[1].

Именно это убеждение лежит в основе Заключительного документа (Documento Finale — DF) XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов «Ради Синодальной Церкви. Общение, участие, миссия», который был утвержден в конце второй сессии Синодальной ассамблеи 26 октября 2024 года. Синодальное устройство Церкви служит на благо ее миссии, и любое изменение в жизни Церкви призвано сделать Ее более открытой для того, чтобы провозглашать Царство Божие и свидетельствовать о Евангелии Господа всем людям нашего времени.

Это ключ к верному пониманию DF и, прежде всего, к его практическому применению. Мы живем в мире, охваченном нарастающим насилием и бесконечными войнами, которому все труднее создавать пространства для встреч и диалога во имя общего блага и мира. Как никогда, он нуждается в Церкви, которая знает, как быть «во Христе своего рода таинством — то есть знамением и орудием — глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого» (Lumen Gentium, п. 1; ср. DF, п. 56). В многообразии контекстов этого мира Синод «представляет собой подлинную последовательную рецепцию Собора, продлевает его вдохновение и возобновляет его пророческую силу в современном мире» (DF, п. 5).

Именно неотложность этой миссии побуждает нас претворить в жизнь итоги Синода. Это задача, за которую несут совместную ответственность все крещеные. Многие поместные Церкви по всему миру с вдохновением реализуют ее. Мы хотим поблагодарить их и пригласить их продолжать свой путь в усердии: они исполняют несущую для всей Церкви обязанность. Этот текст предлагает им пищу для размышлений, и, прежде всего, приглашает их поделиться своими инициативами, способствуя более широкому церковному общению. Другие Церкви все еще размышляют над тем, как приступить к этапу реализации, или делают первые шаги. Мы призываем их смело двигаться вперед, свободно и с открытым сердцем встречая сопротивление и трудности, как практические, так касающихся смыслов. Они тоже могут внести ценный вклад, и было бы потерей для всей Церкви, если бы их голос остался неуслышанным.

Генеральный секретариат Синода продолжает служить всем Церквам, слушая их, сопровождая их, поддерживая их усилия и, прежде всего, способствуя диалогу и обмену дарами между Церквами на благо всей Церкви и ее единства. Именно в этом духе мы намерены выполнять задачу по сопровождению этапа реализации итогов Синода, возложенную на нас Папой Франциском 11 марта прошлого года, и которую Папа Лев XIV подтвердил 26 июня по случаю своей первой встречи с XVI Очередным Советом Генерального Секретариата Синода, призвав нас продолжать это дело. Это намерение включает обеспечение единства Церкви, «гармонизируя рецепцию в различных церковных контекстах»[2], никак не умаляя ответственности каждой поместной Церкви. Находясь «в гармонии с указаниями Заключительного документа, цель состоит в том, чтобы конкретизировать шаги по обмену дарами между отдельными Церквами и во всей Церкви» (см. DF, пп. 120-121)[3].

Описанные здесь «Направления деятельности» даны в контексте этого служения. Мы предлагаем их всему Народу Божьему, который является главным действующим лицом синодального странствия, и в особенности епископам и иерархам, членам синодальных команд и всем тем, кто различным образом участвует на этапе реализации. Цель — дать им почувствовать нашу поддержку и продолжить диалог, который характеризует весь синодальный процесс. Содержание этого текста основано на отзывах Церквей, полученных за последние несколько месяцев, и на плодах опыта, которым они поделились. На основе полученных от Церквей материалов и вопросов, и того, что покажется полезным в дополнение к ним, Секретариат предложит дальнейшие размышления и инструменты для сопровождения и поддержания общих усилий, в надежде на сотрудничество, чтобы сделать этап реализации итогов Синода еще более плодотворным.

Мы вверяем этот очередной шаг синодального странствия, в котором мы находимся как Народ Божий, заступничеству Марии, Царицы апостолов и Матери Церкви, а также святых апостолов Петра и Павла, чье торжество мы празднуем сегодня.

Ватикан, 29 июня 2025 г.

Торжество святых апостолов Петра и Павла

Кардинал Марио Грек

Генеральный секретарь



Презентация



Представленные «Направления деятельности», подготовленные Генеральным секретариатом Синода при положительном заключении его очередного Совета и одобренные Святейшим Отцом Львом XIV, относятся к служению по сопровождению этапа реализации решений Синода Генеральным секретариатом. Этот текст преследует двойную цель. С одной стороны, он предлагает поместным Церквам всего мира общую систему координат, чтобы облегчить совместное движение. С другой стороны, он призван способствовать диалогу, который приведет всю Церковь к Церковной ассамблее в октябре 2028 года, в соответствии с этапами, о которых уже сообщалось в письме от 15 марта:

— Июнь 2025 — декабрь 2026: мероприятия по реализации итогов в поместных Церквах и их объединениях;

— Первая половина 2027 года: Ассамблеи в диоцезах и епархиях для оценки результатов;

— Вторая половина 2027 года: Ассамблеи на уровне национальных и международных конференций епископов, восточных иерархических структур и других объединений Церквей для оценки результатов;

— Первый квартал 2028 года: Континентальные ассамблеи для оценки результатов;

— Октябрь 2028 года: Церковная ассамблея в Ватикане.

В тексте «Направления деятельности», который по мере необходимости будет дополняться другими, предлагается план для реализации решений, даются ответы на некоторые фундаментальные вопросы, которые часто задавались Секретариату в последние месяцы. Он построен следующим образом:

1) Что представляет этап реализации решений и каковы его цели?

2) Кто участвует в этапе реализации решений? Каковы их задачи и обязанности?

2.1 Ответственность диоцезного или епархиального епископа

2.2 Задача синодальных команд и органов участия.

2.3 Роль церковных объединений

2.4 Служение Генерального секретариата Синода

3) Как использовать DF на этапе реализации решений?

3.1 Сохранять общее видение

3.2 Инвестировать в конкретные практики

4) Какие методы и инструменты могут помочь на этапе реализации решений?

4.1 Церковное распознавание

4.2 Синодальный подход в разработке и сопровождении процессов

«Цель этапа реализации — использовать обновленные практики и структуры, которые позволят жизни Церкви становиться все более синодальной».

1. Что представляет этап реализации

решений и каковы его цели?

Это последний из трех этапов Синода, предусмотренный статьями 19-21 Апостольской конституции Episcopalis communio (EC, 15 сентября 2018 г.). Он следует за этапом консультаций и слушания Народа Божьего (проведенным в 2021-2023 гг.) и торжественным этапом, который состоял из двух сессий Ассамблеи Синода епископов (октябрь 2023 г. и октябрь 2024 г.) и подвел итог распознаванию, проведенному на основе слушания Народа Божьего. Как объясняет EC: «Синодальный процесс не только начинается, но и завершается в Народе Божьем, именно на него изливается благодать, даруемая Святым Духом через собрание пастырей» (п. 7).

Этап реализации решений был открыт Папой Франциском Сопроводительной запиской от 24 ноября 2024 года, в которой он передал DF всей Церкви. В беспрецедентном акте в истории синодальности он объявил, что DF «является частью обычного Учительства Преемника св. Петра» (ср. EC 18 § 1; ККК 892) и просил принять его в таком качестве. Таким образом, именно DF во всей своей совокупности является точкой отсчета для этапа реализации решений. В то же время Записка напоминает, что его применение требует различных посредников: «Поместные Церкви и объединения Церквей призваны теперь реализовать в различных контекстах авторитетные указания, содержащиеся в Документе, через процессы распознавания и принятия решений, предусмотренные правом и самим Документом» (там же).

Цель этапа реализации решений — использовать обновленные практики и структуры, которые позволят жизни Церкви становиться все более синодальной, исходя из общей перспективы, намеченной DF, с целью более эффективного осуществления миссии евангелизации. Эта работа включает в себя необходимое богословское и каноническое осмысление и, прежде всего, распознавание, что является более подходящим и потенциально плодотворным в различных местных контекстах. Фактически приоритет заключается в том, чтобы предложить Народу Божьему новые возможности для совместного странствия и размышления над этим опытом, чтобы принять его плоды в отношении миссии и поделиться ими.

Акцент на важности опыта не означает, что этап реализации состоит из каких-то упражнений или дополнительных задач, требуемых Римом: он является частью обычной жизни Церквей и вдохновляет их повседневную практику. Каждая поместная Церковь, каждая приходская община сможет практиковать синодальность в рамках своего обычного пастырского служения, совершенствуя способ осуществления своей миссии через церковное распознавание, которого требует от нас сегодня Святой Дух. DF также предлагает поместным Церквам определить «конкретные способы и пути подготовки для осуществления зримого синодального обращения в различных церковных реальностях» (DF, п. 9). Таким образом, этап реализации призван оказать значимое влияние на жизнь Церкви и деятельность ее структур и институтов. Если бы он ограничился формулированием абстрактных гипотез, то не достиг бы своей цели и, прежде всего, растратил бы то вдохновение и энергию, которые до сих пор поддерживали синодальный процесс.

Кроме того, этап реализации решений — это возможность поддержать обмен дарами, который способствует общению поместных Церквей в рамках единой Церкви, отражая ее кафоличность и уважая при этом законное разнообразие. Из этих различий проистекает творческая сила, которая вдохновляет на новые способы осуществления синодальности и способствует деятельной миссии. По этой причине необходимо делиться плодами опыта, полученного в различных контекстах, питая диалог между Церквами. В итоге, на этапе реализации в каждой Церкви и между Церквами начинается новый виток диалога, основанный на DF.

Следует также подчеркнуть, что этап реализации не является возвратом к прошлому и не предполагает простое повторение уже пройденного: шаги и цели совершенно иные. Точкой отсчета является DF, который выражает консенсус, достигнутый в ходе обсуждения пастырями всех Церквей, и который, как часть обычного Учительства Преемника св. Петра, обязывает весь Народ Божий двигаться дальше в указанном направлении. Более того, опыт различных Церквей за последние несколько месяцев показывает плодотворность преемственности, когда с учетом уже пройденного и усвоенного на предыдущих этапах пути поместной Церкви передаются плоды процесса, в котором участвовали отдельные Церкви и Церковь в целом.

Рост синодальной Церкви требует знаний, которые приобретаются только через опыт и открывают нам путь к встрече с Господом. Участники Синодальной ассамблеи сами испытали это; не случайно DF начинается со свидетельства о том, как «ведя беседу в Святом Духе, слушая друг друга, мы пережили Его присутствие посреди нас — присутствие Того, Кто, даровав Святого Духа, продолжает вдохновлять Свой Народ пребывать в единстве, которое есть гармония в разнообразии» (DF, п. 1). Этот опыт был также получен в поместных Церквах и в объединениях Церквей и остается у них.

Этап реализации начался незадолго до открытия Юбилея надежды. Это совпадение побудило нас запланировать на ближайшие месяцы важное событие: Юбилей синодальных команд и органов участия, который пройдет 24-26 октября 2025 года. Его организацией занимается Генеральный секретариат Синода. Юбилей позволит вместе пережить глубокое духовное единство со всем Народом Божьим и станет благодатным временем, возможностью укрепить отношения, обменяться опытом и вдохновиться, чтобы продолжать этот путь дальше.

2. Кто участвует в этапе реализации решений? Каковы их задачи и обязанности?

Этап реализации решений — это церковный процесс в самом полном смысле понятия. Он вовлекает все Церкви как субъекты рецепции DF, а значит, и весь Народ Божий, всех людей, как в многообразии богатства их харизм, призваний и служений, так и в различных формах, в которых конкретно протекает его жизнь (малые христианские общины или церковные общины, приходы, ассоциации и движения, общины посвященных мужчин и женщин и т. д.). Поскольку синодальность «является конститутивным измерением Церкви» (DF, п. 28), она не ограничивается лишь группой «сторонников». Напротив, важно, чтобы этот новый процесс конкретно способствовал расширению «возможности для участия и осуществления распределенной совместной ответственности всех крещеных, мужчин и женщин» (DF, п. 36) в духе взаимности. Кроме того, очень важно, чтобы в участие вовлекались те, кто до сих пор оставался на обочине пути церковного обновления, проложенного Синодом, например «люди и группы с различной культурной идентичностью и в разных социальных условиях, особенно бедные и отверженные» (там же). Многие церкви разработали программы, направленные на то, чтобы в повседневной жизни на постоянной основе быть слушающей Церковью. Вместе с тем многие указывают, что одно из приоритетных направлений — слушать молодежь. Кроме того, необходимо прислушиваться к тем, кто выражает сомнение и сопротивление синодальному процессу. Чтобы действительно идти вместе, мы не можем упускать их взгляд.

По этой причине всем Церквам предлагается продолжать поиск подходящих инструментов для слушания в самых разных контекстах, в которых живет и действует христианская община, не ограничиваясь только приходской сферой, как это происходило в некоторых случаях на этапе слушания, но также охватывая школы и университеты, центры слушания и гостеприимства, больницы и тюрьмы, цифровую среду и т. д. В то же время этап реализации решений — это благоприятная возможность укрепить отношения между различными группами христианского сообщества, «чтобы развивать обмен дарами ради служения общей миссии» (DF, п. 65), привлекая общины и апостольские группы, институты посвященной жизни и общества апостольской жизни, а также ассоциации, движения и новые общины. «Часто именно их деятельность, а также деятельность многих отдельных людей и неформальных групп приносит Евангелие в самые разные места» (DF, п. 118), и странствие синодальной Церкви нуждается в них.

2.1 Ответственность диоцезного или епархиального епископа

Именно потому, что это церковный процесс в полном смысле слова, первым лицом, ответственным за этап реализации решений в каждой поместной Церкви, является диоцезный или епархиальный епископ: именно он должен начать его, официально обозначить продолжительность, методы и цели, сопровождать его и завершить, утвердив его результаты. Это подходящая возможность для осуществления власти в синодальной форме в соответствии с тем, что сказано в DF: «Епископ призван служить этой части Народа, вверенной ему во имя Христа, Доброго Пастыря, но он не должен выполнять возложенные прерогативы и задачи в одиночку. Напротив, епископ получает благодать и задачу распознавать, признавать и соединять в единстве дары, которые Дух изливает на отдельных людей и общины, работая в священных узах со священниками и диаконами, которые вместе с ним несут ответственность за служение в поместной Церкви» (DF, п. 69). Тот, кто получает этот дар и выполняет эту задачу, может авторитетно признать и подтвердить синодальный характер пройденного церковной общиной совместного пути и принесенные им плоды, способствуя тем самым единству Церкви, которое, как уже сказал св. Иоанн Павел II, «заключается не в единообразии, а в органичном соединении допустимых различий» (Novo millennio ineunte, п. 46, цит. по DF, п. 39), и являет действие Духа, мастера гармонии. Свободно там, где Он хочет, Святой Дух вдохновляет Народ Божий: задача власти состоит в том, чтобы признать эти дары, принять приглашение расширить заложенное в них видение, способствовать их плодотворности и поощрять разнообразие, чтобы обогатить обмен дарами, созидающий церковное общение.

Будучи «зримым началом и основой единства в своей отдельной Церкви» (Lumen Gentium, п. 23), епископ призван поощрять и поддерживать участие в синодальном процессе всех членов вверенной им части Народа Божьего. Действительно, в каждом диоцезе и каждой епархии есть те, кто желает активно участвовать, к кому необходимо прислушаться, кто готов с вдохновением посвятить себя этому делу и, возможно, имеет ценные предложения. Другим необходимо помочь открыться действию Духа, прежде всего, прислушавшись к тому, что вызывает у них сопротивление. Для плодотворного выполнения этой задачи, помимо вспомогательных епископов, которые могут участвовать, диоцезному или епархиальному епископу следует привлечь:

а) пресвитеров и диаконов. Их задача — сотрудничать с епископом «в распознавании харизм и в сопровождении, а также в наставлении поместной Церкви, уделяя особое внимание служению единства» (DF, п. 72). Как напоминает DF, «опыт Синода может помочь епископам, пресвитерам и диаконам вновь открыть для себя совместную ответственность за осуществление своего служения» (DF, п. 74) и синодальное измерение этого служения, а также способствовать более активному участию священников;

b) органы участия на епархиальном уровне (Пресвитерский совет, Пастырский совет и Совет по экономическим вопросам), которые, как и подобает каждому из них, вовлечены в процессы церковного распознавания и принятия решений, напрямую связанные с реализацией решений Синода. Как напоминает DF, «необходимо пересмотреть структуру и деятельность этих органов. Для начала принять синодальную рабочую методологию» (DF п. 105);

c) диоцезная или епархиальная синодальная команда, которая отвечает, в частности, за поддержание процесса (см. следующий параграф).

Во многих местах опыт показал, что принятие синодальных процедур для церковного распознавания и выработки решений в синодальной форме, на основании DF пп. 87-94, не умаляет, а скорее укрепляет авторитет епископа и облегчает принятие и исполнение принятых решений.

2.2 Задача синодальных команд и органов участия

Опыт этапа консультаций показал, насколько ценной была работа синодальных команд: назначенные и сопровождаемые епископом, они стали основополагающим инструментом для повседневного поддержания синодальной жизни поместных Церквей. Их вклад будет важен и на этапе реализации ршений. По этой причине деятельность существующих команд должна быть проанализирована и при необходимости, их следует обновить. Работа приостановленных команд должна быть возобновлена и соответствующим образом интегрирована в процесс, новые команды должны быть сформированы там, где они не были созданы ранее.

Критерии для их состава остаются те же, что были указаны на этапе консультаций и слушаний: миряне и мирянки, пресвитеры и диаконы, посвященные мужчины и женщины разных возрастов, представители разных культур и профессий, различных служений и харизм Церкви. По этой причине невозможно определить универсальные правила для их состава. Однако, опираясь на накопленный к настоящему времени опыт, можно предложить некоторые моменты, на которые следует обратить внимание:

a) чтобы поддержать связь с жизнью и пастырским попечением в епархии, было бы хорошо, если некоторые из епархиальных руководителей также входили бы в состав команды;

b) чтобы обеспечить миссионерскую ориентацию и избежать риска самореферентного отношения, что верно и для органов участия (ср. DF, п. 106), хорошо, если в синодальные команды войдут люди, активно участвующие в свидетельстве и апостольском служении в повседневной жизни и в обществе;

c) можно также рассмотреть возможность приглашения в качестве наблюдателей некоторых представителей других Церквей и христианских общин или других религий;

d) ничто не мешает епископу быть частью синодальной команды. Если это не так, он должен регулярно получать информацию о ее работе и встречаться с ней, когда это необходимо.

Что касается требований к отдельным членам, то знание DF, безусловно, является основополагающим, как и непосредственный синодальный опыт, особенно на этапе консультаций и слушаний. В последние годы на национальном и международном уровне появились школы или инициативы по обучению синодальности, которые также могут быть привлечены для подготовки членов синодальных команд.

Синодальные команды с достаточно разнообразным составом имеют больше шансов стать лабораториями синодальности, экспериментируя внутри себя с той динамикой, которую они призваны развивать в Народе Божьем.

Их роль на этапе реализации заключается, прежде всего, в том, чтобы способствовать росту синодальной практики в конкретных условиях жизни каждой поместной Церкви; определять подходящие инструменты и методологии, в том числе в отношении предложений по формации; и реализовывать соответствующие инициативы, чтобы были предприняты необходимые шаги. Синодальные команды обычно формируются на диоцезном или епархиальном уровне, но там, где это возможно, желательно их участие и на уровне деканата или прихода. В различных церковных контекстах уже накоплен интересный опыт, который показывает, как эти команды, будучи связанными друг с другом, могут способствовать тому, чтобы синодальный процесс стал более всеохватным и основанным на участии. Кроме того, в задачу поддержания входит содействие наличию и обучению фасилитаторов и координация их работы.

Сфера компетенции синодальных команд не пересекается, но соотносится со сферой компетенции органов участия для раскрытия синергетического эффекта. Синодальные команды создаются для служения поддержания синодальности и синодальной формации в диоцезе или епархии. Органы участия призваны выполнять проактивную и консультативную задачу, возложенную на них каноническим правом. Таким образом, их задача — содействовать выработке решений, необходимых для реализации итогов Синода, определяя пастырские приоритеты или обновляя структуры и процессы принятия решений. Регулярная координация и своевременная передача информации сделают работу каждого органа более оперативной.

Наконец, перед синодальными командами будет стоять задача помочь собрать плоды как процесса реализации итогов, в том числе этапа анализа и оценки результатов, так и ассамблей, запланированных на 2027 год и после. Епископу предстоит изучить и подтвердить содержание отчетов в отношении совместного пути, пройденного епархиальной общиной.

2.3 Роль церковных объединений

Укорененный в соборном учении DF особенно подчеркивает, что поместные Церкви не являются изолированными образованиями, но находятся в узах общения, которые объединяют их друг с другом, особенно через общение епископов друг с другом и с Римским Понтификом.

Во многих случаях это неформальные связи, они являются плодом истории, географической близости, побратимства, миграции, возможно, случайных встреч между людьми, а сегодня все чаще и взаимодействия через цифровые медиа и т. д. В нашем взаимосвязанном обществе ни один диоцез и ни одна епархия не могут жить в изоляции, не подвергаясь влиянию, к лучшему или худшему, происходящего в других. Эти спонтанные и неформальные связи, не зависящие от целенаправленного планирования, возникли вследствие особенностей времени, в котором мы живем, и прежде всего они представляют богатство и ресурс, который необходимо осознавать, чтобы способствовать все более ясному восприятию церковного «мы».

В других случаях эти связи приобретают институциональную форму, регулируемую правом, порождая такие структуры, как митрополии или церковные провинции и, прежде всего, конференции епископов (национальные и региональные) и синоды церквей sui iuris, а также континентальные встречи конференций епископов. Этим структурам также отводится роль на этапе реализации, которую DF лаконично обозначает следующим образом: «конференции епископов и синоды Церквей sui iuris призваны способствовать привлечению людей и ресурсов для сопровождения развития синодальной Церкви на пути миссии и поддерживать контакт с Генеральным секретариатом Синода» (DF, п. 9).

«В нашем взаимосвязанном обществе ни один диоцез и епархия не могут жить в изоляции»

Таким образом, у них двойная роль. Прежде всего, от них требуется поддерживать процессы, происходящие в поместных Церквах, особенно там, где они еще находятся на начальной стадии; способствовать координации и созданию связующих уз между епархиальными синодальными командами; предлагать обучение, принимая во внимание практику школ и образовательные инициативы в области синодальности, существующие в разных местах (особенно для членов команд и тех, кто непосредственно участвует в поддержании процесса реализации); способствовать богословскому и пастырскому осмыслению, особенно с целью лучшей инкультурации в поместном контексте, используя ресурсы, подготовленные Генеральным секретариатом. Выполнение этих задач исключительно на поместном уровне может быть более обременительным и потребовать двойных усилий, поэтому, в духе субсидиарности, они могут быть лучше выполнены на уровне церковных объединений, не умаляя при этом роли поместных Церквей.

Второе направление деятельности касается коммуникации с Генеральным секретариатом Синода, значение которой будет возрастать в определенные моменты, например, когда необходимо будет собрать материалы поместных Церквей и организовать их в национальные отчеты. Более подробные практические указания будут даны по мере уточнения деталей и сроков этого этапа. Конференции епископов в любом случае могут рассчитывать на то, что Генеральный секретариат окажет им поддержку в преодолении любых трудностей на этом пути.

Чтобы выполнить эту двойную задачу, важно возобновить и обновить работу национальных и континентальных синодальных команд, как это уже было сказано в отношении поместных команд. Им предстоит выполнить конкретную работу.

Кроме того, существует и третья задача: DF признает Конференции епископов как инструмент для выражения и реализации епископской коллегиальности и содействия общению между Церквами. Поэтому синодальность предполагает также переосмысление условий их деятельности. В DF п. 125 содержится ряд конкретных указаний на этот счет, которые, очевидно, не могут быть приняты поместными Церквами по-отдельности. Поэтому важно, чтобы церковные объединения участвовали в распознавании и на своем уровне экспериментировали с синодальными способами работы, их результаты помогут во время проведения этапа оценки.

2.4 Служение Генерального секретариата Синода

Папа Франциск, а вслед за ним и Папа Лев XIV поручили Генеральному секретариату Синода поддерживать и координировать сопровождение процесса в течение четырехлетнего периода 2025-2028 гг.

В этих рамках одной из главных задач Генерального секретариата является содействие общению в духе обмена дарами и в перспективе «преобразования уз» (DF, часть IV) между Церквами. Важным инструментом для достижения этой цели является обращение к опыту, реализованному в различных церковных контекстах, и содействие совместному распознаванию, чтобы услышать голос Духа и направить наши шаги в том направлении, которое Он нам указывает. Генеральный секретариат призван содействовать постоянному диалогу между Церквами, поддерживая общение и взаимный обмен, прежде, всего на уровне церковных объединений, особенно на континентальном уровне. Для этого он будет прислушиваться к поместным Церквам, собирать их отклики, на основе которых будет готовить заметки и пособия, а также распространять информацию и предложения. Кроме того, он будет предлагать встречи, способствующие взаимному слушанию, обмену опытом о пройденном пути и его плодах, а также совместному выражению благодарности Господу.

Первая из этих встреч — предстоящий Юбилей синодальных команд и органов участия (24-26 октября 2025 года). Более точные указания, как организовать другие мероприятия и как собирать обратную связь, будут высланы по мере развития процесса. На данный момент, чтобы обеспечить прямую коммуникацию и более эффективную координацию, необходимо, чтобы каждый диоцез или епархия зарегистрировал свою синодальную команду в базе данных Генерального секретариата[4]. Мы просим каждого епископа и архиерея убедиться в том, что это было сделано.

Второй задачей Секретариата является сопровождение диоцезных и епархиальных епископов, а также синодальных команд, в основном через диалог с соответствующими структурами, созданными церковными объединениями, особенно на континентальном уровне. Однако, насколько это возможно, Генеральный секретариат также готов сопровождать отдельные поместные Церкви, а также институты посвящённой жизни и общества апостольской жизни, ассоциации, движения и новые общины или другие церковные институты, которые об этом попросят, уделяя особое внимание Церквам с меньшими ресурсами. Генеральный секретариат обязуется «быть открытым»[5], прислушиваться к нуждам, мнениям и предложениям, исходящим от поместных Церквей, и содействовать их работе, стараясь отвечать на запросы, которые будут поступать относительно содержания и методологии этапа реализации.

Особенно важным моментом является поощрение Церквей к тому, чтобы действовать синодальным образом. Опыт тех, кто уже приступил к фазе реализации, подтверждает, что не меньше, чем идеи и решения, важны также и способы, которыми они принимаются. Адекватные структуры и нормы необходимы, но их недостаточно. Перспективу и красоту синодальной Церкви во всем ее богатстве понимают общины, которые имеют непосредственный опыт слушания и участия в процессах распознавания и принятия решений. Чтобы пережить под руководством пастырей этот конкретный совместный опыт, часто отмеченный радостью Евангелия, Секретариат намерен продолжать оказывать свое внимательное и своевременное служение.

Третья задача состоит в том, чтобы в сотрудничестве с компетентными дикастериями Римской курии продолжать координировать работу исследовательских групп, в которых также принимают участие пастыри и эксперты со всех континентов. Папа Лев XIV подтвердил эту задачу, а также включение двух новых исследовательских групп («Литургия в синодальной перспективе» и «Уставы конференций епископов, церковных ассамблей и Поместных соборов»). В обязанности Секретариата также входит обеспечение того, чтобы решения Папы, разработанные в том числе на основе выводов этих групп, были гармонично интегрированы в текущий синодальный процесс. С целью дальнейшего изучения вопросов, возникших в ходе синодального процесса, Секретариат также будет способствовать проведению конференций и учебных семинаров, способствующих совместному распознаванию, богословской и пастырской работе.

Наконец, особенно актуальной будет задача сопровождения организации Континентальных ассамблей по оценке результатов (первый квартал 2028 года) и организации Церковной ассамблеи в октябре 2028 года. В связи с этими событиями полезно еще раз подчеркнуть, что оценка результатов — это не форма суждения или контроля, а возможность спросить себя, на какой стадии реализации и обращения мы находимся, обозначить достигнутый прогресс и выявить области для развития (см. DF, п. 100). Церковные ассамблеи, запланированные на разных уровнях на 2027-2028 годы, должны при подготовке учитывать этот фокус и стать поводом для празднования полученных даров, чтобы продолжать расти вместе как синодальная Церковь, приверженная выполнению миссии, полученной от Христа в конкретных обстоятельствах нашего времени. Они также позволят пережить опыт синодальности, коллегиальности и примата в вере и творческим образом, в перспективе разделяемой совместной ответственности.

Более точные указания относительно процедур и тем, которые будут рассматриваться на этих Ассамблеях, станут известны в ходе предшествующего им диалога, а также по результатам работы новой Исследовательской группы, в задачи которой входит их исследование. Уже сейчас мы можем предположить, что они станут возможностью поделиться опытом обновления практик и структур в синодальной форме, которые отдельные Церкви считают достаточно основательным, чтобы представить Святейшему Отцу для окончательного утверждения. Они также дадут возможность начать совместное рассмотрение вопросов, которые неизбежно возникнут на этом пути.

«Чтение DF должно поддерживаться и питаться молитвой, как общинной, так и личной, сосредоточенной на Христе, Учителе слушания и диалога (см. DF, п. 51), и открытой для действия Духа».

3. Как использовать DF на этапе

реализации решений?

DF является отправной точкой для этапа реализации решений: именно поэтому он так часто здесь цитируется. Следовательно, необходимо содействовать его изучению, особенно среди членов синодальных команд и тех, кто на разных уровнях призван стимулировать процесс реализации. Поскольку DF — богатый и органичный текст, будет уместно предусмотреть (на местном, национальном или региональном уровне) возможности и/или инструменты для обучения, сопровождения и руководства по чтению, которые позволят понять вдохновение, его наполняющее, а не только получить представление о рассматриваемых вопросах.

Прежде всего, чтение DF должно поддерживаться и питаться молитвой, как общинной, так и личной, сосредоточенной на Христе, Учителе слушания и диалога (ср. DF, п. 51) и открытой для действия Духа: абстрактного анализа текста недостаточно. На самом деле DF предлагает всей Церкви и каждому крещеному человеку путь обращения: «призыв к миссии — это одновременно призыв к обращению, как каждой отдельной Церкви, так и всей Церкви в целом» (DF, п. 11). Как в случае с любым обращением, которое подразумевает более глубокое понимание и внутреннее очищение, на личном уровне оно будет сопровождаться изменением принимаемых решений, поведения и образа жизни. На уровне общины обновление мышления и культуры синодальным образом станет той почвой, на которой могут развиваться новые практики и обновляться структуры.

DF — это всеобъемлющий текст, который обладает своей собственной историей развития, являющейся плодом длительного процесса слушания, обсуждения и распознавания. Поэтому его нельзя рассматривать как собрание указаний на различные темы, которые можно вырвать из породившего их контекста. Это помешало бы осознанию их смысла и, следовательно, правильному применению. Это заметно по самой структуре документа.

Часть I выражает общее понимание синодальности, которое является результатом пройденного пути, и описывает ее богословские и духовные основы, уходящие корнями во Второй Ватиканский собор. С другой стороны, в части V рассматривается общая перспектива и напоминается, что рост миссионерской синодальной Церкви требует заботы о формации всех членов Народа Божьего. Затем в Заключении говорится об эсхатологической перспективе, определяющей общую миссию, к которой призваны все члены Народа Божьего.

В этих содержательных рамках части II, III и IV посвящены конкретным аспектам жизни Церкви, формулируя предложения по ее обновлению. В частности: часть II «посвящена обращению отношений, которые образуют христианскую общину и формируют миссию в сплетении призваний, харизм и служений» (DF, п. 11); часть III определяет три важнейшие практики для начала процессов «миссионерского преобразования» (церковное распознавание, процессы принятия решений, культуру прозрачности, подотчетности и оценки) и подчеркивает настоятельную необходимость обновления органов участия; в части IV «рассказывается о том, как можно в новых формах развивать обмен дарами и сеть уз, объединяющих нас в Церкви, в эпоху, когда опыт укорененности в конкретных местах существенно меняется» (там же), размышляя о роли конференций епископов и церковных ассамблей, а также о служении епископа Рима.

3.1 Сохранение общего видения

Вместо того, чтобы излагать основное содержание DF, что может даже стать препятствием для ознакомления с текстом в полном объеме, представляется предпочтительным выделить некоторые ключевые моменты, которые в нем встречаются, придающие ему органичность и являющиеся критериями для ориентации и оценки принимаемых решений. Именно в этой перспективе следует рассматривать конкретные шаги по реализации указаний DF:

1) Прежде всего, DF предлагает точную церковную перспективу, уходящую корнями во Второй Ватиканский собор: «На пути Синода реализуется то, чему учил Собор о Церкви как Тайне и Народе Божьем, призванном к святости через постоянное обращение, которое происходит посредством слушания Евангелия» (DF, п. 5), в осознании того, что каждый из ее членов, будь то мужчина или женщина, получил дар Святого Духа;

2) Миссия провозглашения Царства Божьего, которую открыл Иисус и к которой призваны все крещеные, каждый в специфике своей харизмы, призвания и служения, является основой текста и его конечной целью. Размышления о средствах, которые необходимо применить, или о реформах, которые должны быть осуществлены, всегда следует вести, помня о миссии, которая является основополагающим критерием для любого распознавания. В частности, DF настоятельно призывает к тому, чтобы Церковь была все более смелой в своей просветительской деятельности, в той мере, в которой она призывает общины воспринимать себя как «в первую очередь посвященными служению миссии, которую верующие осуществляют в обществе, в семье и на работе. Тогда они не останутся сосредоточенными исключительно на деятельности, происходящей внутри самих общин, и на своих организационных потребностях» (DF, п. 59);

3) Подход, основанный на отношениях, и логика обмена дарами как выражения кафоличности — также две ведущие линии, проходящие через DF, помогающие направлять его понимание и реализацию. Это хорошо видно в представлении фигур рукоположенных священнослужителей, находящихся в органической связи друг с другом и со всем Народом Божьим (ср. DF, пп. 69-74), или в описании связей между поместными Церквами через общение между епископами;

4) Экуменическая направленность подразумевает развитие отношений и обмен дарами. Это не факультативное дополнение, а требование, которое можно использовать для оценки развития совместного странствия;

5) Наконец, DF принимает концилиарное видение Церкви в мире, в диалоге с каждым человеком, с другими религиозными традициями (ср. DF, п. 41) и со всем обществом (ср. DF, п. 42). Развитие синодальной Церкви, способной к диалогу, имеет пророческую ценность, включает в себя приверженность социальной справедливости и интегральной экологии. Этими аспектами нельзя пренебрегать на этапе реализации, они открывают возможности для диалога, основанного на конкретных потребностях мест и обществ, в которых мы живем.

В дополнение к вышеупомянутым ведущим направлениям, практика, которая порождает развитие мысли внутри DF и которую этап реализации призван воспринять, проистекает из постоянной артикуляции полярных аспектов и напряжений, которые формируют жизнь Церкви, в том числе через церковные категории и понятия. Мы перечислим здесь некоторые из них: Церковь в целом и поместная Церковь; Церковь как Народ Божий, как Тело Христово и как Храм Духа; участие всех и власть некоторых; синодальность, коллегиальность и примат; общее священство и священство служителей; служение (рукоположенное и институциональное) и участие в миссии в силу крещального призвания без институционально оформленного служения. Реализация DF требует рассмотрения и выявления этих полярностей по мере их возникновения в условиях, в которых живет каждая поместная Церковь. Путь вперед не связан с поиском недостижимой договоренности, устраняющей напряжение в пользу одного из полюсов. Скорее, здесь и сейчас каждой поместной Церкви необходимо определить, какой из возможных балансов позволяет более динамично служить миссии. Вполне вероятно, что в разных контекстах будут приняты разные решения. По этой причине во многих областях DF открывает пространство для локальных экспериментов, например, в области служений (см. DF, пп. 66, 76 и 78), процессов принятия решений (см. DF, п. 94), подотчетности и оценки (см. DF, п. 101), органов участия (см. DF, п. 104). Отдельным Церквам предлагается воспользоваться ими.

В современных социокультурных условиях одно из этих противоречий предстает в специфических новых формах и требует усилий по осознанию. Именно поэтому в DF ему посвящен целый параграф, многозначительно озаглавленный «Паломники с крепкими корнями» (ср. DF, пп. 110-119). Традиционно именно связь с местом, понимаемая в пространственно-географическом смысле, определяет поместные Церкви как части Народа Божьего и формирует у людей чувство принадлежности. Такие явления, как урбанизация, рост мобильности и миграции, а также распространение цифровой культуры, глубоко меняют то, как люди ощущают свою принадлежность: теперь речь идет больше о сетях отношений, а не о окружении в пространстве, хотя потребность человека в общинных связях остается незыблемой. Более того, их ослабление делает еще более актуальными усилия по творческому осуществлению миссии, позволяя Церкви обращаться к людям и создавать с ними связи там, где они находятся (см. там же).

На этапе оценки важно собрать плоды опыта поместных Церквей о проживании этих полярных аспектов и напряжений, а также результаты усилий по творческой миссии, чтобы обменяться передовым опытом.

3.2 Инвестировать в конкретные практики

Слушая Святого Духа, руководствуясь экклезиальным видением, которое DF наследует от Второго Ватиканского собора, конкретная задача этапа реализации состоит в том, чтобы определить шаги по преобразованию культуры, отношений и церковной практики, а, следовательно, реформированию структур и институтов. Это решающий момент во всем процессе: «Без конкретных изменений в краткосрочной перспективе видение синодальной Церкви не будет вызывать доверия, и это оттолкнет тех членов Народа Божия, которые черпали силу и надежду в синодальном пути» (DF, п. 94).

DF неоднократно подчеркивает, что «Поместным Церквам предстоит найти подходящие пути для осуществления этих изменений» (там же), и именно эта задача должна быть решена на этапе реализации. Поэтому невозможно выделить среди множества областей внимания DF те, которые следует рассматривать как универсальные приоритеты. Местные обстоятельства могут более чем обоснованно придать неоспоримую важность и срочность тому или иному вопросу, который не имеет такого же приоритета в других местах: это может касаться отношений между Латинской Церковью и Восточными Католическими Церквами в некоторых областях, экуменического или межрелигиозного диалога в других, что потребует придания особой формы, в том числе структурной и институциональной, обязательству идти вместе.

В то же время — и здесь мы имеем в виду упомянутую выше полярность между Церковью в целом и поместной Церковью — потребность двигаться вперед вместе, как единая Церковь, также жива. Именно она является основной причиной для начала процесса сопровождения и оценки.

В этом контексте и учитывая ответственность каждой поместной Церкви за реализацию указаний DF в ее собственных условиях, на данный момент, на основе Синода 2021-2024 гг., можно предвидеть, что поместные Церкви будут призваны поделиться опытом действий, предпринятых в некоторых конкретных областях, в соответствии с условиями и формами, которые будут сочтены наиболее подходящими. К таким областям относятся:

1) содействие синодальной духовности (см. DF, пп. 43-46);

2) реальный доступ к ответственным и руководящим позициям, не требующим таинства рукоположения, для женщин и мужчин, как мирян, так и посвященных (см. DF, п. 60)

3) изучение и развитие форм служения, как учрежденных, так и не учрежденных, отвечающих пастырским нуждам в различных контекстах (см. DF, пп. 75-77);

4) практика церковного распознавания (см. DF, пп. 81-86);

5) обновление практики принятия решений синодальным образом (ср. DF, пп. 93-94);

6) изучение и развитие соответствующих форм прозрачности, подотчетности и оценки результатов (см. DF, пп. 95-102);

7) обязанность епархий и приходов иметь органы участия, предусмотренные правом, и обновление методов их работы в синодальном ключе (ср. DF, пп. 103-106)

8) регулярное проведение местных и региональных церковных ассамблей (см. DF, п. 107);

9) содействие проведению диоцезного синода и епархиального собрания (ср. DF, п. 108);

10) обновление в миссионерском синодальном ключе приходов (ср. DF, п. 117);

11) проверка соответствия синодальности путей христианского посвящения (ср. DF, п. 142) и, в целом, образовательных программ и деятельности образовательных учреждений (ср. DF, пп. 143-151).

Разумеется, этот список не является исчерпывающим и будет дорабатываться в ходе развития процесса на основе отзывов поместных Церквей.

4. Какие методы и инструменты могут помочь

на этапе реализации решений?

Опыт всего синодального процесса показал, насколько важно иметь метод, соответствующий рассматриваемым вопросам. Действительно, для созидания синодальной Церкви содержание и метод очень часто совпадают: встреча и диалог братьев и сестер во Христе о том, как лучше жить в синодальном измерении Церкви, — это опыт синодальной Церкви, который открывает возможность для лучшего понимания темы. Таким образом, синодальный метод не сводится к ряду приемов по управлению собранием, но является духовным и церковным опытом, предполагающим рост в новом способе быть Церковью, который коренится в вере и sensus fidei, даруемом Духом всем крещеным (ср. DF, п. 81). Поскольку методология не является техникой, она не гарантирует достижения желаемого результата, он зависит от открытости к слушанию тех, кто принимает участие в пути, и их готовности позволить себе быть преображенными Духом Христа в общении со своими братьями и сестрами. Это еще одно измерение синодального обращения, к которому DF приглашает всю Церковь.

4.1 Церковное распознавание

В DF пп. 81-86 в сжатом виде, но точно описывается церковное распознавание, т. е. метод, присущий синодальной Церкви. К этим пунктам необходимо обращаться, осознавая, что «в Церкви существует большое разнообразие подходов и сложившихся методологий распознавания» (DF, п. 86). В этой связи стоит помнить, что беседа в Духе — несомненно, одна из отличительных черт и один из факторов успеха синодального процесса — представляет высокую ценность. Однако она не является единственным синодальным методом, и ее не следует отождествлять с церковным распознаванием, которому она служит инструментом и подготовкой.

Как напоминает нам DF в п. 85, церковное распознавание требует привлечения различных видов опыта для более глубокого прочтения контекста и более четкого представления темы обсуждения. Для этих аспектов нелегко найти адекватное место в динамике беседы в Духе, которая прежде всего является инструментом встречи, роста отношений и перехода от «я» к «мы». Наконец, поскольку на этапе реализации потребуется принятие конкретных решений, направленных на обновление практик и структур, процессы принятия решений в этом отношении должны быть полностью в согласии с учением Церкви, признавая особую роль власти, в частности, диоцезных или епархиальных епископов, которые несут главную ответственность за общение во вверенных им Церквах и между Церквами.

С практической точки зрения, среди необходимых условий для качественного распознавания, основополагающим является четкое определение целей, чтобы они были реалистичными и соразмерными с имеющимся временем, используемым пространством и количеством участников. Кроме того, нельзя упускать из виду начальную подготовку: очень важно, чтобы каждый участник пришел подготовленным, и чтобы обстановка способствовала созданию атмосферы молитвы и внутренней готовности к слушанию и диалогу.

В связи с этим стоит вспомнить, как на опыте была подчеркнута важность и плодотворность синодальных процессов, поддерживаемых соответствующими формами фасилитации, с привлечением подготовленных людей, которые развивают и адаптируют метод верным образом, избегая резких переходов и позволяя участникам глубже сосредоточиться на обсуждаемых вопросах.

4.2 Синодальный подход в разработке и сопровождении процессов

Эти методологические рекомендации могут быть применены в различных ситуациях и процессах, характеризующихся разными целями, но объединенными тем, что они осуществляются синодальным образом. Чтобы реализовать их, избежав риска импровизации и распыления, рекомендуется инвестировать в разработку и сопровождение следующих процессов. Мы приводим здесь несколько примеров, не претендуя на исчерпывающую полноту:

1) процессы экклезиального распознавания, как для определения приоритетов миссии, так и для определения форм и процедур управления, подходящих для синодальной Церкви. Каждый из этих двух элементов имеет свои специфические требования, которые необходимо учитывать при планировании дальнейших действий. Для разработки и сопровождения этих процессов потребуются опытные специалисты, способные помочь в реализации сформулированных выше рекомендаций;

2) процессы формации и обучения синодальности в соответствии с предложениями части V DF, также с учетом разнообразия формационных потребностей, которые необходимо удовлетворить, и, следовательно, конкретизируя цели для каждого случая. Зачастую наиболее плодотворной методологией для формации является размышление в атмосфере молитвы и обсуждение опыта жизни в синодальной Церкви, что позволяет выявить его сильные и слабые стороны. По этой причине размышление о процессах экклезиального распознавания, принятия решений синодальным образом или деятельности органов участия могут иметь более сильное формирующее влияние, чем курсы, организованные по традиционным моделям. И в этом случае крайне важно иметь опытных сопровождающих и фасилитаторов, поэтому необходимо позаботиться и об их подготовке;

3) процессы и опыт слушания и диалога в общинах, на поместном и на региональном уровнях. Опыт показывает, что цифровые инструменты также могут стать важным ресурсом для этой цели. В соответствии с уже упомянутой логикой, важно проводить эти опыты в атмосфере молитвы и предоставлять время для совместного распознавания, чтобы можно было оценить их плоды;

4) моменты празднования, встреч и обмена опытом между общинами внутри епархии или между епархиями одного региона. Цифровые инструменты могут помочь и здесь, но мы не должны недооценивать потенциал мероприятий в духе народного благочестия, таких как паломничества к святыням, которые часто собирают большое количество людей. Как можно оживить эти события, чтобы они приобрели более явный синодальный характер и способствовали встрече и диалогу между людьми?

5) коммуникационные процессы и мероприятия, адресованные как христианским общинам, так и обществу, в которых они живут, с использованием средств, наиболее подходящих для каждого контекста. Также будет уместно изучить потенциал новых цифровых каналов коммуникации, которые сегодня для некоторых людей, особенно молодежи, являются реальной средой для жизни и построения отношений, в которой провозглашение Евангелия может найти должный отклик. Опыт цифрового Синода представляет хороший пример в этом отношении;

6) пути обновления пастырской деятельности в конкретной области или по теме, актуальной для каждой поместной Церкви (например, содействие более активному участию в воскресном священнопраздновании, катехизические программы, экуменический диалог, интеграция мигрантов, забота об общем доме и т. д.), с применением инициатив, которые позволят действенно ощутить специфику синодального подхода и оценить результаты. Это поможет воплотить синодальность в конкретной жизни общин;

7) богословские, пастырские и канонические исследования для реализации решений Синода с учетом местной специфики и в диалоге между Церквами. В этом важном служении «богословы помогают Народу Божьему развивать понимание действительности, просвещенное Откровением, и вырабатывать подходящие ответы и соответствующий язык для миссии» (DF, п. 67). Отсюда вытекает и особая ответственность богословских институтов сопровождать Церковь в более полном проживании синодального измерения.

Синодальный метод позволил нам удивиться действию Святого Духа и получить неожиданные плоды на этапе консультаций и слушаний, а также на сессиях Синодальной Ассамблеи, вдохновив многих участников, о чем свидетельствуют многочисленные резюме и полученные документы: общение между верными, между пастырями и между Церквами подпитывалось участием в синодальных процессах и мероприятиях, обновляя деятельность и чувство совместной ответственности за общую миссию. Это позволяет нам с уверенностью смотреть предстоящие события, которые ожидают нас в ближайшие годы, начиная с Юбилея синодальных команд и органов участия. Мы уже работаем над тем, чтобы организовать его наилучшим образом, дабы повод для совместного физического шествия к Святым вратам стал возможностью обменяться дарами и отпраздновать ту надежду, которая не разочаровывает, единственную надежду, способную питать наше призвание нести дальше, будучи синодальной Церковью, миссию, возложенную Господом Иисусом на Своих учеников.

