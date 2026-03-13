Заместитель председателя ОВЦС встретился с представителями Kirche in Not

13 марта 2026 г. в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча заместителя председателя ОВЦС протоиерея Игоря Якимчука с представителями Международного благотворительного фонда Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде»): духовником фонда о. Антоном Лессером, директором проектного отдела Марко Менгалия и руководителем отдела «Россия, Средняя Азия и Кавказ» П.В. Гуменюком.

Во встрече приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудница Секретариата по межхристианским отношениям М.Б. Нелюбова.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества. В частности, были обсуждены результаты деятельности Совместной рабочей группы Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС