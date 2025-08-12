Яркие впечатления участников летней встречи молодежи в Славгороде (+ ФОТО)

Не так давно завершилась молодежная встреча в Славгороде, и пока воспоминания ярки и чувства близки, хочется поделиться.

На встречу я ехала, не имея особых ожиданий. Мне хотелось немного остановиться и передохнуть от всей суеты, которая «взяла меня в оборот». В последнее время я буквально физически ощущала нехватку духовности в своей жизни.

И время наших каникул с Богом действительно стало для меня своего рода перезагрузкой. Моментом, когда я могла увидеть реальные выражения духовной жизни. Когда я могла общаться с единомышленниками.

Каждый участник давал большое свидетельство веры уже одним своим присутствием. Видна была заинтересованность каждого не только в возможности приехать сюда и отдохнуть телом, но и стать чуть ближе к Богу.

Поразила также открытость отца Сергея Петрова и сестёр, которые были так сердечны по отношению к нам и видели в нас продолжателей общего дела, свидетельства любви Божьей и распространения слова Божьего.

И это не только красивые слова, но и большая ответственность, возлагаемая на нас – как на молодых католиков.

Отдельно хочется сказать о моем личном опыте, пережитом на этой встрече.

Довольно часто от разных людей я слышала, что важно говорить о своем опыте встречи с Богом, потому что даже самая незначительная фраза может повлиять на другого человека и запасть ему в самое сердце. До этой встречи я не часто сталкивалась с подобным, но здесь было несколько знаковых моментов. Они могут показаться банальными, но ведь так часто в банальности и простоте скрыта та самая истина, которую мы ищем и всё не можем найти.

Первым случаем стала проповедь о. Петра Шиманского SJ, в которой буквально каждое слово откликалось, так как тема была для меня очень животрепещущей. Меня как водой окатило после его фразы: «Ты любишь меня или ищешь очередной трофей в коллекцию?» Как иногда бывает, нужно услышать такие простые слова. А ведь действительно, как я отношусь к друзьям? Могу ли я их назвать таковыми? А как они относятся ко мне? Какие вещи я позволяю им?

Последующие размышления помогают разрешить множество внутренних конфликтов, которые до этого были игнорированы.

И ещё один очень личный и трогательный момент. Так как темой нашей встречи было «Прощение», нельзя не сказать о нём. В последний день состоялась конференция отца Петра, в которой он раскрывал суть прощения, как пережить ситуацию, как обнаружить ранящий момент и понять, что скрывается за этим. Как нам сложно бывает назвать несправедливо к нам относящихся и ранящих нас людей по имени, особенно если это очень близкие нам люди: родители, родственники, друзья…

Не всегда мы можем и хотим признать за собой обиду, хоть она бывает и очевидна, но порой скрывается за масками, которые сложно сорвать. Но такие встречи помогают заглянуть чуть дальше и чуть глубже в себя, и быть может, встретиться с Богом, который всегда с нами.

Я ещё так мало умею, ещё меньше знаю, но если Бог будет со мной, я верю, что мы справимся со многим.

Алёна, Томск

***

С 31 июля по 4 августа я имел счастье поучаствовать во встрече томской католической молодёжи в Славгороде. Эта встреча произвела на меня сильнейшие и тёплые впечатления. Такие мероприятия имеют большую ценность, особенно сейчас при дефиците живого непринуждённого общения между людьми.

Для меня эта встреча — важный духовный опыт. На конференциях обсуждались довольно сложные вопросы веры и отношения к близким людям. Очень понравилось достаточное уделение времени на личные размышления и работу над собой. Это вкупе с молитвой позволяет лучше узнать себя и посмотреть на свою жизнь со стороны. В повседневной жизни времени на такое просто не хватает.

Очень приятно, что на этих встречах лучше узнаёшь уже знакомых тебе людей. В такой дружеской атмосфере даже самые застенчивые люди начинают раскрываться. Главное — чувствуешь, что люди, находящиеся здесь, заинтересованы, и им искренне нравится друг с другом общаться.

Отдельно хочется выделить красоту мест, в которых нам довелось побывать: меня всегда завораживали виды ровных степных полей. В рамках встречи мы посетили озеро Яровое и Розовое озеро. Бесконечно хочется описывать чувство, когда лежишь на водной глади и всматриваешься в грозовые тучи на противоположном берегу. А поезд, катающийся посреди воды розового цвета, кажется очень сюрреалистичным.

Именно через такие события начинаешь познавать любовь Бога. Я всем желаю подобного духовного опыта.

Андрей, Томск

***

В Славгороде, наполненном атмосферой молитвы, размышлений и искренней радости, недавно состоялась встреча католической молодёжи из Томска. Центральной темой для глубоких размышлений стало «Прощение» — тема, затронувшая сердце каждого участника.

В течение трёх дней молодёжь погружалась в эту сложную, но бесконечно важную тему. Невозможно переоценить её значимость, особенно для молодого поколения, ведь каждый из нас так или иначе сталкивается с ситуациями, когда простить кажется непосильной задачей. Зачастую сложнее всего простить самого себя.

Тема прощения отозвалась в каждом по-своему, но во время общих молитв и вечерних Адораций отчётливо ощущалось единство чувств, та общность, которая рождается в глубоких переживаниях веры. Такие встречи, безусловно, дарят возможность познакомиться с другими и с собой поближе, а также открыть новые горизонты веры на пути духовного роста.

Маргарита, Томск

***

Эта встреча молодежи получилась очень насыщенной. Каждый день были доклады на разные темы, которые так или иначе были связаны с общей темой встречи — «Прощение». Так, первая половина дня была выделена под доклады и размышления о них, а вторая – на активный отдых.

Мы ездили на озеро Яровое, где купались в соленой воде; гуляли по Славгороду; ездили на озеро Розовое, где могли собирать уникальную соль в мешки и потом взять её с собой домой. Там же наблюдали за проезжающим по озеру поезду с вагонами соли. Что выглядело удивительно, ведь состав буквально «плыл» по воде.

По вечерам у нас была поздняя Адорация в храме. А в один из дней она была всенощной. На ней мы молились в тишине, каждый сам про себя, но при этом все вместе. Я думаю, это хороший образ, чтобы показать, что мы все едины перед Богом, даже когда обращаемся к нему как бы в одиночестве.

Я люблю эти встречи, они помогают лучше понять Бога и моё предназначение в жизни. А также это всегда отличный способ познакомиться с ребятами из других приходов. В общем, рекомендую всем, кто еще не был участником молодежной встречи, обязательно получить этот новый и незабываемый опыт.)))

Александр, Томск — Кемерово

(Текстовыми материалами и фото с нашими читателями любезно поделилась сестра Анастасия Сальникова, SJE)

