Выпускник Петербургской семинарии Александр Хайдуков рукоположен в постоянные диаконы

13 сентября 2025 г. Архиепископ Павел Пецци рукоположил в сан постоянного диакона Александра Хайдукова. Торжественную Святую Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии, в ходе которой было преподано рукоположение, сослужили епископ Кирилл Климович, епископ Николай Дубинин, епископ Штефан Липке и священники из разных приходов Архиепархии, принимавшие участие в Общеепархиальной пастырской конференции, которая с 12 по 14 сентября проходила в Санкт-Петербурге.

В своей проповеди, обращённой к Александру, владыка Павел сказал, что его путь будут сопровождать два столпа — призвание и служение:

«Призвание в твоей жизни родилось непростым образом, через путь, по которому Господь звал тебя. И этот путь вел тебя к тому, чтобы создать семью. Брак — это не просто человеческий выбор, это прежде всего призвание. И это значит, что твоя семья определяет твое лицо перед Богом. Это значит, что Господь Бог видит тебя именно таким. Вот почему важно в течение всей жизни возвращаться к этому столпу».

Архиепископ отметил также, что призвание всегда связано с определенным служением:

«Твоё диаконское служение является главной миссией, которую поручает тебе Сам Господь через Церковь. Неслучайно сегодняшнее чтение настаивает на этом аспекте, аспекте служения. <…> В Новом Завете служение перестает быть тем, что мы делаем ради Бога. А становится тем, что мы делаем Богу, перед Богом. Для Иисуса Христа, который пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы служить, главное — что через служение Он постоянно находился перед Своим Отцом.

Пусть твое служение осуществится именно так. Заботься о том, что поручает тебе Господь, чтобы всё это было служением перед Ним. Таким образом ты всё время будешь перед Его присутствием. Тогда даже крест становится сладостным. Вся жизнь становится сладостной, когда мы находимся в отношениях со Христом, когда мы служим Ему, когда перестаем смотреть на себя и наш внутренний взор полностью обращён к Нему».

После совместной Литании ко всем святым владыка Павел преподал Александру таинство через возложение рук. Диаконское облачение ему преподнесла его супруга Анастасия.

В завершение Литургии диакон Александр лично поблагодарил каждого, кто сопровождал его в пути распознавания призвания и формации, на его пути в вере:

«Прежде всего я хочу выразить благодарность Вам, Владыка Павел, не только за уделенное Таинство рукоположения в сан диакона, но и за открытое сердце, тепло и доброту с которой Вы отнеслись ко мне и которую я всегда чувствую в нашем общении. Сегодня вы один возложили на мою голову руки, что согласно Учительству нашей Матери Церкви, кроме всего прочего, «знаменует особую связь диакона с епископом» (LG, 28), так и будет.

Владыка Николай, у меня нет слов, которыми я мог бы в полной мере выразить Вам свои признательность и благодарность. Одному Богу известно сколько Вы сделали для меня, и я до конца своей жизни буду молиться о Вас, чтобы Господь вознаградил Вас в этой жизни и жизни будущего века.

Я благодарю епископа Иосифа Верта, без воли которого мой путь к сегодняшнему дню не мог бы быть начат, отца Григория Федосеева, пробудившего мое призвание примером своего служения, отца Дениса Марчишина, за образец стойкости и честности, отца Сергея Давыдова за его дружбу и поддержку, отца Александра Деппершмидта, за его пример порядочности и послушания, отца Себастьяна, моего первого духовного отца, с которым девять лет назад мы начали первые шаги священнической формации, и с которым сегодня мы подвели промежуточный итог, выраженный в моем рукоположении, промежуточный, потому что формация и нужда в духовном сопровождении не прекращаются до самой смерти.

Благодарю Высшую Духовную Семинарию «Мария – Царица Апостолов», ее руководство, в особенно двух моих Ректоров, отца Константина Передерия и монсеньора Сергея Тимашова, а также поистине легендарного отца Хосе Вегаса, грозу всех семинаристов и демонов. Ну и конечно всех преподавателей, духовных отцов и общину семинаристов.

Благодарю моих родителей. Мою маму, за всю ее неоценимую поддержку, без которой в моей жизни не было бы ничего хорошего. В том числе и этого дня.

Я благодарю мою жену Анастасию, без воли которой сегодняшнее Таинство также не могло бы быть совершено. Я сегодня стал диаконом, что соответственно нашей русской традиции означает, что ты стала матушкой. Пусть это воспринимается тобою как благодатная возможность особенного служения Богу, что несомненно будет источником радости «ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Мф. 11, 30) говорит Господь.

И наконец я благодарю всех моих друзей, родных и близких, всех вас братья и сёстры, всех, кто молитвой и делами сопровождал меня на этом пути и помогал мне, будь то сознательно или неосознанно».

«Да поможет мне Всемогущий Бог благовествовать не от себя, но от Пославшего меня, дабы для каждого человека я был гостеприимным служителем встречи с Его Единородным Сыном. Чтобы дела мои прославляли не меня, но Отца нашего небесного. И чтобы по слову Апостола Павла, как незамутнённое стекло, я был неискажающим проводником Вечного Света, Того, кто есть Путь, Истина и Жизнь. Аминь!» — этими словами, выражающими его устремление в начатом служении, о. Александр закончил свою благодарственную речь.

* * *

Александр Валерьевич Хайдуков родился 7 февраля 1989 года в городе Омске. По окончании школы получил образование в области управления предприятиями общественного питания, затем служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Занимался предпринимательской деятельностью.

В 2015 году принял крещение в Католической Церкви. В 2017 году поступил в Католическую высшую духовную семинарию «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. В 2022 году назначен секретарем вспомогательного епископа Архиепархии Божией Матери в Москве и нотариусом Курии. В 2023 году окончил семинарию со степенью бакалавра богословия Папского Латеранского Университета. Женат.

27 февраля 2025 года был принят Архиепископом-Митрополитом Павлом Пецци в кандидаты к рукоположению в постоянный диаконат.

Источник: Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве