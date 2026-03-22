Папская академия защиты жизни обратилась к учёным всего мира

Папская академия защиты жизни обратилась ко всем ученым мира с воззванием о конкретных действиях во имя мира, информирует Vatican News.

Отмечая свою специфическую задачу – междисциплинарные исследования в области продвижения и защиты человеческой жизни, — инициаторы воззвания задаются вопросом: может ли наука содействовать поиску мира? Поскольку научные исследования руководствуются стремлением к истине, прозрачный обмен информацией и преодоление личных интересов может стать вкладом в общее наследие знаний, выходящее за рамки национальных границ.

«По этой причине, — говорится в тексте воззвания, — в этот особенный исторический момент, когда язык оружия и войны и разгул насилия обретают трагический глобальный масштаб, ограничивающий также научный поиск, ученые и академики всего мира призваны встать на защиту мира и заняться поиском путей примирения и решения конфликтов на основе повседневной практики своих научных изысканий».

Воззвание «Ученые за мир», инициированное Академией защиты жизни и поддержанное Департаментом служения целостному развитию человека, обращено к ученым во всех областях науки, всех национальностей, культурных традиций, политической ориентации и религии.

«Дабы научный поиск мог предложить свой оригинальный, решающий и незаменимый вклад в строительство мира, Папская академия защиты жизни и другие приверженцы этого воззвания приглашают всех ученых, исследователей и академиков сделать следующие шаги:

1) Признать, что научный поиск сам по себе является значимой миротворческой практикой

2) Оценить воздействие своих исследований на созидание культуры мира

3) Взращивать дух универсального братства, характерный для науки

4) Осознать значение международных научных сообществ как пространств научной дипломатии, основанных на крупных международных и партнерских проектах

5) Продвигать проекты исследований, вовлекающих ученых и институты разных народностей и культур

6) Содействовать критическому анализу монополистских систем и перекосов в системе интеллектуальной собственности, порождающих несправедливость и конфликты

7) Проводить мониторинг риска двойственного использования результатов исследований, произведенных для мирных и гражданских целей, в ненадлежащих целях, в том числе в военном секторе

8) Предоставлять открытия и изобретения на служение миру, содействуя дебатам о проектировании и применении оружия для законной обороны

9) Развивать исследования, направленные на ненасильственное решение конфликтов и искоренение их причин».

Ученые, желающие присоединиться к воззванию, приглашаются заполнить модуль.