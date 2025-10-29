Во Франции 86 сенаторов выступили с осуждением роста гонений на христиан в стране и призвали власти к защите верующих и храмов

Во Франции 86 сенаторов выступили с осуждением роста гонений на христиан в стране и призвали правительство к защите верующих и храмов, выразив особое возмущение «преступным безразличием властей», сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Сенаторы выступили с этой беспрецедентной инициативой в форме публичного послания, в котором выражают тревогу в связи явным ростом гонений на христиан во Франции и настоятельно призывают правительство выступить с решительными мерами в защиту духовенства, мирян и храмов. Возглавил инициативную группу в сенате сенатор Сильвиан Ноэль из Верхней Савойи (на юго-востоке Франции). Послание, опубликованное на консервативном сайте Boulevard Voltaire, рисует мрачную картину ширящихся гонений на церкви и христиан по всей стране в обстановке «преступного безразличия государственных властей».

«Буквально каждую неделю региональные ежедневные издания и социальные сети сообщают нам о подобных нападениях – от давно обычных осквернений храмов и святынь до поджогов и физических насилий над духовенством и мирянами», – пишут сенаторы. Они приводят в тексте статистические данные, согласно которым только за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано 322 антихристианских акта, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Случаи краж богослужебных предметов выросли более чем на 20% за два года: в 2024 году было зарегистрировано 820 случаев по сравнению с 633 в 2022 году.

В послании приводятся несколько показательных примеров, иллюстрирующих эту тревожную тенденцию. В регионе Ландес минимум 27 церквей подверглись вандализму и осквернению за считанные недели, а в Ницце местное население было потрясено осквернением большого креста на бульваре Мадлен. Самой жестокой выходкой гонителей христианства за последние месяцы стало убийство 45-летнего инвалида-колясочника Ашура Сарнайи, ассиро-халдейского христианского беженца из Ирака. Его убили ударом ножа в горло прямо во время прямой трансляции в социальных сетях 10 сентября. Его гибель стала как вдохновляющим символом стойкости христиан, так и трагической уязвимости верующих в современной Франции. «Он бежал из Ирака от преследований на родине, в надежде найти убежище в нашей стране», – отмечают сенаторы, подчеркивая высокую человеческую цену и моральное значение этих актов насилия. Они также напоминают о трагическом убийстве в 2016 году отца Жака Амеля, которого заколол у алтаря во время службы мусульманский радикал.

Сенаторы осуждают политические круги и средства массовой информации за избирательное безразличие к христианам. При этом любые нападки на представителей других религий обычно вызывают мгновенную официальную реакцию чиновничества и широко освещаются средствами массовой информации, в то время как нападения на христианские храмы, священников и мирян обходят молчанием. В качестве примера сенаторы вспоминают бурю возмущения в прессе и политических кругах, когда у нескольких парижских мечетей ненавистники ислама выложили свиные головы. В то же время власти и журналисты обошли молчанием акт сожжения статуи Пресвятой Девы Марпии в Генгаме во время службы на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября.

Во Франции созданы и активно действуют платформы для информирования и поддержки жертв антисемитских и антиисламских актов, а вот аналогичных структур для осуждения и пресечения гонений на христиан в стране не существует. «Сегодня мы торжественно призываем правительство к действиям без промедления, – взывают сенаторы в своем послании. – Необходимо срочно создать национальную систему информирования и поддержки жертв антихристианских актов, постоянно доступную для широкой общественности, понятную и эффективную. Укоренившееся в стране фактическое неравенство религий создает у многих верующих впечатление, что к некоторым жертвам религиозного насилия относятся как к менее достойным внимания, – подчеркивают сенаторы. – На фоне нынешнего неоспоримого всплеска враждебности к христианам многие христиане Франции чувствуют себя покинутыми властями».

«Девиз французской конституции — свобода, равенство и братство — должен применяться в равной степени ко всем верующим, – напоминают сенаторы. – Свобода требует, чтобы каждый гражданин мог исповедовать свою веру, не опасаясь угроз, осквернений и нападений. Равенство требует, чтобы государство на самом высоком уровне применяло одинаковые средства защиты для всех. Братство, наконец, обязывает нас учитывать, что от любой раны любого верующего страдает все национальное сообщество».

Стремясь избежать межрелигиозных трений и не стравливать религиозные общины, сенаторы все же приходят к выводу, что защиту христиан давно пора сделать обязательной частью широких усилий в защиту единства Франции. «Когда оскверняют синагогу, когда нападают на мечеть, когда совершают акты вандализма в церкви, всегда подвергается угрозе одна и та же важнейшая свобода человека, – пишут они. – Мы никогда и нигде не должны терпеть никакую ненависть, никакое насилие над верующими, и не возвышать одних верующих над другими в деле защиты свободы вероисповедания».

Послание сенаторов вышло на фоне ширящейся в обществе дискуссии о должном уважении к христианам во Франции. Возмущение общественности бесправием христиан подогрела полемика по поводу фильма «Сакре Кёр» (Sacré Cœur), в котором рассказывается история поклонения Святейшему Сердцу Иисуса, зародившаяся 350 лет назад в Паре-ле-Моньяле. Перед выходом фильма в прокат национальные железнодорожные компании отказались размещать рекламу этой ленты, сославшись на «принцип светскости (государственного секуляризма) и неприятия прозелитизма». Это заявление вызвало массовую негативную реакцию в обществе. В нем усмотрели очередное проявление «укоренившейся глубокой враждебности к христианству», когда стало уже вполне позволительным шельмовать христиан, их веру и символы в общественной сфере, несмотря на то, что именно христианская вера всегда формировала и продолжает формировать моральную и культурную идентичность Франции.