Венгрия помогла восстановить 63 храма в Ливане

4 ноября в римском Палаццо Фальконьери — Венгерской академии — открылась фотовыставка «Надежда из руин», посвященная программе реставрации храмов Ливана.

Работы профинансированы венгерским правительством в рамках проекта «Венгрия помогает», связанного с Юбилеем 2025 года. Его реализация принесла луч надежды христианским общинам Страны кедров, куда скоро отправится с апостольским визитом Его Святейшество Лев XIV.

Работы по реставрации ливанских святынь проводились с 2018 по 2025 год; они охватили 63 церкви и монашеские обители по всей стране. Реализация программы венгерского правительства стала возможной благодаря участию Католического университета Петра Пазмани, Университета Святого Духа в Каслике (Ливан) и Главного управления древностей Ливана. Таким образом, проект представляет собой модель международной солидарности в деле защиты христианского наследия и укрепления поместных христианских общин.

Фотографии, представленные на римской экспозиции, сопровождают посетителей по священным пейзажам Ливана, показывая, как древние храмы были отреставрированы и возродились благодаря труду ливанских специалистов, мастеров и местных общин.

Вход на выставку, которая будет работать до 28 ноября, свободный.



Источник: русская служба Vatican News