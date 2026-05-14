Ватиканское издательство на Международной книжной ярмарке
Ватиканское книжное издательство (LEV) отметит 100 лет со дня основания на Международной книжной ярмарке в Турине четырьмя крупными встречами, которые пройдут с 14 по 18 мая.
В них примут участие кардинал Жозе Толентино Мендонса, архиепископ Алжира монсеньор Жан-Поль Веско, представители католического мира и деятели культуры. Темами обсуждений станут братство, духовная жизнь человека, искусственный интеллект, первые тексты Папы Льва XIV и свидетельство мучеников Алжира.
Первый диалог состоится 14 мая. Монсеньор Жан-Поль Веско, архиепископ Алжира, встретится с искусствоведом Томазо Монтанари для разговора на тему «Братство — удел смелых». Модератором выступит директор Редакционного отдела ватиканских медиа Андреа Торниелли. Поводом для встречи станет новая книга монсеньора Веско «Дерзновение братства» («L’audacia della fraternità»), в которой размышления о христианском понимании братства соединяются с вопросами современного общественного диалога.
15 мая кардинал Жозе Толентино Мендонса, префект Департамента культуры и образования, обсудит с известным итальянским психоаналитиком Витторио Лингарди темы своей новой книги «Взращивать духовную жизнь» («Coltivare la vita interiore»). Встреча пройдёт под названием «Спасёт ли мир способность удивляться?». Разговор будет посвящён тому, может ли союз веры и культуры открыть новое пространство для человеческого опыта в эпоху искусственного интеллекта и нарастающей тревоги за будущее.
Одним из центральных событий ярмарки станет встреча 16 мая, посвящённая Папе Льву XIV спустя год после его избрания. Отец Джозеф Л. Фаррелл, новый генеральный приор Ордена святого Августина, и журналистка газеты La Repubblica Аннализа Куццокреа обратятся к духовному и интеллектуальному наследию Папы в беседе «Лев XIV: язык неспокойного сердца». Поводом для разговора станет выход книги «Свободные под благодатью» («Liberi sotto la grazia»), в которой впервые собраны ранние тексты Роберта Ф. Превоста — выступления, проповеди и размышления того периода, когда будущий Папа возглавлял Орден августинцев. Организаторы называют это издание важным ключом к пониманию духовного пути нового Папы-американца и его внимания к вопросам социальной ответственности.
18 мая программа завершится встречей памяти монахов Тибхирина, погибших в Алжире тридцать лет назад. Журналист и писатель Франсуа Вейн, соавтор книги «Тибхирин жив» («Tibhirine vive»), и архиепископ Модены, вице-президент Итальянской епископской конференции монсеньор Эрио Кастеллуччи обратятся к духовному наследию алжирских мучеников и свидетельству братства, которые они оставили всему миру.
Источник: русская служба Vatican News
