Папа поздравил Ватиканское книжное издательство с 100-летним юбилеем (+ ФОТО)
В полдень 7 мая в Зале консистории Лев XIV принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Ватиканского книжного издательства LEV (Libreria Editrice Vaticana). Поводом к встрече стало столетие учреждения, которое с 1926 года публикует учительство Римских Пап и Святейшего Престола. Передает русская служба Vatican News.
В обращении к гостям Святейший Отец напомнил, что издательство отделилось от Ватиканской типографии, основанной ещё в XVI веке, и за сто лет послужило девяти Папам Римским, помогая благовестию через издательскую деятельность. Лев XIV говорил о значении книги в современном мире: в эпоху цифровых технологий сама её материальность напоминает о важности размышления, исследования и способности к критическому суждению. «Чтение питает разум», помогает противостоять фундаментализму и идеологическим упрощениям, а потому книги становятся своего рода «противоядием к ограниченности мышления, которая приводит к жёстким взглядам и упрощенному восприятию реальности».
По словам Папы, «книга также является возможностью для встречи». Открывая её, человек вступает в диалог не только с автором, но и со множеством читателей – прежних, нынешних и будущих. Именно поэтому вокруг литературы всё чаще возникают пространства живого общения и диалога. Святейший Отец напомнил о призыве Папы Франциска развивать культуру встречи, отметив, что книга – это «мост между людьми, источник обогащающей дискуссии, стимул для расширения кругозора».
Книга даёт возможность провозглашать Христа; духовная литература, жития святых и размышления о вере способны глубоко коснуться сердца человека. В этом контексте Папа обратился к традиционным образам христианского искусства: Пресвятая Дева Мария в сцене Благовещения часто изображается читающей Священное Писание; святой Антоний Падуанский держит раскрытое Евангелие; святой Августин изображается за письменным столом перед книгой, рядом с символом сердца – образом единства истины и любви.
«Питаясь Словом Божиим, позволим ему формировать наше мышление и поступки», – призвал Папа Лев XIV, поблагодарил работников издательства за служение и преподал апостольское благословение.
