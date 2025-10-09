Ватикан: защита мигрантов — это долг и право, а не привилегия

6 октября в Женеве состоялась 76-я пленарная сессия Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на которой обсуждались проблемы защиты вынужденных переселенцев и кризис международной гуманитарной поддержки. На заседании выступил монсеньор Даниэль Пахо, заместитель секретаря по связям с государствами и международными организациями Святейшего Престола.

Ватиканский дипломат отметил необходимость преодоления идеологических и геополитических барьеров, чтобы эффективно отвечать на гуманитарные кризисы. Представитель Святейшего Престола выразил обеспокоенность дефицитом финансирования, который ставит под угрозу помощь нуждающимся и устойчивость многосторонних институтов.

123 миллиона человек сегодня вынуждены покинуть свою страну. Это цифра растёт каждый год и требует коллективного отклика, основанного на совести и ответственности международного сообщества, подчеркнул монсеньор Пахо.

Дипломат выразил духовную близость Святейшего Престола ко всем пострадавшим от конфликтов особенно в Украине и Газе, а также тем, кто страдает от «забытых конфликтов» — в Судане, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Мьянме. Пахо подчеркнул важность поддержки стран и сообществ, которые продолжают принимать беженцев, несмотря на собственные трудности. Он отметил, что помощь не может зависеть от краткосрочных политических интересов: «Международная защита — это долг и право, а не привилегия».

Завершая выступление, прелат напомнил о постоянных усилиях Святейшего Престола в деле поддержки мигрантов и беженцев — усилиях, которые находят своё выражение в работе многочисленных католических организаций и приходских инициатив по всему миру. Это служение Церкви вдохновляется четырьмя принципами: принятием, защитой, продвижением и интеграцией — шагами, которые позволяют вернуть человеку дом, надежду и будущее.

В этом контексте монсеньор Пахо вспомнил слова Папы Льва XIV: «Признать в другом брата или сестру — значит освободиться от иллюзии «единственного ребёнка» и от логики союза компаньонов, основанного лишь на интересах». В этом контексте внимание международного сообщества к беженцам должно стать движущей силой для утверждения и укрепления всеобщих прав человека, подчеркнул дипломат.



Источник: русская служба Vatican News