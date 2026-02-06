В Ватикане временно закроют «Страшный суд» Микеланджело

В Сикстинской капелле начались внеплановые работы по очистке «Страшного суда» Микеланджело. В настоящее время проходит установка лесов; вмешательство продлится около трех месяцев, сообщает Vatican News.

В течение всего периода работ Сикстинская капелла останется открытой для посетителей, в то время как за большим полотном, воспроизводящим фреску Буонаротти, сотрудники Реставрационной мастерской Ватиканских музеев будут производить очистку шедевра.

Последние реставрационные мероприятия по консервации «Страшного суда» проходили в 1994 году; работы осуществлял главный реставратор Ватиканских музеев Джанлуиджи Колалуччи. В последующие годы Сикстинская капелла была объектом постоянного анализа и мониторинга сохранности на фоне огромных потоков посетителей, а также проводились регулярные профилактические работы по удалению налета с росписи капеллы. Реставраторы трудились исключительно в ночные часы с помощью передвижных платформ. Это вмешательство не коснулось «Страшного суда», и фреска покрылась особым белым налетом, требующим очистки с целью восстановления цвета и яркости, задуманных Микеланджело.

Спонсорами работ выступил Капитул Флориды ассоциации Меценатов Музеев Ватикана.