В Турции допустили обнаружение останков палуб Ноева ковчега

Работающие в Турции исследователи предполагают, что могли обнаружить останки палуб библейского Ноева ковчега в районе горного массива Агры (Арарат) на востоке страны. Как сообщает телеканал NTV, находка обнаружена в результате внешнего сканирования геологического объекта Дурупынар в 29 км к югу от Большого Агры.

Именно в этом районе, как предполагают некоторые ученые, ковчег мог сесть на мель после снижения уровня воды вследствие Всемирного потопа.

Внешнее сканирование местности техническими средствами выявило, что под горной породой находятся структуры, похожие на коридоры и тоннели. По мнению исследователей, это могут быть помещения и проходы под палубами ковчега, поскольку на результатах сканирования видно, что эти помещения расположены с определенной систематичностью.

Эндрю Джонс из исследовательской группы, которая провела это сканирование, утверждает, основываясь на библейских текстах, что судно Ноя было трехпалубным и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию. Ученые планируют создать дистанционно управляемое роботизированное устройство для более детального изучения этих тоннелей. Роботу придется проникнуть в полости под землей и получить более точные данные о них.

Скальное образование Дурупынар, похожее по форме на крупное судно, было обнаружено в 1959 году в районе горного массива Агры. Тогда исследователи предположили, что это могли быть останки Ноева ковчега, и начали исследования. В 2024 году были изучены 88 образцов почвы, взятых внутри и на поверхности этого горного образования. Согласно результатам почва внутри содержала в три раза больше органического вещества и на 38% больше калия по сравнению с образцами с поверхности.

По мнению исследователей, это может указывать как на то, что под скальной породой, действительно, погребен ковчег, так и на то, что этот регион пережил тот самый Всемирный потоп. На последнее указывает то, что в пробах почвы в этом регионе обнаружены раковины и окаменелости кораллов, хотя регион расположен в 300 км от ближайшего побережья.

Одна из теорий предполагает, что примерно 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря могли затопить бассейн Черного моря, вызвав масштабные наводнения в регионе. Впоследствии это событие, которое называется Черноморская трансгрессия, могло стать основой предания о потопе.

Источник: ТАСС