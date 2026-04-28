Учёные восстановили утраченный текст древней христианской рукописи

Международная группа исследователей под руководством специалистов из Университета Глазго (Великобритания) сообщила о восстановлении 42-х ранее утраченных страниц одного из древнейших христианских рукописных текстов – Codex H. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox и сайт университета.

Речь идет о греческом манускрипте VI века, содержащем послания апостола Павла. В XIII веке монахи из Великой Лавры на Афоне разобрали рукопись: страницы перезаписали и использовали повторно, так как прочный пергамент стоил дорого. Со временем фрагменты оказались разбросаны по библиотекам разных стран Европы.

Восстановление страниц стало возможно благодаря современным технологиям. Ученые применили мультиспектральную съемку, которая позволяет выявлять едва заметные следы чернил. Как объясняют исследователи, при повторной записи на страницах возник эффект «зеркального отпечатка» текста, невидимого невооруженным глазом, но различимого при специальном анализе. В результате удалось «проявить» скрытый текст и фактически восстановить утраченные страницы. Дополнительно возраст пергамента подтвердили с помощью радиоуглеродного анализа.

Ученые сканируют текст в лаборатории. Фото: University of Glasgow

Хотя найденные фрагменты содержат уже известные тексты посланий апостола Павла, открытие дает ученым новые сведения о том, как формировался и читался Новый Завет в раннем христианстве. В тексте обнаружили древнейшее деление на главы, которое сильно отличается от современной Библии. Также страницы содержат пометки переписчиков и исторические справки, помогавшие верующим понимать смысл посланий.

Кроме того, исследование показало, как переписчики VI века работали с текстами: вносили правки, делали пометки и выстраивали сложную систему комментариев. Само состояние рукописи также проливает свет на средневековую практику повторного использования книг.

По словам руководителя проекта, обнаружение такого объема ранее утраченного материала стало значимым событием для библеистики и истории христианской культуры. Восстановленные материалы уже опубликованы в открытом цифровом доступе, а печатное издание рукописи готовится к выпуску. Ученые отмечают, что сочетание современных технологий и гуманитарных исследований открывает большие возможности для изучения древних текстов и может привести к новым открытиям в будущем.