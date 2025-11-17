В Томске состоялась встреча молодёжи из восточного и центрального деканатов (+ ФОТО)

В течение трех дней — с 7 по 9 ноября 2025 года — в Томске проходила деканатская встреча молодёжи, на которую были также приглашены ребята из Новосибирска.

Тема всей встречи «Духовность молодого католика» освещала четыре очень важных вопроса. В первый день о. Овсеп Меликсетян SJ поговорил с молодыми людьми о духовности в повседневной христианской жизни и о значении духовного сопровождения. На конференции следующего дня о. Янез Север SJ поделился размышлением о молитве и о распознавании. В заключительный день встречи о. Пётр Шиманский SJ рассказал ребятам о духовной сухости и бесплодности, и о том, как можно пытаться их преодолеть.

Во время работы в группах была возможность проанализировать эти конференции и поделиться своим опытом. Также в субботу 8 ноября ребята поучаствовали в общегородском квизе на логику, что стало ярким развлекательным моментом, а ночь с субботы на воскресенье молодые люди провели в поклонении Святым Дарам.

Некоторые из участников поделились своими впечатлениями:

Молодежные встречи для меня — это не только возможность углубиться в духовную жизнь и узнать что-то новое, но и особое время, когда я учусь открывать свое сердце для других людей, находить новых друзей и видеть новые перспективы. Каждая такая встреча уникальна, и я чувствую, что она оставляет свой след внутри меня, вдохновляя на новые размышления и открытия. В процессе общения и совместных раздумий я понимаю, что каждый день приносит новые уроки и темы для размышлений, которые помогают мне расти и становиться лучше. После прошедшей ноябрьской встречи я осознала важную для себя истину: всегда есть еще один ход, еще один шанс, возможность сделать следующий шаг. Это понимание наполняет меня надеждой и уверенностью, особенно в трудные моменты. Ведь даже когда кажется, что всё сложно и выхода нет, всегда есть путь вперед — нужно лишь не бояться искать его и верить, что он обязательно есть.

Маргарита, Томск



Встреча молодежи в Томске является важным событием в жизни молодых католиков нашей Преображенской епархии. Подобные мероприятия помогают молодым людям, находящимся в общении с Католической Церковью, укрепить свою веру, получить новый духовный опыт, найти новых друзей и, возможно, даже услышать ответ от Всевышнего в распознавании своего призвания в жизни. Я очень люблю молодежные встречи — будь то епархиальные, деканатские или даже всероссийские — они всегда напоминают мне о том, что молодые католики в России есть, а значит есть надежда на великое будущее нашей Церкви в нашей стране.

Михаил, Новосибирск



Прошедшая молодёжная встреча в Томске стала особым событием, наполнившим сердце каждого участника светом и вдохновением. На три дня молодые люди собрались для обмена духовным опытом, углубления в тайны молитвы и духовного распознавания. Конференции, которые проводились в теплом и дружественном формате, раскрывали глубинные аспекты личной веры и укрепляли связь с Богом.

Особое место заняли упражнения в небольших группах, где каждый мог поделиться своими размышлениями и услышать поддержку со стороны сверстников. Ночные часы, проведённые в Адорации, были особенным моментом тишины и спокойствия, когда ты просто находишься рядом с Господом, ощущая Его присутствие.

Заключительным аккордом стала совместная прогулка и участие в квизе, что добавило радости и смеха в общую картину этого духовного мероприятия. Встреча оставила яркий след в сердцах молодежи, напоминая о важности духовной жизни и единства во имя веры.

Дмитрий, Новосибирск

Текстовыми материалами и фото с нами любезно поделилась сестра Анастасия Сальникова SJE