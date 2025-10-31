В тегеранском метро появился образ Богородицы

В Тегеране, столице Исламской Республики Иран, появилось место, где вера говорит языком искусства и становится символом уважения и диалога между религиями: на одной из станций метрополитена установлен барельеф с образом Девы Марии и надписью, которая в переводе с местного языка означает «Святая Мария».

Кардинал Доминик Жозеф Матьё, архиепископ Тегерана, видит в этом жесте напоминание о присутствии небольшой, но живой христианской общины в сердце Ирана.

По его словам, происходящее несёт в себе два измерения — диалог и мир. «Безусловно, в этом шаге есть стремление показать — своему народу и всему миру — открытость страны, где хоть и нет полной религиозной свободы, но сохраняется возможность исповедовать веру в рамках закона и уважения к нему», — отмечает кардинал в интервью агентству Fides. Видеть барельеф с образом Марии в молитвенном стоянии в одном из самых многолюдных мест города — словно напоминание о том, что даже под землёй человек продолжает искать небо.

Горожане, проходя по подземным галереям, видят на стенах молитвы к Богу, написанные не только на персидском, но и на арабском, армянском и английском языках. Под арками, окрашенными в бело-голубые тона, — цвета, которые отражают образ Богородицы в христианской традиции, — рождается ощущение тишины и молитвы. Кардинал отмечает, что атмосфера в этих залах действительно напоминает храм. В нижней части композиции можно прочесть строки из Корана, где Иисус представлен как пророк, а Мария — как его мать, так, как их почитает исламская традиция.

Продвигаясь дальше по залу, посетители видят барельеф, который изображает Иисуса, идущего по воде, а перед ним — стихотворные строки о трудностях жизни. Хотя образ отличается от евангельского, он остаётся узнаваемым для христиан.

По словам кардинала Матьё, на барельефе Иисус и Мария изображены с закрытыми глазами: их взгляды не пересекаются с нашими, но в этой безмолвной дистанции рождается встреча, где каждый зритель по-своему может соприкоснуться с образом духовно.



Источник: русская служба Vatican News