В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие академического года семинарии

11 сентября состоялось торжественное открытие нового академического года в Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» (СПб). Об этом сообщает Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор семинарии и директор Богословского института святого Иоанна Златоуста отец Якуб Блащишин SVD.

Отец Хосе Вегас CMF, директор Богословского института в 2015-2025 гг., представил годовой отчет о работе учебного заведения.

Магистральный доклад на тему «Надежда в кризисе перед лицом неисполнения Божьих обетовании: богословская линия, проходящая через всё Священное Писание» представил отец Себастьян Прието Силва SJ, духовный отец семинарии, доктор богословия и преподаватель Института.

Архиепископ Павел Пецци, модератор семинарии и Богословского института, в своем выступлении остановился на фигуре святого Джона Генри Ньюмена, который вскоре будет провозглашен Учителем Церкви.

Открытие академического года продолжилось торжественной Святой Мессой праздника святого Иоанна Златоуста – покровителя Богословского института при семинарии под предстоятельством архиепископа. Во время богослужения он вручил канонические миссии преподавателям семинарии, а также состоялось принятие списка иконы “Salus Populi Romani” («Спасение римского народа») – дара Папы Франциска Католической Церкви в России. В Юбилейном году икону принимают приходы всех четырех российских епархий, а в последний день Юбилейного года — 28 декабря — она будет постоянным образом установлена в Кафедральном соборе в Москве.

О семинарии:

Католическая Высшая Духовная Семинария «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, открытая в 1993 году, является единственной католической семинарией в России. Расположенная на территории Архиепархии Божией Матери в Москве, семинария является межъепархиальной и принимает абитуриентов со всей России и стран СНГ. На базе семинарии функционирует Богословский институт св. Иоанна Златоуста, выпускники которого по окончании учебного заведения получают диплом бакалавра богословия Папского Латеранского университета. С 2023 года в семинарии для всех желающих открыта возможность проходить программу пятилетнего философско–богословского образования для получения богословского бакалавриата в дистанционном формате.



Канал семинарии в Телеграм: t.me/cathseminary