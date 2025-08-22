В Санкт-Петербурге состоялись выборы нового совета CORSUM

С 18 по 22 августа 2025 года в Санкт-Петербурге проходила XII Генеральная ассамблея Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов монашествующих и обществ апостольской жизни (CORSUM). Как ранее сообщал портал Vatican News, первым событием мероприятия стала Святая Месса под предстоятельством Апостольского нунция в Российской Федерации Архиепископа Джованни Д’Аниелло.

По словам сестры Оксаны Бритик из Конгрегации Сестёр урсулинок Сердца Иисуса в агонии, на встречу приехали монашествующие из всех четырёх католических епархий России.

В течение пяти дней участники конференции посетили с паломничеством два юбилейных храма, расположенных в Санкт-Петербурге: святой Екатерины Александрийской и собор Успения Приснодевы Марии. Они также познакомились с католической жизнью города на Неве.

А 21 августа в монастыре Святого Антония прошли выборы нового совета CORSUM.

Новый совет CORSUM: президент о. Владимир Кабак SDB, вице-президент с. Оксана Бритик USJK, секретарь с. Карла Гуева SMCB, представители епархий: с. Анны Захарова FMM (Архиепархия Божией Матери в Москве), с. Анастасия Мачоха OP (Епархия святого Климента в Саратове), с. Ирина Чичерова SAC (Преображенская епархия в Новосибирске), о. Ян Крупа SDB (Епархия святого Иосифа в Иркутске).



Фото с. Татьяны Авдокушиной MSC