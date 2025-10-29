В Санкт-Петербурге начались занятия у кандидатов в постоянные диаконы

В Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» начались занятия у очередных кандидатов в постоянные диаконы, сообщает ВК-паблик учебного заведения.

Ближайшие две недели семинария принимает у себя кандидатов из Москвы, Владимира, Ростова-на-Дону, Донецка, Красноярска, Новосибирска, Ташкента и Бишкека, которые будут сдавать экзамены и слушать курс лекций. Кандидаты из Риги и Баку принимают участие в занятиях дистанционно.

Конференция католических епископов России в 2017 году приняла документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации» и установила критерии для кандидатов в постоянные диаконы: это должны быть женатые мужчины, не моложе 35 лет, с опытом жизни в образцовом браке не менее 5 лет, прошедшие соответствующую духовную и богословскую подготовку.

Напомним, что 5 января 2016 года Папа Франциск подтвердил установление института постоянных диаконов в католических епархиях России и связанной с этим формации. В октябре 2017 года епископы Поместной Церкви приняли документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации». Во время визита ad limina в феврале-марте 2018 года российские епископы посетили Конгрегацию по делам духовенства, где обсуждали, «прежде всего, вопросы, связанные с формацией — семинаристов, постоянных диаконов, и постоянной формацией священников».

Диаконы в Католической Церкви — это рукоположенные священнослужители, с определенными правами и обязанностями. И естественно, что перед рукоположением они должны были быть должным образом проверены и подготовлены.

Кандидаты в диаконы приезжают в духовную семинарию дважды в год на сдачу сессии и прослушивание лекционного курса. В следующий раз питерская семинария будет принимать кандидатов в своих стенах весной следующего года.