В РПЦ предлагают сделать Страстную пятницу выходным днем

В Русской Православной Церкви допускают через общественную дискуссию введение выходного дня в Страстную пятницу – самый скорбный день церковного года перед Пасхой. Как передает «Благовест-инфо», об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции, посвященной Великому посту.

Последняя перед Пасхой неделя – время наиболее строгого поста, а Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, в ряде стран является нерабочим днем.

Великая (Страстная) пятница – это день воспоминания крестных страданий, распятия Христа. В этот день Церковь вспоминает события смерти и погребения Господа. Из алтаря выносится плащаница с изображением Спасителя, и в этот же день совершается служба с чином погребения: плащаницу обносят вокруг храма и полагают для поклонения в центре храма, где она находится до вечера Великой Субботы.

«Нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку вопрос о введении выходного на Страстную пятницу возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии», – сказал Легойда.

В поддержку выходного дня в Страстную пятницу высказался и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин. «В Страстную пятницу, действительно, хорошо бы сделать выходной день. Надо сказать, что во многих странах Европы это выходной», – сказал священник. По его словам, выходные в важные церковные даты позволили бы людям посещать богослужения.

Великий пост у православных в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, если считать со Страстной неделей. В храмах в это время читают особые покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который восточные христиане нынче встретят 12 апреля.



(Фото spbada/flickr.com)