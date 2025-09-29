В Риме пройдёт конгресс, посвященный пастырскому попечению о пожилых людях

Со 2 по 4 октября в Генеральной курии иезуитов в Риме пройдёт II Международный конгресс пастырского попечения о пожилых людях, организованный Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Встреча соберет 150 делегатов из 65 стран мира, в том числе представителей 55 епископских конференций, а также членов ассоциаций и монашеских конгрегаций, вовлечённых в пастырство пожилых.

«Пожилые люди — не только прошлое Церкви, но и её настоящее и будущее. Конгресс станет возможностью слушать, размышлять и вместе искать новые ответы на новые вопросы», — отметил кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, представляя инициативу.

История конгресса восходит к 2020 году, когда в Ватикане проходил международный форум «Богатство лет». Он стал площадкой для первого большого разговора о пастырской заботе о пожилых, о ценности их веры, опыта и участия в жизни Церкви. С тех пор внимание Церкви к пожилым лишь укреплялось: учреждение Всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей в 2021 году и катехизические наставления Папы Франциска о старости в 2022-м стали важными вехами на этом пути.

Тема II Международного конгресса опирается на слова пророка Иоиля: «Старцам вашим будут сниться сны» (Иоил 2,28). Это приглашение к размышлению о дарах пожилых людей и о том, как их мечты и надежды могут вдохновлять и Церковь, и общество.

В ходе работы конгресса пожилые люди поделятся своими размышлениями о мире, передаче веры, жизни в братстве и заботе о общем доме. Эти свидетельства напомнят: мечты не имеют возраста и могут указывать путь новым поколениям.

Открытие конгресса состоится утром 2 октября приветственным словом кардинала Фаррелла, на котором смогут присутствовать представители СМИ. В программу включены пленарные заседания, групповые обсуждения на разных языках, а также пространства для диалога и обмена опытом.



Источник: русская служба Vatican News