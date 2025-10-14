В Риме будет подписана обновлённая «Экуменическая хартия»

Объявлена ​​дата подписания обновлённой «Экуменической хартии». Она состоится 5 ноября 2025 года в Риме. Документ отражает меняющуюся реальность европейского общества, пишет Vatican News.

Президент Совета епископских конференций Европы (CCEE) архиепископ Гинтарас Линас Грушас объявил, что церемония подписания обновленной «Экуменической хартии» состоится в Риме 5 ноября 2025 года. Первоначально церемония была запланирована на 27 апреля 2025 года в Вильнюсе, но была отменена из-за смерти Папы Франциска.

«Экуменическая хартия», подписанная в 2001 году президентами CCEE и Конференции европейских Церквей (CEC), на протяжении более двух десятилетий стала «краеугольным камнем европейского экуменического сотрудничества». Обновлённая версия документа отвечает на актуальные вызовы и «отражает меняющуюся реальность европейского общества и христианства».

Работа над пересмотром Хартии началась в 2022 году в рамках совместной рабочей группы. Сопредседателями группы были кардинал Гжегож Рысь из Польши (от имени CCEE) и лютеранка из Германии Лея Шленкер (от имени CEC). В группу также вошли отец Луи Акулик (из Комиссии CCEE по общественному служению), сестра Минси Эстель Микал Согбу (из общины Chemin Neuf), англиканский священник Дэвид Уайт и православный священник Экумениос Аманацидис.

Проект обновлённого текста был готов в марте 2024 года, после чего состоялись консультации. В окончательной версии было учтено более 450 страниц ответов, присланных более чем 70 церковными и экуменическими организациями со всей Европы. Цель заключалась в том, чтобы «сделать обновлённый текст отвечающим современным экуменическим потребностям».

Результатом стал документ, способствующий единству, миру и совместным действиям европейских церквей. Авторы считают, что Хартия придаст новый импульс диалогу и сотрудничеству между христианами различных конфессий на континенте.