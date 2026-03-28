В католическом приходе Сургута начались великопостные реколлекции (+ ФОТО)

Время Великого поста католики традиционно сопровождают приходскими духовными упражнениями. В этом году великопостные реколлекции в приходе Святого Иосифа Труженика (г. Сургут) в течении трех дней — с 27 по 29 марта — проводит приехавший специально для этой цели викарный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке SJ:



Фото из ВК-паблика «Католики Сургута»