В Польше начался беатификационный процесс родителей святого Папы Иоанна Павла II

7 мая 2020 г. в польском городе Вадовице стартовал епархиальный этап беатификационного процесса слуг Божьих Эмилии и Кароля Войтылов, родителей святого Иоанна Павла II. Торжественную Святую Мессу в храме Жертвоприношения Пресвятой Девы Марии в Вадовицах, в котором будущий Понтифик получил Таинства христианского посвящения, возглавил архиепископ-митрополит Краковский Марек Ендрашевский.

Постулатором процесса стал прелат Славомир Одер, который в свое время довел до успешного завершения беатификационный и канонизационный процессы самого Иоанна Павла II. В интервью Vatican News он рассказал, что родители святого Папы хорошо известны в Польше и многих других странах, поэтому первый шаг к их будущей беатификации стал радостной вестью для многих верующих во всём мире. Монсеньор Одер процитировал высказывание Иоанна Павла II, гласящее, что «святые рождаются у святых». По словам прелата, семья – это привилегированное место, в котором формируются предпосылки личной святости человека. Именно так это было и в ситуации Папы-поляка: он дышал атмосферой святости в родительском доме, а впоследствии засвидетельствовал увиденное и услышанное собственными поступками.

Упомянув о текущей эпидемиологической ситуации в мире, постулатор заметил, что ей не под силу остановить распространение святости. «Мы все живем в соответствии с санитарными нормами, но Дух Святой дышит и действует где и когда хочет. Он не останавливается, и я уверен, что в нынешней атмосфере подавленности и уныния, обусловленной ограничениями пандемии, послание такого рода – это большое утешение и надежда для многих», – подвел итог Славомир Одер.

В книге «Дар и тайна», которую Иоанн Павел II написал по случаю 50-й годовщины своего священнического рукоположения, он счел нужным сказать следующее: «Моя семинарская подготовка к священству была в значительной мере предвосхищена. В каком-то смысле причастны к этому были мои родители в родном доме, особенно мой отец, который рано овдовел. Маму я потерял еще перед первым Святым Причастием в девятилетнем возрасте и поэтому меньше ее помню и меньше осознаю ее вклад в мое религиозное воспитание, а был он, несомненно, очень велик. После ее смерти, а затем и после смерти моего старшего брата, мы с отцом остались вдвоем. Я мог каждый день наблюдать за аскетической жизнью своего отца. По профессии он был военным, а когда овдовел, жизнь его в еще большей степени стала жизнью постоянной молитвы. Часто, проснувшись ночью, я видел своего отца на коленях. Также на коленях я постоянно видел его и в нашем приходском костеле. Мы никогда не говорили друг с другом о моем священническом призвании, однако личный пример моего отца стал как бы моей первой домашней семинарией».

По материалам Vatican News