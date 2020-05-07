В Польше начался беатификационный процесс родителей святого Папы Иоанна Павла II

В Польше начался беатификационный процесс родителей святого Папы Иоанна Павла II

Май 07, 2020

7 мая 2020 г. в польском городе стартовал епархиальный этап беатификационного процесса слуг Божьих Эмилии и Кароля Войтылов, родителей святого Иоанна Павла II. Торжественную Святую Мессу в храме Жертвоприношения Пресвятой Девы Марии в Вадовицах, в котором будущий Понтифик получил Таинства христианского посвящения, возглавил архиепископ-митрополит Краковский Марек Ендрашевский.

Постулатором процесса стал прелат Славомир Одер, который в свое время довел до успешного завершения беатификационный и канонизационный процессы самого Иоанна Павла II. В интервью Vatican News он рассказал, что родители святого Папы хорошо известны в Польше и многих других странах, поэтому первый шаг к их будущей стал радостной вестью для многих верующих во всём мире. Монсеньор Одер процитировал высказывание Иоанна Павла II, гласящее, что «святые рождаются у святых». По словам прелата, семья – это привилегированное место, в котором формируются предпосылки личной святости человека. Именно так это было и в ситуации Папы-поляка: он дышал атмосферой святости в родительском доме, а впоследствии засвидетельствовал увиденное и услышанное собственными поступками.

Упомянув о текущей эпидемиологической ситуации в мире, постулатор заметил, что ей не под силу остановить распространение святости. «Мы все живем в соответствии с санитарными нормами, но Дух Святой дышит и действует где и когда хочет. Он не останавливается, и я уверен, что в нынешней атмосфере подавленности и уныния, обусловленной ограничениями пандемии, послание такого рода – это большое утешение и надежда для многих», – подвел итог Славомир Одер.

В книге «Дар и тайна», которую написал по случаю 50-й годовщины своего священнического рукоположения, он счел нужным сказать следующее: «Моя семинарская подготовка к священству была в значительной мере предвосхищена. В каком-то смысле причастны к этому были мои родители в родном доме, особенно мой отец, который рано овдовел. Маму я потерял еще перед первым Святым Причастием в девятилетнем возрасте и поэтому меньше ее помню и меньше осознаю ее вклад в мое религиозное воспитание, а был он, несомненно, очень велик. После ее смерти, а затем и после смерти моего старшего брата, мы с отцом остались вдвоем. Я мог каждый день наблюдать за аскетической жизнью своего отца. По профессии он был военным, а когда овдовел, жизнь его в еще большей степени стала жизнью постоянной молитвы. Часто, проснувшись ночью, я видел своего отца на коленях. Также на коленях я постоянно видел его и в нашем приходском костеле. Мы никогда не говорили друг с другом о моем священническом призвании, однако личный пример моего отца стал как бы моей первой домашней семинарией».

По материалам Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна