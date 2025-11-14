В Петербурге помянули усопших преподавателей, воспитанников и благотворителей семинарии

13 ноября 2025 г. в Санкт-Петербурге епископ Николай Дубинин отслужил Святую Мессу за усопших преподавателей Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов», её бывших воспитанников и благотворителей. Епископу сослужили проректор семинарии о. Томаш Ортманн SJ, духовный отец учебного заведения Себастьян Прието SJ, а также духовенство Санкт-Петербурга — выпускники семинарии.

ВК-страничка «Католическая семинария в Санкт-Петербурге» опубликовала полный текст проповеди отца Себастьяна.

Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать рождение к вечной жизни наших усопших братьев и сестёр, сотрудников, преподавателей, студентов и благотворителей нашей семинарии.

У каждого из них, как и у нас, был свой жизненный путь. И каждый путь – это тайна. Рождаясь, мы не знаем, каким будет наш путь: долгим или коротким, подъёмом или спуском. Многие аспекты нашего пути не зависят от нас. Но сама наша человеческая природа, всегда находящаяся в пути, – это действительновеликий и прекрасный вызов.

Сегодня мы с любовью вспоминаем тех, кто уже завершил свой путь здесь, на земле, и кто теперь у Господа на Небесах. Иногда нам кажется, что их путь был по какой-то причине необычным, или странным. Каждый путь – это тайна, известная только Богу.

Сегодня мы также празднуем надежду на воскресение к вечной жизни. Смерть – это не последнее слово. И мы знаем, что мы после смерти снова встретимся с Иисусом, и с нашими дорогими усопшими.

Это правда, что смерть ‒ ужасна. Переживание смерти настолько сильно, что сам Господь показывает, как Он пережил это со своим другом Лазарем, своим дорогим другом. Чувства и эмоции, переполнившие сердце Иисуса, когда Он узнал о смерти Лазаря, описаны в самом коротком стихе Библии двумя словами: «Иисус плакал». Точно, «Иисус плакал». Сын Божий плакал. Иисус, истинный человек и истинный Бог, плакал. Бог плакал. Как Иисус хорошо понимает нашу скорбь перед лицом смерти! Так как же нам не плакать по нашим усопшим? Прекрасно плакать по ним! Прекрасно поставить цветы на их могилы! Прекрасно убирать их могилы c любовью! Прекрасно отдыхать перед их могилой и слышать глубокую тишину кладбища! И действительно прекрасно помнить, что в этот момент они смотрят на нас с Небес с любовью и благодарностью.

Но мы должны выйти за рамки скорби, оставить печаль и вопросы, на которые нет ответов. Мы должны оставить всё это, как Иисус оставил пустой гроб. В этом и заключается ключ нашей веры. Она говорит нам: «Прими эти дары: надежду, мир, радость, и вечность». Иисус, Добрый Пастырь, плакал о своём близком друге Лазаре; Иисус, Добрый Пастырь, воскресил Лазаря из мёртвых; Иисус, Добрый Пастырь, умер и воскрес ради нас, чтобы даровать нам и нашим возлюбленным усопшим жизнь, которая не умирает. Ему слава и честь во веки веков.