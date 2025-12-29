В Новосибирске открылся III Международный Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда»

Вечером 25 декабря в праздник Рождества Христова в Кафедральном соборе Преображения Господня прозвучал концерт «Рождественские колокольчики» в исполнении Лауреатов международных конкурсов Семёна Промое (скрипка) и Екатерины Русаковой-Даниловой (орган).

Этим концертом открылась программа III Международного Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда».

Фестиваль включает в себя одиннадцать концертов, которые пройдут с 25 декабря по 9 января. Великие, светлые и торжественные музыкальные произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, П. Чайковского и других композиторов, а также рождественская народная музыка разных стран будет звучать в особенно праздничной атмосфере собора.

Особенное место в программах концертов занимает уникальный Рождественский регистр Zimbelstern (Цимбельштерн) – металлическая звезда, на которой установлено несколько маленьких колокольчиков, являющийся отличительной особенностью нового духового органа «Diego Cera», установленного в храме летом 2023 года.



Лина Городецкая,

Руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго»

(Фото — свящ. Янез Север SJ)