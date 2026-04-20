В Мьянме смертные приговоры заменили пожизненными сроками

Одним из первых официальных шагов после вступления в должность президента Мьянмы — спустя пять лет после государственного переворота — Мин Аун Хлайн распорядился отменить все смертные приговоры, заменив их пожизненным заключением. Решение было принято в контексте амнистии по случаю бирманского Нового года Тингьян, сообщает Vatican News.

Этот шаг, по мнению ряда наблюдателей, может свидетельствовать о стремлении снизить международное давление. Согласно первым сообщениям местных источников, впоследствии распространённым международными СМИ, решение касается заключённых, осуждённых в последние годы, включая представителей политической оппозиции и активистов продемократического движения. Число отменённых смертных приговоров пока не уточняется, однако речь идёт о мере ограниченного и избирательного характера, а не о всеобъемлющей реформе.

Сообщается также об освобождении бывшего президента Вин Мьина, арестованного после переворота 1 февраля 2021 года. Тогда же была задержана государственный советник и министр иностранных дел, лауреат Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи, срок заключения которой был сокращён.

Кроме того, по данным государственного телеканала MRTV, находящегося под контролем военных, была утверждена амнистия ещё для 4 335 заключённых. Решение было объявлено в дни празднования Тингьяна — бирманского Нового года, одной из важнейших национальных дат, во время которой традиционно подписываются акты помилования.