Лев XIV о приоритетах католических благотворительных организаций в США

4 мая в Ватикане Папа Лев XIV принял в Ватикане членов руководящего совета Catholic Charities USA, поблагодарив их за служение нуждающимся и призвав не терять надежды перед лицом трудностей, сопровождающих дела милосердия, передает Vatican News.

Приветствуя гостей, Святейший Отец выразил надежду, что их пребывание в Риме укрепит связь с Преемником апостола Петра и поможет ещё глубже приблизиться к сердцу Христа, в любви Которого призваны участвовать все христиане.

Размышляя о пасхальном времени, Епископ Рима процитировал евангельские повествования о Воскресении и явлениях Христа ученикам: посылая апостолов на проповедь Евангелия, Господь сопровождал их Своим обещанием: «Я с вами во все дни до скончания века». Папа подчеркнул, что служение бедным всегда сопряжено с испытаниями – как личными, так и институциональными. Среди них выделяются нехватка ресурсов и искушение унынием, особенно тогда, когда невозможно помочь людям так, как хотелось бы.

По словам Папы, с подобными трудностями сталкиваются и католические благотворительные организации в США. Однако именно в такие моменты христиане должны вновь услышать слова Христа: «Я с вами всегда». Воскресший Господь сопровождал апостола Фому и учеников на пути в Эммаус, поддерживая их в сомнениях и растерянности, подчеркнул Папа и поблагодарил участников встречи за готовность продолжать «служение сострадания», особенно по отношению к самым слабым. Их труд направлен на поиск выхода из бесчеловечных ситуаций, облегчение страданий семей и поддержку людей, угнетённых конфликтами и жизненными испытаниями. Источником такого служения должна быть любовь Христа.

Любовь к ближнему свидетельствует о подлинности любви к Богу, однако забота о человеке включает и возможность привести его к встрече с Господом. Служение неимущим – особый путь свидетельства о радости Воскресения.

Благотворительность — это мост, который позволяет человеку встретиться с Богом через конкретные акты любви.

Папа Римский обратил внимание на то, что материальная помощь — это лишь одна сторона миссии. Главная цель — принести любовь Сердца Иисуса, в которой люди обретут мир и уважение к своему достоинству. Ссылаясь на свое Апостольское увещание Dilexi te, Папа подчеркнул: «Любовь к ближнему — это осязаемое доказательство подлинности нашей любви к Богу».

Для Льва XIV важно, чтобы социальная работа не превратилась в сухую благотворительность. Он объяснял, что, помогая обездоленным, сами работники получают духовный дар: это позволяет им прикоснуться к плоти Христовой, увидеть Его в наших братьях и сестрах. Таким образом, каждый акт милосердия становится встречей со Спасителем, который присутствует среди нас.

В заключение Папа призвал сотрудников Catholic Charities USA руководствоваться пасхальной надеждой в деле служения. Вверив миссию организации заступничеству Непорочной Девы Марии – покровительницы Соединённых Штатов – он преподал своё апостольское благословение как залог мира и пасхальной радости.