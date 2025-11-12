В Москве открылась выставка, посвященная Сергию Радонежскому и Бенедикту Нурсийскому

Выставка «Любящие Бога, созидающие мир», посвященная преподобным Сергию Радонежскому и Бенедикту Нурсийскому, открылась 8 ноября в Культурном центре «Покровские ворота».

По замыслу организаторов фестиваля «Место встречи», в рамках которого проходит выставка, экспозиция расскажет не только о жизни этих святых, но и о духовном, культурном и историческом контексте, в котором формировались их личности и их миссия.

Фото: blagovest-info.ru

Экспозиция представляет собой полтора десятка стендов, каждый из которых раскрывает тематическую линию рассказа о святых так, чтобы их история воспринималась параллельно. «Любовь выше закона», «Гражданин небесного града», «Человек мира и примирения» – эти определения раскрывают суть духовного подвига двух преподобных, разделенных столетиями и расстояниями. Помимо иллюстраций, на планшетах есть фрагменты житий (о св. Бенедикте рассказывает св. Григорий Двоеслов в «Диалоге о чудесах Отцов Италийских», а о прп. Сергии – Епифаний Премудрый), а также высказывания Евгения Трубецкого, Георгия Федотова, о. Павла Флоренского, Владимира Топорова, о. Луиджи Джуссани и других, которые раскрывают похожий опыт обоих святых. Создатели экспозиции старались показать, «как миссия прп. Сергия Радонежского в определенном смысле продолжает и развивает духовное дело святого, объединяя людей вокруг идеи внутреннего мира, труда во имя Бога и любви как основы человеческого бытия».

Фото: blagovest-info.ru

На открытии экспозиции выступил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. По его словам, выставка хорошо раскрывает главную тему фестиваля «Место встречи» – «На пустырях мы строить будем из новых кирпичей» (Т. Элиот): оба святых, удалившись в пустыню, потом основали общину, из которой со временем фактически выросла «новая цивилизация». Таким образом, они стали «живыми, вечными камнями». Иерарх нашел много общего в жизни и служении двух святых: и раннее стремление к молитве и обучению, и понимание «земного пути как паломничества к небесной отчизне», и мистическое созерцание образа единства (раздел выставки посвящен образу Троицы прп. Андрея Рублева). «Одна из характеристик святости в том, что святость всегда актуальна», – сказал архиепископ и, как подчеркнула Дж Парравичини, выставка акцентирует внимание на актуальности святости св. Бенедикта и прп. Сергия.

Фото: blagovest-info.ru

О св. Бенедикте Нурсийском рассказал иеромонах Сергий (Филиппов), настоятель подворья Новоспасского монастыря в Сумарокове. Несколько лет назад ему удалось познакомиться с бенедиктинской монашеской традицией – он побывал в монастырях Австрии и Италии, в частности – в обители Монтекассино, основанной св. Бенедиктом. «Я увидел там много моментов, которые нас объединяют, и это не только древние образы [основателей нашего монашества], но и призыв, которому они следовали и который актуален и в наше время», – сказал о. Сергий. Сегодня в Русской Православной Церкви св. Бенедикта чаще воспринимают как католического святого, но он, будучи святым неразделенной Церкви (VI в.), был хорошо известен на Руси до татаро-монгольского нашествия, существовали посвящённые ему храмы, его образ встречался в росписях, а его имя есть в православном литургическом поминовении. О. Сергий упомянул православные монастыри в Антиохийской Церкви, которые сегодня живут по бенедиктинскому уставу. Иеромонах считает, что необходимо восстановить забытое почитание: сегодня он трудится над возведением первого в России храма во имя преп. Венедикта (так в русской традиции) Нурсийского на подворье Новоспасского монастыря в Сумарокове, а в возрожденном храме св. Иоанна Предтечи там же устроена небольшая экспозиция, посвященная древнему святому, в том числе – его бюст, высеченный из камня той пещеры, в которой подвизался св. Бенедикт в начале своего монашеского пути.

Фото: blagovest-info.ru

О. Сергий отметил много общего в судьбе двух святых: каждый из них начал свой путь в трудное время неопределенности, среди разрухи, социальных и военных конфликтов, и начал его с отшельничества; оба они фактически основали новую для своего времени монашескую традицию; оба претерпели испытания от своих же братьев-монахов, но «не таили зла»; не чурались тяжелой физической работы; отправляли своих учеников-миссионеров, основывавших новые обители; оба «способствовали духовному возрастанию светской власти».

Опыт сопоставления духовности двух преподобных предпринял филолог и культуролог Сергей Аверинцева в своей последней неоконченной статье, которая будет опубликована во 2-м томе собрания его сочинений. Егор Агафонов, редактор издательства ПСТГУ, обратил внимание на некоторые линии этого сопоставления: так, Аверинцев называет обоих святых «отцами монашества в масштабе целых культур», поясняя, что «речь идет не о первом почине, но о мощном импульсе, без которого просто непредставима дальнейшая история монашества на Западе и на Руси». Пройдя «с парадигматической отчетливостью» путь от отшельничества к киновии (общежительству), оба они «дали импульс для неспешной, но непрекращающейся цивилизаторской работы, которая со временем приносила обильные плоды далеко за пределами монастырской жизни», пишет Аверинцев. Он отмечает черты сходства в образе жизни и в человеческом облике обоих святых, которым была свойственна «некая равномерная цельность облика, внутренняя уравновешенность, …навык духовной дисциплины». В статье содержатся и другие наблюдения – богословского и культурологического свойства. Знаменательно, что сопоставление духовного опыта преподобных Венедикта и Сергия – это «последнее дело жизни Аверинцева», отметила Дж. Парравичини.

Фото: blagovest-info.ru

В завершение встречи произошел обмен подарками: о. Сергий подарил Культурному центру «Покровские ворота» книгу Ольги Голосовой «Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков», к которой он написал вступление, а Джованна Парравичини, в свою очередь, преподнесла строящемуся храму прп. Венедикта в Сумарокове икону этого святого, написанную итальянским художником к выставке «Святые неразделенной Церкви».

Выставку «Любящие Бога, созидающие мир» можно посмотреть в КЦ «Покровские ворота» до 9 декабря, и гораздо интересней ее посетить вместе с волонтерами-экскурсоводами. Информация о записи будет опубликована дополнительно на сайте КЦ «Покровские ворота» и в соцсетях.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»