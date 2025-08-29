В Метрополитен-музее открывается крупнейшая в истории США выставка Рафаэля

Спустя более 500 лет после своей смерти Рафаэль продолжает восхищать новые поколения. Хотя он наиболее известен такими всемирно известными шедеврами, как «Сикстинская Мадонна» и фрески Ватикана, великий мастер эпохи Возрождения создал более 500 работ, разбросанных по всему миру. В следующем году более 200 из них отправятся в Метрополитен-музей в Нью-Йорке на первую в истории США комплексную выставку, посвящённую Рафаэлю, передает «Седмица» со ссылкой на интернет-издание АrtnetNews.

«Семилетний путь создания этой выставки стал для меня уникальным шансом переосмыслить творчество этого выдающегося художника», — сказала куратор Кармен Бамбах из отдела рисунка и гравюры Метрополитен-музея. – «Это захватывающая возможность соприкоснуться с его уникальной творческой личностью через визуальную мощь, интеллектуальную глубину и нежность его образов».

Посетители выставки «Рафаэль: Возвышенная поэзия» совершат путешествие от ранних лет жизни художника в Урбино до его триумфального восхождения в качестве одного из величайших мастеров Высокого Возрождения во Флоренции. Там он соперничал с такими соперниками, как Леонардо да Винчи и Микеланджело, за самые престижные заказы, прежде чем переехать к папскому двору в Рим, где он руководил мастерской, реализуя невероятно амбициозные проекты, включая знаменитые «Станцы (Залы) Рафаэля» в Ватикане. Его плодотворная карьера трагически оборвалась в 1520 году, когда он скончался от болезни в возрасте 37 лет.

Рафаэль, «Сикстинская мадонна» (1512–1513)

Знаменитая выставка откроется в здании Метрополитен-музея на Пятой авеню 29 марта 2026 года и продлится до 28 июня 2026 года. На ней будут представлены как наиболее прославленные работы Рафаэля, так и гораздо более редкие и менее известные, что позволит глубоко проникнуть в каждый аспект его многогранного творчества. Зрители оценят широту, ясность и гармоничность его видения благодаря обилию подготовительных набросков, масштабных картин, гобеленов и декоративных предметов.

В хронологическую структуру выставки включён ряд сквозных тем, которые объединят её сокровища и продемонстрируют уникальность идей Рафаэля. Богатый исторический контекст позволит сопоставить воедино культурные и интеллектуальные миры, в которых художник жил в Риме и Флоренции, а также его значительный вклад в дискуссии своего времени.

«У посетителей будет исключительно редкая возможность ощутить захватывающий дух диапазон творческого гения Рафаэля через некоторые из самых знаковых и редко выдаваемых работ художника со всего мира — многие из которых никогда ранее не выставлялись вместе», — пообещал директор Метрополитен-музея Макс Холляйн.

Среди главных экспонатов – «Мадонна с младенцем и младенцем Иоанном Крестителем на фоне пейзажа» (Мадонна Альба), одна из картин, проделавших самый короткий путь из Национальной галереи искусств в Вашингтоне, округ Колумбия. Это тондо, написанное около 1511 года, побывало в разных европейских коллекциях, в том числе в собраниях испанских герцогов Альба и Российского императора Николая I, который передал его в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, откуда ее продали в США уже после революции 1917 года. Картина, являющаяся образцом идеализированной, классической интерпретации образа нежной Мадонны, будет воссоединена с подготовительными рисунками, которые сейчас принадлежат Музею изящных искусств в Лилле, Франция.

Еще больше произведений искусства было предоставлено в аренду из множества ведущих международных музеев, включая Британский музей и Национальную галерею в Лондоне, Лувр в Париже, Галерею Боргезе и музеи Ватикана в Риме, Уффици во Флоренции, Прадо в Мадриде, Альбертину в Вене и Штеделевский музей во Франкфурте.