В Куйбышеве состоялась встреча молодёжи из приходов центрального деканата (+ ФОТО)

7, 8 и 9 марта 2026 года в городе Куйбышеве (Новосибирская область) проходила встреча молодежи центрального деканата Преображенской епархии. Двадцать молодых юношей и девушек из разных приходов собрались вместе, чтобы плодотворно использовать это время для духовных упражнений, а также для дружного общения и досуга.

На встрече было очень много ярких событий, и наиболее яркие это: совместный поход на каток, молитва Taize и весёлый вечер, на котором было выступление по командам. Во встрече принимали участие священники Янез Север SJ и Виталий Костюк OFM, а также сестры-монахини Анастасия Сальникова SJE, Езуэла Ласковска CSSE и Камила Заруцкая CSSE. Большое спасибо настоятелю прихода в Куйбышеве о. Дитмару Зайфферту за организацию встречи, а также молодой прихожанке Марии Драйлинг, которая активно помогала.

Трое молодых участников форума, представлявшие разные приходы Новосибирска, поделились своими свидетельствами о встрече.



Артем Быстров (приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии):

«Это была хорошая встреча. Благодарю всех тех, кто принимал участие в еë организации, за заботу и гостеприимство. Благодарен за лекции и выступления на духовные темы, которые сумели углубить знание о Боге, о Его любви и благости по отношению к человеку. Нас вкусно и сытно кормили. Было даже время развлечься: мы ходили на каток, а также устроили небольшой вечерний «весёлый концерт». Было приятно увидеться и познакомиться с верующими молодыми людьми. Особое благодарение желаю выразить священнику Дитмару Зайфферту, с которым по случаю его болезни, к сожалению, не удалось познакомиться; но несмотря на его отсутствие всё равно, я думаю, все присутствующие ощутили на себе его заботу и попечительность. Для меня вся эта ситуация стала воплощением слов апостола Павла о его отсутствии в христианской общине телом, но присутствии духом (1 Кор. 5, 3). Вот так и отец Дитмар присутствовал с нами в духе и, конечно, чувствовалась его забота о том, чтобы все были довольны и чувствовали себя во время этой поездке хорошо. Также хотелось бы отметить труд всех отцов-священников, сестёр-монахинь и молодой девушки Марии, которая успешно сумела справиться со всеми моментами, касающимися проведения сей встречи. Отец Дитмар теперь может быть уверен, что ему есть на кого положиться!»



Софья Егорова (приход Кафедрального собора Преображения Господня):

«Хочу поделиться впечатлениями и поблагодарить организаторов за незабываемые выходные! С 7 по 9 марта в Куйбышеве прошла встреча молодежи, посвященная теме «Стоит ли верить в Бога?», и эти три дня пролетели как одно мгновение.

Программа была невероятно плотной и насыщенной, но при этом гармоничной. У нас были замечательные лекции от отцов и сестер, которые затрагивали глубокие и важные темы. После каждой лекции мы собирались в группы, чтобы поделиться размышлениями, что помогло не просто услышать информацию, но и пропустить её через сердце.

Особое место в расписании заняла совместная молитва и ночная Адорация. Эти минуты тишины и единства с Богом в кругу друзей дали настоящую духовную силу.

Но встреча запомнилась не только глубокими размышлениями. Мы успели и отдохнуть! Например, здорово было выбраться на ледовую арену и покататься на коньках. А завершился один из вечеров ярким и весёлым представлением: ребята показывали сценки на религиозные темы, и это было не только интересно, но и очень талантливо!

Я уезжала домой с чувством глубокой благодарности. Такие встречи бесценны: они объединяют, помогают социализироваться и дарят удивительное чувство, что Католическая Церковь — это не просто община, а одна большая и дружная семья. Очень надеюсь, что такие мероприятия станут доброй традицией!»



Майя Розанова (приход Блаженного Августина):

«Для меня встреча в Куйбышеве стала первой встречей католической молодежи. Это очень важный для меня опыт нахождения с единомышленниками – с одной стороны, и с Богом – с другой. Я не была знакома с участниками встречи, но за прошедшие несколько дней я почувствовала, что знаю и вижу их как родных людей. Множество совместных мероприятий и бесед показали мне то, как по-разному мои ровесники видят Его и говорят о Нем. Для меня это ценный опыт общения, так как я смогла увидеть некоторые вещи в своей жизни другими глазами.

Я часто чувствовала единение наших желаний и мечтаний, именно это помогло мне закрепить понимание, что я нахожусь в том месте, где мне стоит быть, и на правильном пути».



Материал подготовил Михаил Чабанов