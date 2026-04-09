VII Ординарный Капитул Российской Генеральной Кустодии Св. Франциска Ассизского избрал Кустода

С 7 по 10 апреля 2026 года в санктуарии Пресвятой Девы Марии Царицы Мира в Озерном (Казахстан) проходит VII Ординарный Капитул Российской Генеральной Кустодии Святого Франциска Ассизского.

На капитуле присутствуют все пятнадцать братьев с вечными обетами, несущие своё служение в Кустодии, а также Генеральный министр Ордена Францисканцев Братьев Меньших Конвентуальных отец Карлос Троварелли и Генеральный ассистент Ордена по Восточной и Центральной Европе отец Томаш Леснак.

Первый день работы капитула был посвящен отчетам о работе, проделанной за минувший четырехлетний период.

Во второй день — 8 апреля — состоялись выборы Кустода и Совета Кустодии. В итоге Генеральным Кустодом на предстоящие четыре года был избран отец Андрей Буко, OFMConv.



Источники: францисканцы.рф и francis.ru