В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на Папу Франциска в 2024 году

Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения на Папу Римского Франциска в ходе его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Piccolo и материалы следствия.

По данным прокуратуры, 46-летний Хасан Узун был задержан Интерполом в Нидерландах по европейскому ордеру на арест, выданному судом Триеста. После экстрадиции в Италию он был помещён в тюрьму.

Следствие установило, что в баре центрального вокзала города перед приездом понтифика был обнаружен оставленный без присмотра чемодан, внутри которого находился пистолет, заряженный 14 патронами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый оставил багаж и покинул здание вокзала, проявляя признаки явной нервозности. У Узуна, предположительно, было двое сообщников, чья роль в плане устанавливается.

После того, как полиция изъяла чемодан, Узун купил новую сим-карту, уничтожив имевшуюся, и сел на поезд до Милана, а затем попал в Швейцарию.

Следствие полагает, что предполагаемый заговор мог быть организован группировкой, связанной с запрещенным в РФ террористическим «Исламским государством»*, а точнее, с его филиалом в Афганистане и Средней Азии.