Пострадавшая от землетрясения 2016 года церковь Св. Франциска в Италии вновь открывается после реставрации

Завершены работы по реставрации и обеспечению безопасности церкви, посвящённой покровителю Италии – святому Франциску Ассизскому в Монтелеоне-ди-Сполето. Здание, ранее не пригодное к использованию после устранения последствий землетрясения, теперь снова доступно для посещения и будет включено в календарь празднования 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, сообщает «Седмица» со ссылкой на издание Finestre sull’Arte.

В Монтелеоне-ди-Сполето, в самом сердце Умбрии, церковь Сан-Франческо наконец-то снова доступна для посещения после многих лет закрытия из-за повреждений, причинённых землетрясением 2016 года, и последующих проверок безопасности.

Фактически завершены работы по укреплению и реставрации здания, принадлежащего Фонду зданий культа (FEC), которое является одним из главных мест поклонения и историческим памятником этого небольшого апеннинского городка.

После завершения работ муниципальный запрет был снят, и здание было возвращено местной католической общине. Оно готово вновь открыть свои двери для верующих и посетителей.

Работы общей стоимостью около 300 000 евро были выполнены временным объединением компаний, образованным CESA srl и Consorzio Pragma, под координацией RUP и единого руководителя проекта, архитектора Катерины Каречча. Руководство работами было поручено архитектору Франческо Бончио, внештатному специалисту из Тоди, который координировал работу проектной группы, состоящей из инженеров Фабрицио Джентили, Дженни Фольяни и доктора Луки Кастричини.

Реставрация в основном включала структурное укрепление и защиту архитектурных и декоративных элементов церкви, уделяя особое внимание поврежденным деревянным конструкциям и сводам.

Среди наиболее значительных работ были реставрация и укрепление деревянного кессонного потолка, расположенного в интрадосе главного нефа, укрепление левого алтаря и алтарной части, укрепление свода апсиды и хора, а также ремонт повреждений сводов бокового нефа. Также было проведено сложное крепление боковых стен для обеспечения общей устойчивости конструкции, а также необходимые отделочные работы для восстановления первоначального облика здания.

Выполнение работ сопровождалось комплексом когнитивных исследований и стратиграфических анализов оштукатуренных поверхностей, что позволило задокументировать сосуществование различных слоев штукатурки, как более древних, так и недавних. Эти анализы предоставили ценную информацию об истории строительства церкви и её преобразованиях на протяжении веков, что позволило выверить план работ с учётом исходного материала и традиционных технологий.

Завершение работ позволило окончательно демонтировать противоаварийные конструкции, установленные во время чрезвычайной ситуации, когда церковь была закрыта по соображениям безопасности. Таким образом, отмена муниципалитетом статуса непригодного для использования или проживания здания знаменует собой важный шаг к возрождению священного места, которое сможет вновь стать не только местом проведения религиозных служб, но и точкой отсчета для общины, а также историческим и художественным наследием региона.

Открытие церкви Святого Франциска приобретает особое значение в преддверии празднования восьмого столетия со дня смерти святого Франциска Ассизского, которое будет отмечаться в 2026 году. По предложению Чрезвычайного комиссара правительства по реконструкции Управление специального суперинтенданта обратилось с просьбой об официальном включении здания в календарь мероприятий, связанных с восьмисотлетием, в рамках которого родная для Франциска Умбрия окажется в центре обширной программы религиозных, культурных и художественных инициатив, посвященных фигуре святого покровителя Италии.

Церковь Монтелеоне-ди-Сполето, названная в честь святого из Ассизи, служит ярким свидетельством распространения францисканства в горных районах южной Умбрии. Её строгая и гармоничная архитектура отражает глубокую духовность Францисканского ордена, а внутреннее убранство и декор сохраняют важные следы народного благочестия, веками оживлявшего религиозную жизнь города. Возвращение церкви общине означает не только возвращение места поклонения жителям, но и возрождение части коллективной памяти, связанной со зданием, которое невредимо пережило века и невзгоды, но стало жертвой недавнего землетрясения.