В Иерусалиме обнаружена 2000-летняя миква со следами пожара, свидетельствующего о разрушении Второго храма

В ходе раскопок под Площадью Западной стены (Стены Плача) в Старом городе Иерусалима на западном склоне Храмовой горы обнаружена высеченная в скале 2000-летняя миква (помещение, содержащее резервуар с водой, использовавшееся в иудаизме для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты), относящаяся к концу эпохи Второго иерусалимского храма, которая проливает свет на период, предшествовавший разрушению Иерусалима римлянами в 70 году нашей эры и сожжению Храма.

Находка была сделана во время археологических работ, проведенных Управлением древностей Израиля совместно с Фондом наследия Стены Плача, под слоем времени разрушения Второго храма, содержащим в том числе следы пожара, сообщает портал «Православие.ру» со ссылкой на сайт Christian Post и Управление древностей Израиля.

Раскопки под Площадью Западной стены проводились недалеко от местоположения Второго храма, с «Великим мостом» на севере и «аркой Робинсона» на юге, которые около 2000 лет назад служили главными входами в Храм.

Как отмечают эксперты, в микве сохранились остатки пепла, свидетельствующие о разрушении римлянами Храма и большей части города Иерусалима, что положило конец системе жертвоприношений животных, которая некогда была одним из главных элементов Ветхозаветной религии, а также спровоцировало массовые побоища и рассеяние многих еврейских общин.

«Обнаружение миквы эпохи Второго храма на Площади Западной стены, у основания которой сохранился пепел от разрушительного пожара, свидетельствует о способности израильского народа переходить от ритуальной нечистоты к чистоте, от разрушения к обновлению», — прокомментировал находку директор Фонда наследия Стены Плача Мордехай (Сули) Элиав.

Обнаруженная миква имеет прямоугольную форму; ее размеры составляют 3,05 метра в длину, 1,35 метра в ширину и 1,85 метра в высоту. Четыре вырубленные ступени ведут в саму древнюю ритуальную купальню, высеченную в скале и с оштукатуренными стенами.

«Иерусалим должен остаться в памяти человечества как храмовый город. Многие аспекты повседневной жизни были приспособлены к этой священной реальности, что нашло отражение в тщательнейшем соблюдении законов о ритуальной нечистоте и чистоте жителями и правителями города. Вот почему была придумана древняя поговорка «Чистота распространилась по Израилю»», — объяснил руководитель раскопок Ари Леви.

Среди других находок, сделанных во время раскопок на этом месте, — ритуальные бассейны и каменные сосуды, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют «о деятельности, связанной с ритуальной чистотой».

«Среди наиболее выдающихся археологических находок — ритуальные бассейны и каменные кувшины, многие из которых были обнаружены в ходе раскопок по всему городу и его окрестностям», — продолжил А. Леви.

«Использование именно каменных кувшинов основано на признании того факта, что камень, в отличие от керамики и металла, не принимает ритуальную нечистоту. Поэтому каменные кувшины могли использоваться многократно и в течение длительного времени», — заключил он.

В свою очередь, министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху считает, что обнаружение миквы под Площадью Западной стены «усиливает наше понимание того, насколько тесно переплетались религиозная и повседневная жизнь в Иерусалиме в эпоху Второго храма».

Ранее сообщалось, что у Западной стены Храмовой горы в Иерусалиме археологи обнаружили 2700-летний маленький глиняный фрагмент (печать) с надписью, который является доказательством подлинности приведенной в 4-й книге Царств переписки между праведным царем Иудеи Езекией и ассирийским царем Сеннахиримом, который безуспешно пытался завоевать Иудейское царство. Глиняный фрагмент является единственной ассирийской надписью той эпохи, когда-либо найденной в Иерусалиме. Он содержит клинопись на аккадском языке, что является красноречивым свидетельством переписки между правителями Ассирии и Иудеи и так называемого «налогового бунта» царя Езекии.